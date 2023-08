Volta às origens

Thiago Brianti se conecta com as raízes sertanejas com a série “As Aventuras de José e Durval”, do Globoplay

Às vezes, um trabalho tem a capacidade de recuperar as origens de um ator. Foi o que aconteceu com Thiago Brianti, assim que começou a mergulhar no universo de Homero Bettio, seu personagem em “As Aventuras de José e Durval”, série inspirada na vida e nas canções da dupla Chitãozinho & Xororó, da Globoplay. Toda a adolescência de Thiago, que tem 28 anos hoje, foi embalada por música sertaneja. Mas, com o passar do tempo, isso mudou.

“Comecei a fazer teatro, me afastei do gênero e, muitas vezes, cheguei a dizer que não gostava mais tanto. No período da pandemia, voltei a escutar e me fez muito bem perceber que, na minha vida, esse tipo de música sempre me trouxe um lugar de conforto nos momentos difíceis”, lembra.

Na história, Homero é produtor musical, empresário e melhor amigo de Chitãozinho e Xororó. “Foi o elo que faltava para levarem o sertanejo da poeira ao asfalto. A parceria deu fruto à música ‘Fio de Cabelo’ e à modernização das que vieram depois”, explica Thiago, que garante que o personagem tem um figurino que se destaca. “Há cenas muito potentes em boates, em grandes reuniões, comendo, dirigindo, enfim, foi um verdadeiro presente para mim. Quando acabou a última gravação, saí do set chorando de alegria e de gratidão”, entrega.

Para interpretar Homero, Thiago decidiu se aprofundar sobre o ofício do personagem. “A virada de chave foi entender a profissão de um produtor musical, de um empresário que, ao mesmo tempo, era amigo dos seus clientes. Entrava em cena para nunca dizer não, mas sempre um ‘sim, dependendo das condições’”, conta, aos risos. Outro ponto importante foi de sua composição está na maneira como lidar com o próprio corpo em cena. “Tive a liberdade para inventar uma partitura gestual, um jeito de andar e de falar próprios daquele universo que criamos, todos juntos”, explica.

“As Aventuras de José e Durval” é estrelada pelos irmãos Rodrigo e Felipe Simas no papel de José e Durval, respectivamente. Mas o elenco tem ainda Andreia Horta e Marco Ricca, com direção-geral de Hugo Prata. No total, são oito episódios, cada um com cerca de 45 minutos de exibição. Ao longo deles, o público poderá acompanhar os irmãos, ainda crianças no interior do Paraná, se transformando em artistas consagrados, com as rédeas da própria carreira e, muitas vezes, desafiando todos ao redor.

“Consegui o papel a partir de um teste de elenco. De cara, a Ana Luiza Paes de Almeida e o Alonso Zerbinato, produtores de elenco, me pediram para fazer o texto do Homero. Devo muito a eles por acreditarem no meu trabalho”, valoriza.

Além da trama sobre a vida da dupla sertaneja, Thiago também estará em “DNA do Crime”, série da Netflix, que deve ser lançada em dezembro de 2023. Ali, porém, vive um papel completamente diferente: Guilherme é um jovem policial federal, recém-saído da academia, que chega em Foz do Iguaçu justamente quando o caso que dá início à história explode, participando das investigações sobre um assalto milionário. A direção é de Heitor Dhalia.

“Posso falar pouca coisa ainda, mas vai ser quente, com muita ação, tramas emocionais interessantes e bons personagens. É a maior produção já feita pela Netflix no Brasil”, enaltece Thiago, que nasceu em Cuiabá, no Mato Grosso, mas mora há dez anos em São Paulo.

“As Aventuras de José e Durval” – Globoplay