Equipe da Avanti reunida para o clique do LIBERAL - Foto: Leonardo Matos_Liberal

Para celebrar os 3 anos de atuação no mercado, a equipe da Avanti Open Banking, liderada pelo fundador e CEO da fintech, Luís Fernando Januário, se reuniu na última segunda-feira (2), na unidade do Taboca em Americana, para uma noite de alegria, descontração, diversão e muitos brindes, afinal, a data merecia ser comemorada!

Com 15 anos de experiência na área financeira, Luís Fernando criou a Avanti com o objetivo de desenvolver soluções que realmente fizessem a diferença para seus clientes. Com uma visão empreendedora, em apenas 3 anos ele transformou uma necessidade de mercado em um modelo que inspira e realiza sonhos.

A ideia central é facilitar o acesso ao crédito, apostando em atendimento personalizado aos clientes, agilidade no processo e parcerias com mais de 60 instituições financeiras. Atualmente, a equipe é composta por 40 colaboradores, que utilizam a tecnologia, por meio de plataformas online, para oferecer serviços digitais com as menores taxas de juros do mercado, além de condições de pagamento favoráveis aos clientes. O LIBERAL esteve presente na comemoração e publica nesta edição alguns cliques. Confira!