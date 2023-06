Vocação dirigida

Aos 27 anos, Sol Menezzes pode dizer que já tem uma trajetória artística longa. São 19 anos de carreira, desde a estreia no teatro, com apenas 8 anos. Mas, quando se olha para a família da porto-alegrense, que se divide na interpretação de Paz e Cecília na série “Dois Tempos”, disponível no catálogo do Star+, é fácil entender. Afinal, ela é irmã mais nova de Sheron Menezzes, que em “Vai na Fé”, novela das 19h da Globo, dá vida a uma heroína que também se chama Sol.

Além disso, a mãe, Veralinda Menezzes, é escritora, roteirista, compositora, atriz e cantora, e o irmão, Drayson Menezzes, é ator e preparador de atores, além de criador das marcas de roupa Galo Solto e Pisces. Foi natural, portanto, que Sol começasse a carreira cedo.

“Desde que me conheço por gente, já era artista. É como se eu nunca tivesse pensado em outra carreira para seguir, porque atuar fazia todo o sentido e me deixava muito feliz”, explica. Antes disso, porém, já fazia cenas em casa, ao simular brigas com o irmão para enganar a mãe. “Ela, então, me colocou em um curso de teatro. Aos 9 anos, fiz um curta-metragem. Sempre gostei do imaginário, do lúdico, do que estava para além do que podíamos ver. Como era muito nova, não lembro tanto do porquê das coisas, mas lembro de ter essas sensações”, recorda.

“Dois Tempos” tem oito episódios e aborda a vida de duas mulheres bem-sucedidas que estão em épocas distintas. Paz, vivida por Sol, atua como influenciadora em 2022, enquanto Cecília, interpretada por Mari Oliveira, é uma escritora lésbica em 1922. De repente, as duas trocam de lugar e enfrentam um grande choque de realidade. “Me chamou muita atenção a série ter esse tom de ficção e fantasia. Fiquei com vontade de fazer um projeto que não tivesse esse compromisso tão forte com o realismo. E, claro, pelo fato de interpretar duas personagens”, conta.

A seleção para “Dois Tempos” foi realizada ainda em uma época mais grave da pandemia do novo coronavírus. “Fiz um teste em vídeo gravado de casa mesmo. Um tempo depois, fui avisada que tinha passado para a segunda fase e teve outro teste online, com a diretora Vera Egito, que me aprovou junto com o canal”, lembra. Como protagoniza a série ao lado de Mari Oliveira, as duas fizeram um trabalho juntas para auxiliar na composição. Mas que não chegou a ser longo. “Tivemos apenas dois ensaios juntas, para conseguirmos nos conectar e absorver o máximo uma da outra. O roteiro é muito bem escrito, o que já nos dava ótimas pontuações sobre a personalidade de cada uma”, diz.

Em seu primeiro papel principal, Sol se mostra feliz com o resultado. “Meu balanço é bem positivo. Estou muito satisfeita e orgulhosa. É uma grande responsabilidade, mas acredito ter me saído muito bem na minha primeira protagonista”, orgulha-se. Sobre as gravações, a gaúcha entrega qual foi o momento que pareceu mais especial. “Uma cena em que Cecília fala sobre ter viajado 100 anos à frente no tempo e as mulheres ainda serem tratadas como loucas quando dizem e fazem o que querem. Foi muito marcante e emocionante”, revela.

Nome: Sol Menezzes.

Nascimento: 5 de agosto de 1995, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Atuação inesquecível: Na série “Dois Tempos”.

Interpretação memorável: Zendaya, como a Rue Bennett da série “Euphoria”, da HBO.

Momento marcante na carreira: “Quando fui aprovada para minha primeira protagonista”.

O que falta na televisão: “Inovação e fantasia”.

Com quem gostaria de contracenar: Zendaya, Viola Davis e Zoe Saldaña.

Se não fosse atriz, seria: Psicanalista.

Atriz: Zendaya, Viola Davis e Zoe Saldaña.

Novela: “Vai na Fé”, escrita por Rosane Svartman e exibida atualmente na faixa das 19h da Globo.

Vilão marcante: Nazaré, papel de Renata Sorrah em “Senhora do Destino”, escrita por Aguinaldo Silva e exibida originalmente pela Globo entre 2004 e 2005.

Personagem mais difícil de compor: Cecília, de “Dois Tempos”.

Filme: “Diário de uma Paixão”, drama romântico de 2004 dirigido por Nick Cassavetes. “Já assisti várias vezes”.

Autor: Jordan Peele. “Gosto muito dos roteiros dele, pela inovação”.

Diretor: Anita Rocha da Silveira e Vera Egito.

Mania: “Ouvir música o dia inteiro”.

Medo: “De tubarão”.

Projeto: “Escrever um livro”.

“Dois Tempos” – Star+.