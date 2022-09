Virada de mesa

Ao chegar no set de “Rensga Hits”, original Globoplay, Jeniffer Dias ainda não conseguia fechar uma definição para a forte Thamyres. Mas não foi por qualquer dificuldade de compreender o enredo e os caminhos da personagem. A verdade é que, ao longo do processo de pré-produção do projeto, ela percebeu que a jovem cantora era um papel de difícil delimitação. “Passei a preparação toda buscando uma definição pra Thamyres. Mas ela é tão complexa quanto nós. A gente não consegue ser apenas uma coisa, porque somos tantas outras. Ela, inclusive, é coisa à beça”, defende.

Com o universo sertanejo como pano de fundo, a série também aborda questões atuais e que são destaque na sociedade. Thamyres, por exemplo, encabeça uma discussão sobre o papel da mulher no mercado de trabalho. Gêmea de Theo, papel de Sidney Santiago Kuanza, com as mesmas atribuições do irmão e, inclusive, fazendo bem mais do que ele, ela acaba descobrindo que recebe menos. Esse é o gatilho para ela dar uma reviravolta na própria vida e na carreira. “Ela é a voz da dupla, é responsável pelas composições… A gente vê situações assim o tempo todo na sociedade. A Thamyres corre atrás da justiça e do que é certo. Ela fica triste ao saber que o irmão sempre soube e compactuava com isso. Ela esperava esse tipo de traição de qualquer pessoa, mas não do irmão”, explica a atriz, que valoriza a força da temática feminista. “Quando uma mulher luta por seus direitos, ela leva um monte de mulheres com ela. É uma força coletiva”, completa.

Além das discussões sobre feminismo, Jeniffer ainda abre espaço para alguns debates raciais ao viver uma dupla sertaneja de irmãos negros. Natural de Niterói, no Rio de Janeiro, a atriz tinha familiaridade apenas com o universo do samba. “Nunca tinha visto uma dupla sertaneja negra. No teste, perguntaram minhas referências no sertanejo e não soube responder. Não tinha ninguém parecido comigo. Por isso, fui atrás de um processo de busca. Queria ver quem veio antes e a mídia não quis mostrar. Vi que tem as Irmãs Barbosa, que são duas mulheres maravilhosas, fui atrás, mandei mensagem, conversei com elas. Cascatinha e Ana, que é uma dupla sertaneja que fez sucesso lá em 1970 e 1980”, aponta.

A música, inclusive, foi responsável por levar Jeniffer para a frente das câmeras. Regina Casé viu a jovem atriz em uma roda de samba em Bento Ribeiro, no Rio, e a convidou para um teste para o programa “Esquenta”. Em 2012, ela trancou o curso de Engenharia e mergulhou no universo da tevê. “Foi uma decisão muito difícil porque na minha cabeça a Engenharia era a garantia de um futuro tranquilo para mim e para minha família. Mas estar no programa era o que me fazia feliz. A partir do convite dela vi um mundo de possibilidades e vi que podia fazer parte desse universo”, afirma.

