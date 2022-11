Volta às origens

A trama de “Travessia” ativou uma série de memórias para Romulo Estrela. O ator de 38 anos, que é natural de São Luís, retornou à sua cidade natal de uma forma diferente. Em vez de um passeio turístico ou reencontro familiar, ele voltou à capital maranhense para concretizar e consolidar uma árdua caminhada pelas artes. “Nunca tinha vindo a São Luís gravando uma novela. Estou muito feliz de estar aqui fazendo o trabalho que amo, para o qual estudei muito. Voltar gravando uma novela das nove, com toda essa equipe, me deixa muito contente. Além de estar sendo muito bem recebido, estou ligado às minhas raízes. Me sinto realizado”, vibra o ator, que vive o protagonista Oto na novela das nove.

Na trama assinada por Gloria Perez, Oto é um “hacker” que trabalha com Moretti, papel de Rodrigo Lombardi. Ele é o homem de confiança do empresário. Leal, direto e sem endereço fixo, Oto leva uma vida um pouco nômade: vai para onde seu trabalho exigir, não tem grandes amarras que o prendam a qualquer lugar. Tudo isso muda ao ter seu caminho cruzado por Brisa, de Lucy Alves. “Ele vem em uma missão secreta para São Luís e acaba cruzando com Brisa. Oto é um sujeito que não chama muita atenção por onde passa, e essa é uma característica muito legal nele e que pela primeira vez eu faço: é quase como um homem invisível”, aponta.

O Oto tem um histórico de trabalho como “hacker”, uma atividade considerada ilegal. De que forma você trabalhou esse lado do personagem?

O Oto é um “hacker”. Não dá para olhar para essa figura e achar que a atividade dele é uma coisa boa. É um cara que invade sites, trabalha na dark web e faz coisas escusas por lá. Eu, como intérprete, não consigo distanciá-lo desse lugar. Como todos nós, o Oto tem os dois lados. Essa é a grande beleza que eu vejo nesse personagem e em muito outros também. É muito bom trabalhar essa dualidade, essa dúvida o tempo todo. Isso é um mérito do texto também.

De que forma?

O texto da Gloria tem algo muito interessante. Por mais que estejamos falando de uma ficção, há estudo e pesquisa. Isso faz me sentir muito próximo das palavras. Tudo que eu falo ou escuto do texto são coisas próximas de mim. Consigo ter falado isso no meu dia a dia ou escutar de alguém. Há uma intimidade grande com nosso cotidiano. Acho que isso aproxima a história que estamos contando para o público.

Como foi seu processo de construção para formar um personagem tão dúbio?

Primeiramente, a gente sempre empresta nossas experiencias para os personagens. Por incrível que pareça, eu consegui encontrar algumas semelhanças com o Oto. Por exemplo, ele gosta de viajar e conhecer novos lugares. Eu amo fazer isso. Agora, ele tem algo que é o oposto de mim. O Oto é um cara misterioso. Eu não sou assim. Sou um sujeito de fácil leitura. O Oto é mais discreto e reservado. Acho que muito pelas atividades que exerce.

A trama de “Travessia” marca sua estreia no horário nobre da grade da Globo. Como você encarou o convite para viver o protagonista da trama de Gloria Perez?

Eu estou muito feliz com esse projeto e não consigo esconder isso. Acho que tive uma trajetória crescente e interessante dentro da emissora. As oportunidades que eu tive foram do tamanho certo, entende? Eram chances em que eu tinha alcance de entrega. Então, estava confortável para errar. Foi muito bom para crescer com calma. Acho que essa novela chega para enriquecer um caminho muito saudável. Esse folhetim também reúne questões pessoais importantes para mim.

Como quais?

Eu tive a oportunidade de gravar na minha cidade natal. Eu saí de São Luís para isso. Deixei minha cidade para trabalhar como ator, estudar e me formar. Agora, eu posso retornar para lá gravando uma novela das nove da Gloria Perez. É uma etapa muito feliz da minha carreira e tenho brindado bastante a isso. Sinto que é uma conquista. Claro que ainda tenho muita coisa para fazer e caminho para percorrer, mas fico grato por essa oportunidade especial. É maravilhoso voltar ao Maranhão com uma produção desse porte.

E como foi esse período de gravações em São Luís?

