Ver para crer

Deborah Secco teve pouco tempo para processar todos os acontecimentos que envolveram “Salve-se Quem Puder”, da Globo. A atriz, inclusive, ainda busca compreender todas as experiências que a atual novela das sete irá agregar em sua trajetória. Em março do ano passado, ela viu os trabalhos da trama de Daniel Ortiz serem interrompidos de uma hora para outra em virtude da pandemia do novo coronavírus.

O retorno gradual e com novos protocolos fez com que Deborah encarace um recomeço não só do enredo, mas de sua trajetória até aquele momento no projeto. “Nunca tinha visto nada igual em meus 30 anos de emissora. Era algo completamente impensável. Voltar ao trabalho foi importante artisticamente e para minha mente também. Tudo foi interrompido de uma forma tão brusca. O elenco não conseguiu nem se despedir ou algo assim. Colocamos uma energia muito positiva nesse trabalho para terminar tudo da melhor forma possível”, explica Deborah, que vive a divertida Alexia.

Atualmente, Deborah também pode ser vista na reprise de “Era Uma Vez…”, que vai ao ar no canal Viva – Foto: Divulgação

Na história, Alexia é uma atriz exuberante e desbocada, que chama a atenção por onde passa. Ela está perto de realizar o sonho de estrear na tevê, com um papel de destaque em uma novela, quando conhece o misterioso Renzo, papel de Rafael Cardoso. Ainda em Cancún, Alexia vira testemunha de um crime no momento em que a cidade está prestes a ser atingida por um furacão. Correndo perigo, ela entra para o Programa de Proteção à Testemunha, em que ganha o nome de Josimara.

“A Alexia é uma personagem com muita energia. Fiquei com medo de não saber seguir fazendo. O Daniel, no entanto, criou ganchos perfeitos para a sequência. Foi um trabalho incrível dele. Não dá nem para acreditar que decidiu tudo em poucas horas”, elogia.

Após mais de um ano da estreia, “Salve-se Quem Puder” termina daqui a menos de um mês. Como você analisa os capítulos inéditos que estão indo ao ar atualmente?

Foi um trabalho incrível. Sem dúvidas. Essa segunda fase não deixa nada a desejar em relação ao início da novela. Tem a mesma carga de comédia. Ousaria dizer, inclusive, que tem até mais comédia. Foi um projeto trabalhoso, mas conseguimos entregar uma produção com a mesma frequência que começamos lá em janeiro de 2020. Essa nova temporada, na verdade, me surpreendeu como profissional.

De que forma?

Essa leva de capítulos inéditos tem muita ação. Era ação demais para fazer com todos os protocolos de distanciamento. Eu achava que seria impossível. Eu lia os capítulos e pensava que essa equipe era doida. Como vamos fazer tudo isso? O Daniel não diminuiu em nada a quantidade de cenas de ação. Na verdade, tinha até mais. Eu realmente achava que seria um trabalho mais enxuto, não tão ousado. Tínhamos cenas na chuva, cena correndo, pulando muro… Os diretores foram incríveis. Eles superaram todas as adversidades dos protocolos.

Como você recebeu a notícia de que os trabalhos seriam paralisados?

Eu estava indo gravar e levei um susto. Nunca imaginei uma situação como essa. Tenho 30 anos de Globo. Foi impactante receber essa notícia. Ainda assim, tive muito orgulho da decisão da emissora. Achava que era realmente a única a atitude a se tomar, mas eu duvidada que a emissora tomaria essa posição. Fiquei bastante chocada. Mas era um assunto que já rondava há algum tempo.

Como assim?

Eu lembro de estar mexendo no Twitter e ler um comentário de alguém falando que a novela ainda iria parar em algum momento. Mas era bem no começo, sabe? Quando as notícias que tínhamos do novo coronavírus era que estava apenas na China. Não acreditava que fosse chegar até aqui. De repente, em tão pouco tempo, tudo parou imediatamente.

Após quase seis meses de paralisação, como foi seu retorno aos estúdios para finalizar a novela?

Eu confesso que estava um pouco com medo de voltar. Eu não tinha certeza se ainda saberia fazer a Alexia. Durante a fase mais intensa do isolamento, eu ficava em casa pensando em como seria esse retorno, de como iria mantê-la dentro de mim nesse período. É uma personagem de bastante composição. Tive medo de perder essas características. Mas foi impressionante. Foi só reencontrar as meninas e o resto do elenco que a coisa veio automaticamente.

De que forma você encarou esse período mais isolada em casa?

Não foi fácil. Voltar a trabalhar foi muito importante para mim. “Salve-se Quem Puder” era uma novela muito importante para mim. Eu amava participar desse trabalho e, de repente, a gente interrompeu tudo. Fomos para casa sem se abraçar ou se despedir. Foi traumático de alguma forma. