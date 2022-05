13° Porco no Rolete

Porco no Rolete em prol da Creche São Domingos aconteceu no dia 15 de maio e foi um grande sucesso

Após três anos sem poder ser realizado, o Porco no Rolete em prol da Creche São Domingos aconteceu no dia 15 de maio e foi um grande sucesso de público.

Cerca de 800 convites foram vendidos para o evento realizado no Civi (Centro de Integração e Valorização do Idoso), sendo 250 marmitas retiradas e mais 550 pessoas que permaneceram no local e curtiram um almoço de domingo bastante animado. Entre as atrações da tarde, o sertanejo de Felipe Garrido e o samba do Thiaguinho.

Destaque para o trabalho impecável dos voluntários que ajudaram o evento acontecer, além, é claro, dos apoiadores, afinal, sem eles, nada disso seria possível.

Como o LIBERAL apoiou, Eclética registrou. Em tempo, vale acrescentar que atualmente a creche atende 320 crianças, um belo trabalho, que merece todos os aplausos.