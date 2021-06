Vértice inesperado

Sophia Abrahão conquistou projeção na tevê a partir da atuação, quando estreou em “Malhação”, em 2007. No entanto, ao longo de sua jornada no vídeo, a música e a apresentação também ganharam destaque durante sua carreira. Com participações muito pontuais na dramaturgia nos últimos anos, a atriz não tinha planos de voltar aos folhetins tão cedo.

Mas, com a chegada da pandemia de Covid-19 ao Brasil, Sophia foi surpreendida, ainda durante a fase mais rígida do isolamento social, com um convite para integrar a nova fase de “Salve-se Quem Puder”, da Globo, assinada por Daniel Ortiz. “Fiquei surpresa. Eu achava que não fosse voltar aos estúdios tão cedo por conta de tudo que estava rolando com a pandemia. ‘Salve-se Quem Puder’ é uma novela que eu já acompanhava e adorava. Já me divertia demais assistindo como espectadora”, explica Sophia, que vive a doce Júlia no enredo.

“Conversei bastante com o Daniel (Ortiz) e ele me contou sobre como tinha imaginado a condução da personagem dentro da trama. O nosso diretor, Fred Mayrink, e sua equipe fantástica de direção também foram fundamentais para esta composição e por me acolherem tão bem”, completa.

Ainda em março de 2020, Sophia uma participação especial em “Salve-se Quem Puder”, como ela mesma – Foto: Globo / Divulgação

Na leva de capítulos inéditos, Júlia é sobrinha do vilão Hugo, papel de Leopoldo Pacheco. Workaholic assumida, ela chega para ajuda Alan, papel de Thiago Fragoso, a reduzir sua carga de trabalho, ao tomar a frente de diversos processos do advogado. A primeira missão de Júlia é fazer uma auditoria nas contas da Labrador, a empresa de Rafael, de Bruno Ferrari. Apesar da implicância mútua, uma forte atração acaba surgindo entre os dois. Mesmo ainda pensando em Kyra, vivida por Vitória Strada, Rafael acaba dando uma chance ao amor novamente com Júlia.

“Ela já chega dentro de uma disputa e formando um triângulo amoroso. Já estavam me xingando na internet antes da personagem ir ao ar (risos). É uma personagem que circula bastante pela história. Gravei em vários cenários e com diversos núcleos. A Júlia é bastante perfeccionista e, às vezes, passa dos limites. E é aí que mora o humor da personagem. Mesmo quando ela está nervosa ou irritada a situação fica divertida”, afirma.

A trama de “Salve-se Quem Puder” não é o primeiro trabalho de Sophia ao lado de Ortiz. Ela também integrou o elenco de “Alto-Astral”, que foi ao ar em 2014. Foi durante esse trabalho, inclusive, que a atriz conheceu seu atual namorado, o também ator Sérgio Malheiros. Atualmente morando juntos, os dois estão noivos desde novembro de 2019. “Conheço o Daniel há bastante tempo. É sempre um prazer trabalhar com ele. Costumo brincar que ele foi meu cupido (risos). Fiquei feliz de entrar em um projeto de tanto sucesso”, ressalta.

Além da novela, Sophia também encara a “Super Dança dos Famosos”, do “Domingão do Faustão”. Vice-campeã da 13ª temporada, a atriz estreia no próximo domingo, dia 13, na edição especial da competição. Ao lado do professor Zazá Ferrer, ela se apresenta em dois ritmos: o forró e o rock. “Estou com a adrenalina lá em cima. Voltei a malhar e a fazer as aulas de ginástica para trabalhar o condicionamento físico. Tenho feito pedaladas também para trabalhar a musculatura e garantir o fôlego na hora das apresentações. Estou animada e no maior pique”, vibra.

Fora de ordem

Ao retornar aos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, Sophia Abrahão percebeu que tudo já não era como antes. Por conta dos protocolos de higiene e segurança, a atriz lidou com uso de máscaras, distanciamento e um trabalho bastante individual em diversos momentos.

“A parte de preparação antes da cena (cabelo, maquiagem, figurino) era feita por nós mesmos. Cada um no seu camarim, com o seu próprio kit de maquiagem. Cabelo e figurino também ficavam por nossa conta. Mas, ainda assim, posso confessar algo? Foi legal ter meu próprio camarim (risos). Antes, eu considerava uma bobagem, mas achei bem divertido ter meu próprio banheiro e sofá”, brinca.

Apesar do distanciamento e dos cronogramas diferenciados de gravação, Sophia conseguia encontrar com parte do elenco durante o momento de testagem para Covid-19. Pelo menos duas vezes por semana, a atriz fazia testes para poder gravar a novela. “O tempo de espera entre fazer o teste e o resultado era horrível. O resultado saia em 15 minutos, mas eram os 15 minutos mais longos da história. Era tortura. A gente dava parabéns para quem saia com o resultado negativo e desejava boa sorte para quem estava chegando para a testagem (risos)”, relembra.