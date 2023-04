Virada de mesa

Com mocinha vingativa, “Todas as Flores” estreia segunda fase de capítulos inéditos no Globoplay

Autoconfiança sempre esteve no vocabulário de João Emanuel Carneiro. A partir de quarta, 5 de abril, o autor verá a estreia da segunda temporada de “Todas as Flores”, original Globoplay. A novela, inicialmente escrita para a tevê aberta, foi deslocada para o streaming. O novo canal de exibição, no entanto, não afetou o sucesso da trama lançada em outubro do ano passado. Prestes a aproveitar a leva inédita de capítulos, João Emanuel nunca duvidou em apostar em um enredo que ousasse nos temas e na narrativa.

“A novela mudou muito quando foi da tevê para o streaming. Isso mudou muito a trama. Sempre tenho as melhores expectativas dos meus trabalhos. Tem de acreditar que aquilo é maravilhoso, então você sempre espera um sucesso enorme. ‘Todas as Flores’ foi um sucesso porque é muito fora da casinha, tem personagens contraditórios, malucos, transgressores. As pessoas querem ver coisas assim”, afirma.

A segunda fase do folhetim contará com a liberação de cinco capítulos a cada quarta. Na sequência da obra dirigida por Carlos Araújo, Maíra, papel de Sophie Charlotte, retorna determinada a se vingar por tudo o que sofreu graças à mãe Zoé e à irmã Vanessa, papéis de Regina Casé e Letícia Colin. “O público tem muita expectativa sobre quais serão os próximos passos da Maíra. Tem sido interessante guardar esse segredo. Até no trio, durante o Carnaval, me perguntaram sobre a novela. Temos uma reviravolta, mas prefiro esperar para falar qualquer coisa. Não quero estragar as surpresas. Foi revelador ver essa repercussão toda da novela. Foi avassalador”, valoriza Sophie.

Com uma Maíra tomada por sentimentos vingativos, Zoé e Vanessa perderão o posto de vilãs ao longo da nova temporada. “Seremos as ex-malvadas porque malvada agora é outra, né? Fiquei bem surpresa com o sucesso rápido da primeira temporada. Achava que seria algo mais ‘cool’, um sucesso a médio e longo prazo, não teria ‘boom’ nas redes sociais. Em pouco tempo, a novela estava sendo muito comentada”, explica Regina.

Letícia ficou surpresa com o sucesso da vilã Vanessa. A atriz era constantemente abordada nas ruas após os lançamentos dos capítulos inéditos. “Havia um certo constrangimento das pessoas ao falarem da Vanessa. Afinal, elas estavam torcendo e gostando de uma personagem horripilante. Nunca fiz um trabalho de tanto reconhecimento”, revela.

Com 85 capítulos no total, a segunda fase de “Todas as Flores”, que já foi totalmente gravada, contará com 40 episódios inéditos. Apesar de segurar os desfechos dos personagens, João Emanuel garante que não usará o antigo recurso do misterioso “quem matou?” no enredo. “Não tem quem matou, mas tem um clímax muito fechado. Os personagens estão sempre confinados em clima de mistério e suspense. Na última semana da novela, uso um recurso que só poderia ser usado no streaming. Mas não vou falar o que é para não perder a graça”, despista o autor.