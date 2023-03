Voz potente

“Falas Femininas: Histórias Impossíveis” é criação de três mulheres negras: Renata Martins, Grace Passô e Jaqueline Souza - Foto: Divulgação

A televisão, mesmo com o crescimento vertiginoso do streaming, ainda é o meio de maior impacto e de repercussão em massa. Não à toa, canais e emissoras organizam suas programações como uma espécie de canal de comunicação diante de debates atuais e importantes dentro da sociedade. Em 2023, a Globo irá reestruturar e consolidar uma série de especiais sobre efemérides do ano. Os já conhecidos “Falas Femininas”, “Falas da Terra”, “Falas de Orgulho”, “Falas da Vida” e “Falas Negras” serão reunidos na antologia “Histórias Impossíveis”.

Amanhã, dia 6, a trama de “Falas Femininas” abre a série especial, que celebrará o Dia Internacional das Mulheres, no dia 8 de março. “Falamos sobre nossa herança escravista, maternidade, precarização do trabalho, etarismo, violência contra a mulher, especulação imobiliária, crise ambiental e, inclusive, sobre representações na mídia. Mas também falamos sobre futuro, identidade, amor, ancestralidade, cura e sobre revolta. Isso tudo com personagens negras, indígenas e brancas, de idades diversas”, explica Jaqueline Souza, que assina o roteiro do especial ao lado de Renata Martins, e Grace Passô.

Na antologia “Histórias Impossíveis”, os cinco episódios, com questões de gênero e raciais latentes e com diferentes perspectivas da vivência de mulheres, pretendem trazer ao público o diálogo com temas atuais e importantes para a sociedade. A estreia será com o episódio “Mancha”, que narra a história da empregada doméstica Mayara, papel de Luellem de Castro, que está em seu último dia de trabalho. Ela, que passou no vestibular e decidiu investir em seu estudo, acredita que Laura, de Isabel Teixeira, mãe solo de uma bebê, é uma patroa diferente. “Vivemos um tempo de transformações sociais profundas, e o desafio deste ‘Falas’ tem a ver com isso. Em pensar uma ficção televisiva que reconheça essas transformações e aponte caminhos para uma parte da sociedade que está reconfigurando a relação com seus padrões de opressão”, afirma Grace Passô.

Mayara, no entanto, mudará a visão que tem da patroa ao se deparar com um pedido descabido. Laura pede que ela desista dos estudos para continuar em sua casa. “Meu maior desejo é aproximar o público das personagens e imagens incríveis que criamos, com suas fraquezas, erros e belezas. Quero muito que as histórias de nossas protagonistas atravessem a tela e cheguem em cada sofá para que possamos falar sobre as temáticas dos episódios com honestidade, plantando sementes em nossa audiência e, quem sabe, contribuindo um pouco com a nossa arte para mudanças na sociedade”, aponta Renata Martins.

Os demais episódios da série, sempre abordando medos femininos, trazem tanto temáticas quanto elenco diferentes do primeiro. A produção, que conta com a direção artística de Luísa Lima, irá ao ar em datas especiais ao longo do ano. “Teremos protagonistas femininas de forte identificação e uma linguagem realista atravessada por códigos do fantástico para expor traumas, preconceitos e violências mascarados no nosso cotidiano. É uma outra forma de convidar o público a refletir sobre as datas e, ao mesmo tempo, sobre a condição de ser mulher no mundo de hoje”, ressalta a diretora.