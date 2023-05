Volta por cima

Camila Queiroz está sempre em busca de um novo patamar na carreira. Ainda adolescente, ela se aventurou pelo universo da moda, morando sozinha em grandes metrópoles, como São Paulo e Nova Iorque. Aos 21 anos, um teste para estrelar “Verdades Secretas” deu uma nova guinada em sua trajetória, mergulhando em uma sequência de protagonistas e personagens de destaque nos folhetins. Após um período voltada para os recém-chegados streamings, ela retorna às novelas como a protagonista Marê, de “Amor Perfeito”, da Globo. “Cheguei na tevê bem crua, mas sempre quis fazer meu melhor e aprender. Sempre quis ser artista. Minha conexão é com a arte. Não quero ficar limitada apenas ao trabalho de atuar. Quero mais! Quero cantar, dançar, fazer musicais… Isso é muito forte dentro de mim”, explica.

Na trama, Maria Eugênia, mais conhecida como Marê, é a jovem herdeira de Leonel Rubião, papel de Paulo Gorgulho. Após vencer a resistência do pai, ela foi estudar Administração e Finanças em São Paulo. De volta a Águas de São Jacinto, Leonel insiste em mantê-la sob seu domínio, querendo obrigá-la a se casar com Gaspar, de Thiago Lacerda, em troca de ela assumir o comando do negócio da família, o Grande Hotel Budapeste. Ela, no entanto, se apaixona e quer desistir do casamento arranjado e se casar com Orlando, médico que conheceu em São Paulo vivido por Diogo Almeida. “Acho que a novela é linda. Temos muitas mensagens lindas para contar e emocionar o público. É uma novela belíssima”, valoriza.

A Marê, de “Amor Perfeito”, chega após a sua saída abrupta da reta final das gravações de “Verdades Secretas II”, de 2021. Como foi costurado esse retorno à emissora?

Foi tudo muito tranquilo. Eu já sabia um pouco da história da novela. Meu empresário estava conversando com a emissora há algum tempo. Só que eu não tinha agenda. Quando recebi a ligação do Júlio Fischer (autor), eu não titubeei para aceitar. É uma trama muito bonita, uma personagem totalmente nova. A novela tem uma mensagem muito bonita para passar para o público. É só celebração esse momento. Não existe isso de vingança ou de se sentir vingada.

A protagonista é uma jovem à frente do seu tempo. Como esse lado vanguardista da Marê será abordado na trama?

Acho que a Marê é uma mulher que quer ter as rédeas da sua própria vida. Tem uma cena em que ela fala que estudou anos para assumir os negócios do pai. Ela quer aquilo demais. É o sonho dela. Mas as armações da Gilda (Mariana Ximenes) colocam tudo a perder. Na cadeia, a Marê ainda descobre que está grávida. Uma gravidez completamente inesperada nos anos 30. Imagina como era para uma mulher estar grávida e não ser casada? Gosto muito da abordagem materna dentro da história.

De que forma?

Temos muitas mães na novela, mas todas vivem a maternidade de uma forma completamente particular. A Marê tem essa maternidade roubada dela, mas esse laço com o filho nunca é destruído. É uma busca eterna. Ela vai se descobrindo mãe. Ainda não sou mãe, né? Então, estou descobrindo essa maternidade com a Marê. Sou mãe de pet só (risos). Ela tem esse amor inexplicável pelo filho mesmo sem saber quem ele é. Fico sem conseguir imaginar como deve ser a dor de uma mãe ao ser separada de um filho. É algo horrível. Acho que a cena do reencontro vai ser emocionante demais.

E como tem sido gravar com o Levi Asaf, que vive o pequeno Marcelino?

Eu estou louca por esse encontro da Marê e do Marcelino. Vai ser muito especial. Infelizmente, eu gravei apenas uma cena com o Levi. Foi um encontro da Marê e do Marcelino, mas foi algo meio lúdico. Não posso dar muito spoiler. Foi lindo, ele estava muito dentro da brincadeira. Ele traz uma leveza ao estúdio. A cena é muito bonita. Eu chorei lendo. É de uma simplicidade, mas, ao mesmo tempo, uma profundidade que só nossos autores seriam capazes. Uma mensagem linda. Ter tido uma preparação com o Levi antes de tudo isso foi fundamental.

Como assim?

