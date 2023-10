Cerca de 140 mulheres participaram do evento realizado no Dal Giardino Ristorante

Um dos eventos anuais mais aguardados pelas mulheres de nossa sociedade é a festa organizada pelas amigas Juliene De Lião e Karina Rezende, em prol de um hospital oncológico que cuida de crianças e adolescentes. Assim como em outras edições, a 16ª Campanha Coração arrecadou lençóis brancos e fronhas.

Cerca de 140 mulheres participaram do evento realizado no Dal Giardino Ristorante. Boa música e degustação de espumante oferecido pela casa ajudaram a tornar a noite do bem ainda mais agradável. Além disso, o menu estava divino, com fatias de focaccia com molho pesto, azeitona azapa e patê de ervas de entrada, além de pratos principais como fettuccine alfredo, spaghetti caprese, risotto de vinho tinto ao ragu de ossobuco ou filet mignon suíno ao molho madeira.

Para finalizar, o famoso e indispensável brownie com sorvete de baunilha da casa. Uma noite deliciosa e por uma boa causa, que merece ser registrada e parabenizada. Arrasaram, girls. Confira!