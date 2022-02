Zeca Camargo volta para a frente das câmeras com ‘1001 Perguntas’

Sua chegada à Band em meados de 2020 trouxe uma enxurrada de novas sensações e surpresas para o apresentador Zeca Camargo, de 58 anos. Após debutar em uma inédita função executiva, ele assume um novo compromisso pela primeira vez. Zeca comanda o novíssimo “1001 Perguntas”, estreando à frente do formato de “quiz show”.

“É uma reinvenção. Nunca disse não para nenhum projeto que apareceu na minha trajetória. Minha chegada na Band teve a ver com a ideia de concretizar e inovar. O fato de eu estar mais perto da direção me ajudou a entender mais esse processo de composição de um programa de tevê. Você não coloca um programa no ar do nada. Tudo tem seu tempo. Pela primeira vez, tive contato com esses meandros. Esse programa é uma conquista pessoal”, celebra Zeca, que valoriza o tempo em que ficou longe do vídeo.

“As pessoas confundem muito. Até hoje escuto que adoram me ver no ‘Fantástico’ (risos). Esse tempo é necessário e aprendi isso na marra. Agora as pessoas vão entender que estou em outra emissora, outro programa”, completa.

No “1001 Perguntas”, Zeca recebe, a cada edição, três duplas que colocarão à prova seus conhecimentos gerais. Esportes, música, cinema, televisão, literatura, turismo, costumes, animais, política, artes e invenções estão entre os temas abordados. “Renovamos as maneiras de colocar as perguntas, de brincar com a emoção e, sobretudo, de fazer um jogo para que os telespectadores também possam participar. Apostamos em uma dinâmica mais rápida, muito conectada à cultura pop e aos assuntos que estão nas redes sociais. Os telespectadores não vão ver somente conteúdos ligados ao tradicional noticiário ou a uma enciclopédia”, aponta.

Com previsão de durar três meses, o “1001 Perguntas” contará com 65 programas e terá de enfrentar a nova temporada do “Big Brother Brasil” no horário. A concorrência, porém, não é uma preocupação para Zeca. “Pedreira não é encarar o ‘BBB’, mas sim fazer um programa. Ninguém faz um programa pensando em ganhar de alguém. Você quer é fazer um programa direito. Televisão você faz até a casa 15, mas o resto é com o público. E público é imprevisível”, defende.

O “1001 Perguntas” se encaixa no formato dos tradicionais “game shows”. Qual será o grande diferencial do projeto em relação a outros programas que estão no ar atualmente, como “Show do Milhão” e “Quem Quer Ser Um Milionário”, do “Domingão”?

Como tudo, o formato do “quiz show” pode ser reinventado. No “1001 Perguntas”, a gente aposta na personalidade das pessoas que participam aqui. Há as inscrições através do site, mas nossa equipe faz uma triagem desses participantes. É um jogo de duplas. Estamos muito interessados na relação deles. Temos ex-casal, aluno e professor, colegas de trabalho, amigos de redes sociais que se viram pela primeira vez no programa… Isso dá uma dinâmica e um charme diferente. Então, o nosso foco não é só na habilidade de responder as perguntas, mas na construção dessas relações. É um programa que tem novidade, mas, ao mesmo tempo, não tem (risos).

Como assim?

É simples, né? Acertou a pergunta? Avança na competição. Eu adorava o “8 ou 800”. Todo mundo lembra do Clodovil respondendo sobre “Dona Beja”. Eu sou um grande fã de “game show”. Tem a tensão, a emoção e a reação. Queremos fazer um programa divertido e que passeie pela cultura pop. Estou voltando aos meus tempos de MTV e “Folha de S. Paulo”. Sou jornalista de cultura. Vai ter prova de música? Sim. Vai ter prova sobre viagem? Sim. Gastronomia? Na segunda temporada. É para quem gosta de meme, cultura de celebridade… Nada que fuja da nossa conversa do dia a dia. Não vai ser um programa monótono.

Você chegou à Band para ocupar um cargo executivo e, ao longo do último um ano e meio, fez apenas participações esporádicas na programação do canal. Você sempre teve a intenção de retornar para diante das câmeras de forma mais sólida?

A Band sempre foi muito sábia nessa questão. Cheguei aqui e vamos ver como vai o andamento de tudo. Não havia uma pressa para estrear diante das câmeras. Cheguei para reformular o horário da manhã. Não estava na frente das câmeras nesse projeto. Tinha uma ideia de descansar a imagem, reinventar o Zeca e achar um projeto ideal. Fiz algumas coisas, como o “Música na Band Verão” e algumas participações no “Melhor da Tarde”. Vou, inclusive, cobrar cachê da Cátia Fonseca de tanto que participei (risos). Era uma questão de tempo. No entanto, eu confesso que estava meio aflito e me cobrando. Após um ano e meio e eu não tinha apresentado nada? Foi quando o projeto começou a se desenhar. Eu tive de aprender a esperar para estrear redondo, consciente e sem sobras. Esse programa marca um momento inédito na minha trajetória.

Por quê?

É uma reinvenção. São 30 anos de televisão, contando que estreei na MTV em outubro de 1990. É uma trajetória bem errante. E não acho que isso uma coisa negativa. Nunca disse não para nenhum projeto. Desde a grande fantasia que era a MTV, até a passagem pela TV Cultura, depois a Globo, todos esses lugares me ajudaram a me formar. Aprendi meio na marra. Em tevê, você não faz nada sozinho. Por mais brilhante que seja a ideia ou por mais carismático que eu seja na frente das câmeras, dependo de uma equipe segura e profissional. Encontrei isso na Band. Quis aceitar mais esse desafio. Nunca tinha feito “game show” assim como nunca tinha feito um programa de música um dia ou uma dieta diante da tevê. Tive alguns sucessos, alguns desvios de percurso. Depois de um ano e meio na Band, estou seguro de que estou cercado de uma equipe ótima que vai me garantir.

Você entra no ar logo após a exibição do “Faustão na Band”. Como está sendo fazer essa dobradinha de horário com o apresentador?

Uma responsabilidade, uma honra e, ao mesmo tempo, uma tranquilidade. Sei como é receber de um horário do Fausto. Estou recebendo de um superprofissional. Ele é um amigo querido e, desde sua chegada, criou uma vibração muito boa dentro dos estúdios da Band. Ele pisa aqui e todo mundo fica muito feliz. Tenho um respeito enorme por ele. O Fausto já conquistou tudo. Se sou ele, vou para casa e fico quieto. Ele veio para cá, vai encarar um programa diário. É um cara inquieto. Tenho quase 60 anos. Eu também poderia estar em casa, mas não estou. Sou uma pessoa inquieta também.