Antes de começarmos a gravar, fizemos um período de preparação. Foi curto, mas foi bem importante. A gente se conheceu mais e criamos laços. Tudo isso, claro, respeitando o tempo dele. Temos sempre de lembrar que estamos lidando com uma criança dentro e fora do set, né? Ele é um grande ator, dá um banho na gente. Me emocionei durante a preparação porque comecei a sentir o nascimento dessa família. Tivemos uma conexão. O Levi é a grande estrela dessa novela.

Você estreou na tevê, em 2015, já no posto de protagonista. Como enxerga a sua evolução até esse momento diante do vídeo?

Eu cheguei aqui totalmente crua. Levei e ainda levo muita pedrada. Mas eu sempre quis ser artista. Não só atriz, sabe? Minha conexão é com a arte e começou muito cedo. Comecei ainda criança na dança. Eu fazia hip hop, tocava bateria, gostava muito de música. Com 10 anos, escrevi minha primeira peça de teatro, mas eu nunca tinha ido num teatro. A minha vizinha fazia aula de teatro e eu escrevi baseado no que ela me falava. Só que eu era diretora da peça. Não era atriz. Então, comecei a organizar concurso de miss na minha rua. Eu era a apresentadora. Sempre fui artista, sabe? Não quero me limitar a atuar apenas.

Mas que outras pretensões artísticas você ainda deseja alcançar?

Eu quero muito cantar, dançar, fazer algum musical, um filme de ação… Nossa, eu quero tanta coisa. Tenho esse desejo muito forte dentro de mim. Sei que ainda vou levar muita pedrada. Faz parte? Faz. Mas é uma pena que faça. Só a gente sabe o quanto a gente rala e estuda e, de repente, ler algo que dói. Sou muito disciplinada com meu trabalho e quero ser excelente no que faço. Mas não para o mercado, quero ser excelente dentro das minhas condições. Já passei por momentos muito delicados nesse curto tempo de profissão.

Como quais?

Em 2017, quando eu fiz “Pega-Pega”, eu perdi meu pai na primeira semana de gravação da novela. Fiquei emocionalmente abalada. Tive de lidar com uma reestruturação familiar, lidar com uma fama recente porque eu tinha estreado em 2015. Era tudo muito recente. Além disso, ainda tinha uma protagonista completamente diferente, com sotaque carioca, um universo novo… Lembro de algo muito cruel. Eu enterrei meu pai num domingo e, na terça, eu estava gravando uma cena em que o Caruso (Marcos), que fazia meu avô na novela, infartava. Chorei demais na beira da piscina, falava que não ia conseguir. Lembro que fui muito criticada naquela novela. Me doía ler algumas coisas porque eu estava dando o meu melhor. Mas hoje eu sei que deveria ter tido mais compaixão por mim. Fui muito dura comigo mesma. Cheguei a duvidar de mim. E eu tenho de me orgulhar. Tenho uma história de muita luta e vitória.

“Amor Perfeito” – Globo – De segunda a sábado, às 18h30.

Tempo ao tempo

Enquanto na trama de “Amor Perfeito” Marê está em busca de viver a maternidade plena ao lado de Marcelino, papel de Levi Asaf, Camila Queiroz ainda não tem planos de aumentar a família. Ela é casada com o também ator Klebber Toledo. Os dois se conheceram durante as gravações de “Êta Mundo Bom”, em 2016. “Imagina ver um Klebbinho andando por aí? Seria muito fofo”, brinca.

Camila, no entanto, anda com a agenda bastante atribulada. Por isso, ainda não projeta uma gravidez num futuro próximo. “Acho que não é agora. Estamos gravando a novela, não faço ideia de quando será. Temos muitos projetos ainda. Não sei falar se poderia ser esse ano ainda ou ano que vem. Mas queremos muito, temos o desejo”, explica.

Parceria em cena

Em “Amor Perfeito”, Camila contracena pela primeira vez com Diogo Almeida, que vive o protagonista Orlando. Desde o início do projeto, os dois rapidamente foram construindo o entrosamento em cena. “Foi uma surpresa muito gostosa esse encontro. A gente foi se conhecendo, se ouvindo, se tocando… Estamos a cada dia subindo um degrau na nossa relação. Muito bom ter essa parceria para contar essa história e defender esse casal”, valoriza.

Instantâneas

Ao lado do marido Klebber Toledo, ela comandará a terceira temporada do reality show “Casamento às Cegas”, da Netflix.

Camila nasceu em Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo.

A atriz estrela o filme “Procura-se”, que está disponível na HBO Max.