14º Programa Vida Verde

No dia 15 de outubro, a Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana realizou o plantio de 400 mudas de diversas espécies nativas de mata atlântica, concretizando assim, a 14ª edição do Programa Vida Verde.

A ação, que consiste em plantar uma árvore para cada bebê nascido na maternidade do hospital, trouxe mais verde para a praça na Avenida Pastor Diógines Wiezel, em Santa Bárbara d’Oeste, ao lado do Supermercado Pague Menos. Com uma programação bem intensa, além do plantio, as crianças presentes aproveitaram os brinquedos infláveis, cama elástica, pipoca e algodão-doce.

Em parceria, com a SPASB (Sociedade Protetora dos Animais de Santa Bárbara d’Oeste – SOS Animais), também houve a feira de adoção de animais e o serviço de microchipagem de pets. Já na promoção à saúde, a equipe do Viver Bem da Unimed promoveu uma aula de alongamento e educação de receitas de papinhas e lancheira saudável, além de aulas de fit dance com a SkyFit Academia. Os pequenos puderam, ainda, aprender mais sobre animais sinantrópicos, em exposição promovida pelo Centro de Controle de Zoonoses.

Durante o evento, foram coletados lixo eletrônico para descarte correto e arrecadados alimentos não perecíveis, que entrarão no Programa Cooperar. Cerca de 500 pessoas participaram da ação. Confira algumas fotos de como foi.