Nunca tinha vindo a São Luís gravando uma novela. Além de ter sido muito bem recebido, estou ligado às minhas raízes. Me sinto realizado. Foi legal mostrar um pouco da minha cidade para os colegas, explicar algumas coisas. Tenho dividido com eles alguns pratos típicos, algumas falas e expressões também. Mas eles estão fazendo um trabalho lindo.

O Oto é um sujeito sem residência fixa e está sempre em locais diferentes. De que forma a relação com a Brisa irá alterar essa ordem?

O Oto não é um cara fácil de ser flechado (pelo amor). Ele nunca esteve em uma relação. É um cara do mundo, nômade, nunca parou em nenhum lugar para construir família ou ficar com alguém. Mas isso começa a mudar com a Brisa. É a primeira vez que ele começa a cogitar essa possibilidade. Fica na dúvida de parar e finalmente começar a construir alguma coisa. Ele nem sabe o quê. Mas quer se abrir para aquela mulher. O Oto é um personagem difícil de definir e compreender.

Por quê?

Imagina um cara que chega nos lugares, mas não vê a hora de ir embora. Ele está sempre pensando no que vai fazer a seguir, não fica muito tempo nos locais. Difícil parar para compreender isso. Quando a Brisa chega na vida dele, ele vê a possibilidade de algo diferente e inusitado. Uma certa quebra de expectativa. Mas, como isso vai afetando-o, só nos capítulos mais à frente (risos).

Clima de mistério

Romulo Estrela tem sido figurinha fácil no horário nobre da Globo nas últimas semanas. Além de “Travessia”, o ator também pode ser visto em “Verdades Secretas II”, em que vive o investigador Cristiano. A novela de Walcyr Carrasco chega à grade da emissora após ser disponibilizada apenas para os assinantes do Globoplay. Na história, Cristiano é contratado por Giovana, papel de Agatha Moreira, para investigar o papel de Angel, de Camila Queiroz, na morte de seu pai. O policial, no entanto, acaba se envolvendo com as duas rivais. “A partir do segundo bloco de capítulos, a situação fica mais difícil ainda para o Cristiano porque a Angel descobre que ele é um investigador e ela tenta entender o que ele está fazendo na vida dela, o que dificulta muito a relação deles dois. Ao mesmo tempo, a relação do Cristiano com a Giovanna se intensifica. É um triângulo forte”, ressalta.

Vivendo um sujeito dúbio e soturno, Romulo ficou surpreso com a repercussão do público sobre o personagem de Walcyr Carrasco. “Achei que fossem ver o Cristiano como um cara cheio de conflitos, com dualidades e difícil compreensão. Mas acho que as pessoas se apegam ao sentimento honesto e verdadeiro que é o amor pela Angel. Isso já vem latente no primeiro encontro deles na passarela. E fico feliz porque era o que eu queria e foi a leitura que o público fez. Tenho recebido um retorno muito carinhoso em relação aos primeiros capítulos. E isso é só combustível para a gente seguir firme e forte”, vibra.

Sob Pressão

Romulo Estrela precisou de fôlego extra para viver o comandante Ramiro na segunda temporada de “Ilha de Ferro”, que vai ao ar na Globo e também está disponível no Globoplay. Na produção, o personagem integra o Grupamento de Mergulhadores de Combate da Marinha. Homem discreto e justo, Ramiro conhece Júlia, papel de Maria Casadevall, durante uma perseguição e se apaixona por ela. “Fiquei feliz com a oportunidade porque pude explorar outras camadas na tevê. É um personagem completamente diferente do que eu já fiz”, explica.

Para encarar as sequências de ação, Romulo fez laboratório na Marinha para conhecer de perto a vida dos mergulhadores de combate. “Fiquei três semanas imerso no universo deles, num complexo naval, vivendo o dia a dia. É um personagem muito específico, precisava viver da forma mais real que eu pudesse. Foi muito bom ter essa aproximação com eles”, relembra.

Instantâneas

Além de São Luís, Romulo Estrela também esteve em Lisboa, Portugal, para as primeiras gravações de “Travessia”.

O ator é casado com a empresária Nilma Quariguasi.

Em “Deus Salve o Rei”, o mocinho Afonso seria vivido por Renato Góes. No entanto, por questões internas da emissora, o papel acabou ficando com Romulo, que estreou no posto de protagonista.