Virada de mesa

Aos 34 anos, Sophie Charlotte já pode ostentar uma longa trajetória na televisão. Ao longo das últimas duas décadas, a atriz já passou por inúmeras mudanças e fases dentro do entretenimento. Acompanhando o crescimento dos serviços de streaming, ela, que vive a vingativa Maíra em “Todas as Flores”, tem visto importantes mudanças na forma do público consumir e receber novos conteúdos.

“As pessoas assistem aos cinco capítulos em um único dia. No dia seguinte é impressionante. Muita gente já tinha visto tudo. Estamos falando de capítulos com 50 minutos cada um. As pessoas mostram uma sede absurda pela história. É divertido acompanhar o desespero das pessoas pedindo por mais capítulos (risos). Elas não ficam satisfeitas com cinco capítulo de uma vez”, aponta.

Inicialmente produzida exclusivamente para o Globoplay, “Todas as Flores” teve sua primeira leva de capítulos lançada no segundo semestre do ano passado. Até a estreia da segunda temporada, Sophie encarou uma forte expectativa do público sobre os rumos da trama assinada por João Emanuel Carneiro. A atriz chegou a ser questionada em cima do trio elétrico durante o último Carnaval. “As pessoas perguntavam onde estavam os capítulos. Foi interessante ver essa expectativa e guardar todos os segredos da história. Foi revelador acompanhar essa repercussão avassaladora da novela”, explica.

A nova leva de episódios apresenta uma Maíra com sede vingança. A jovem retorna determinada a se vingar por tudo o que sofreu por obra da mãe, Zoé, e da irmã, Vanessa, interpretadas por Regina Casé e Letícia Colin. Ela segue contando com o apoio da madrinha Judite, papel de Mariana Nunes, e, principalmente, de Pablo, de Caio Castro, que não esconde os sentimentos pela perfumista.

“O público desejava muito essa vingança após ver tanto sofrimento. A Maíra navega por sensações muito intensas ao longo da segunda fase. É uma jornada para se reencontrar. Ela se viu imersa em um núcleo familiar de opressão e mentira, sendo que deveria ser de afeto”, afirma.

Além de atuar, Sophie também marca presença na abertura da novela original Globoplay. Ao lado de Letícia Colin, ela canta a música “As Rosas Não Falam”, obra de Cartola que ganhou uma releitura inédita para o folhetim. “Foi uma experiência incrível. A gente estava no meio das gravações e perto do lançamento. Ou seja, estava tudo uma loucura. Mas, ainda assim, quis enfrentar essa aventura (de cantar). Isso gerou desdobramentos lindos, né? Cantamos no ‘Altas Horas’ e a Letícia cantou a música no Emmy. Cantar junto é a maior onda”, valoriza.