Virada de jogo

Quando “Cara e Coragem” começou, dava para ver o quanto Ísis, papel de Mika Makino, queria crescer na companhia de dança vertical de Olívia, interpretada por Paula Braun. Afinal, a jovem bailarina é muito confiante em relação ao próprio talento, dedicada e, principalmente, sonha em ser solista. O problema é que tudo que ela mesma almeja parece estar sempre mais perto da delicada Lou, vivida por Vitória Bohn. “A Ísis acredita que a Lou tem mais facilidades para estar nesse posto, por ser filha da dona da companhia e namorar o coreógrafo, Renan”, defende Mika, referindo-se ao personagem de Bruno Fagundes.

Na trama, fica cada vez mais claro que o envolvimento entre Renan e Ísis já atingiu outro patamar. No começo da trama, no entanto, o interesse amoroso dela era outro. “No primeiro momento, o foco dela era mostrar empenho e dedicação, enquanto alimentava sua rivalidade com a Lou e buscava maneiras de ser notada afetivamente por Lucas, seu parceiro de dança e melhor amigo”, explica Mika, sobre o que Ísis sente pelo bailarino interpretado por Igor Fernandez. No entanto, a atriz dá a entender que fortes emoções devem mexer com os ânimos do núcleo da companhia. “Com o tempo, Ísis não vai medir esforços para firmar seu espaço de relevância ali e voltar a atenção do Renan para si”, avisa.

Ao ser chamada para os testes de “Cara e Coragem”, Mika chegou a entrar na disputa pelo papel de Lou. Os trabalhos de seleção se iniciaram em fevereiro de 2020, ou seja, antes da pandemia do novo coronavírus. Mas só por volta de outubro ou novembro daquele ano é que a atriz enviou uma “selftape”, vídeo de teste gravado por ela mesma, de casa, para a produção de elenco. Foi então que soube sobre o núcleo da companhia de dança aérea, que teriam duas personagens. “Primeiro, mandei um vídeo para a Lou. Depois, teve um teste de videochamada com a Natalia Grimberg e o Adriano Melo (diretores), para a Ísis. Por fim, em dezembro de 2020, soube que eu tinha passado para a Ísis”, lembra.

De cara, Mika percebeu que conseguiria, com um único trabalho, satisfazer várias de suas vontades. Baiana, ela já sonhava em aprender dança vertical desde 2017, quando conheceu a modalidade. Além disso, também tinha o desejo de atuar em uma obra de ação. “Ainda tem todo a aprendizado que uma novela proporciona. É uma felicidade enorme participar de um projeto de audiovisual com grande alcance e que me possibilita ter meu sustento com a interpretação. Especialmente no contexto delicado que estamos vivendo no setor da cultura”, analisa.

Nome completo: Mika Shizen Lago Makino.

Nascimento: 9 de abril de 1993, em Salvador, na Bahia.

Atuação inesquecível: “Até o momento, todos os personagens que fiz têm o mesmo peso e importância para mim”.

Interpretação memorável: Lázaro Ramos, como protagonista do filme “Madame Satã”, dirigido por Karim Aïnouz e lançado em 2002.

Momento marcante na carreira: “Apresentar um espetáculo de dança nas escadarias da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) e da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, além da aprovação no teste para Ísis”.

O que falta na televisão: “Acredito que ainda falte mais diversidade”.

O que sobra na televisão: “Profissionais competentes”.

Com quem gostaria de contracenar: “Muitos artistas, como Grace Passô, Miwa Yanagizawa, Irandhir Santos, Andrea Beltrão, Marieta Severo, Lázaro Ramos, Wagner Moura e Seu Jorge, entre outros”.

Se não fosse atriz, seria: “Terapeuta”.

Ator: “Difícil dizer um e depende do momento. Minhas inspirações mais constantes são Lázaro Ramos, Irandhir Santos, Joaquin Phoenix e Denzel Washington”.

Atriz: Grace Passô, Miwa Yanagizawa, Cate Blanchett e Viola Davis.

Novela: “Avenida Brasil” e “Velho Chico”. “Não são novelas, mas não consigo deixar de falar de ‘Capitu’, ‘Hoje É Dia de Maria’ e ‘Justiça’”.

Vilão marcante: Carminha, feita por Adriana Esteves na novela “Avenida Brasil”.

Personagem mais difícil de compor: “Depende do projeto, da direção, do recorte e do tipo de obra”.

Que novela gostaria que fosse reprisada: “Avenida Brasil”.

Que papel gostaria de representar: “Pela minha experiência até aqui, tenho entendido que meus desejos se destinam mais a projetos do que uma personagem específica”.

Filme: “Muitos, não consigo elencar um só”.

Autor: “No momento, Haruki Murakami”.

Diretor: Hayao Miyazaki.

Vexame: “Esqueço assim que acontece, porque não sei lidar com constrangimento”.

Mania: “De conversar comigo, só”.

Medo: “Dessa crescente da extrema direita na política mundial”.

Projeto: “Montar um monólogo, integrando dança e interpretação”.

