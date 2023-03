Com trama lúdica e romântica, “Amor Perfeito” pretende levantar bandeiras ao longo do enredo

A história começa com o encontro entre Marê, uma moça rica, estudante de Administração e Finanças, e o jovem médico Orlando, que acabam se apaixonando - Foto: Divulgação / Globo

Conhecido pelos enredos lúdicos e românticos, o horário das seis ganha uma trama que falará sobre um dos mais nobres sentimentos: o amor. E é através de toda essa carga de leveza e paixão que a trama de “Amor Perfeito”, que estreia amanhã, dia 20, irá passear por temáticas em alta na sociedade contemporânea. “A novela é de época, mas alguns assuntos atravessam o tempo. Vamos tocar em pautas muito atuais, como machismo, relações entre pais e filhos, ausência parental, mães presentes…”, explica a autora Duca Rachid, que assina o folhetim ao lado de Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

A história de “Amor Perfeito” mostrará a luta de Marê, papel de Camila Queiroz, em busca de seu filho perdido. Ambientada nas décadas de 1930 e 1940, a produção mostra o encontro da moça com o médico Orlando Gouveia, de Diogo Almeida. Os dois se apaixonam loucamente, sem terem a menor ideia de que suas famílias têm laços muito antigos. Filha única do nobre Leonel Rubião, vivido por Paulo Gorgulho, Marê sonha em assumir a presidência do Grupo Rubião, o mesmo posto pleiteado por Gilda, de Mariana Ximenes, sua madrasta. A morte trágica do pai e a ação da vilã para culpá-la faz com que ela seja presa injustamente pelo crime.

Do fruto de seu amor com Orlando nascerá Marcelino, vivido por Levi Asaf. Ele foi criado com muito amor e carinho pelos religiosos da Irmandade dos Clérigos de São Jacinto, que deram a ele um lar e, mais que isso, lhe ensinaram o que significa amor em família. Mesmo com a pouca idade, Marcelino tem opiniões próprias e mantém sua curiosidade aguçada sobre os mais diversos assuntos.

A trama, que se passa em uma fictícia cidade de Minas Gerais, se movimenta em torno de dois grandes cenários: a Irmandade de São Jacinto dos Clérigos e o Grande Hotel Budapeste. Todos os ambientes foram recriados na cidade cenográfica dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. “A Irmandade é o lugar onde o nosso pequeno protagonista é acolhido. Ele é criado por esses religiosos, é educado, é onde cresceu com uma família. Então, como Marcelino é essa criança que procura a mãe e vai ser o objeto da procura de uma mãe que não sabe que ele é o filho, esse lugar se torna o ambiente central da novela”, aponta o diretor artístico André Câmara.

A trama de “Amor Perfeito” retrata um Brasil carregado nas cores da diversidade de raças e culturas através de histórias e personagens plurais. “Temos o desejo de que seja uma novela brasileira, com uma história universal, que além de amor, trata de fé, empatia e solidariedade, num Brasil que sempre existiu, mas permanece desconhecido do grande público. Um Brasil com cores, formas e culturas diversas”, defende o autor, Elísio.

A produção fará questão de falar sobre uma elite negra que é pouco citada nos livros de história do Brasil. “Essa elite negra sempre existiu, mas foi apagada por uma narrativa hegemônica. Vamos mostrar referências do Brasil como ele é. Vamos falar de racismo? Sim, mas os personagens negros não estão ali para serem afetados pelo racismo. Eles estarão vivendo a vida deles”, ressalta a também autora Duca.

Quem é quem?

Núcleo família Rubião

Maria Elisa Rubião, a Marê (Camila Queiroz), é a grande heroína da história. Filha única de Leonel Rubião (Paulo Gorgulho). O pai é obcecado por ela, pois a moça é em tudo o retrato da mãe, Maria Eugênia, única mulher que Leonel amou de verdade. O empresário insiste em manter a filha sob seu domínio, querendo obrigá-la a se casar com Gaspar (Thiago Lacerda), filho do prefeito da cidade, em troca de ela assumir a presidência do Grupo Rubião, mesmo posto pleiteado pela madrasta desta, Gilda (Mariana Ximenes). Mas Marê tem outros planos. Está apaixonada e quer se casar com Orlando (Diogo Almeida), médico que conheceu em São Paulo. Um amor que também vai disputar com Gilda, depois de sobreviver a uma cilada preparada pela terrível vilã. Impulsivo, apesar de amar Marê, Orlando decide se afastar dela quando cai em uma armação de Leonel para separar os dois. Para piorar as coisas, Orlando descobre que, no passado, Leonel e Virgílio (Christovam Neto), seu pai, foram sócios e que Leonel o acusou injustamente de um golpe, a fim de favorecer o Prefeito Anselmo (Paulo Betti). Sem conseguir esquecer Marê, ele volta à cidade, oito anos depois, e então descobre todo o martírio sofrido por ela.

Núcleo Irmandade dos Clérigos de São Jacinto

Frei Severo, o Padrão (Babu Santana) comanda e é o único celebrante da Irmandade. Aparentemente durão e disciplinador, no fundo tem um grande coração. Não tem medo de enfrentar o Prefeito Anselmo, nem Gilda. Guarda um segredo do tempo em que era lutador de boxe. A Irmandade também conta com o Frei Tomé (Tony Tornado). Ele tem muito jeito com as crianças pois é bem-humorado e brincalhão, além de atrapalhado. Além disso, há também Frei Leão (Tonico Pereira). Nascido na Itália, ele é um velhinho franciscano que, por suas condições físicas, não faz trabalhos pesados e vive quase exclusivamente dentro da irmandade.

Núcleo família Evaristo

Anselmo é o prefeito da cidade e dono da Queijaria São Jacinto, o que lhe rendeu a eterna alcunha de Anselmo Q Turbo GTueijeiro, pois é muito orgulhoso de sua produção. Casado com Cândida (Zezé Polessa), o homem mantém um caso extraconjugal com Verônica (Ana Cecília Costa), sua secretária, com quem teve um filho, Júlio (Daniel Rangel). Do casamento com Cândida, ele é pai de Gaspar (Thiago Lacerda), Ivan Evaristo (Bruno Montaleone) e Luís (Fernando Pagels/Paulo Mendes). A primeira-dama Cândida Evaristo é oriunda de uma família de políticos. Foi através dela que o marido conseguiu ser nomeado prefeito de São Jacinto.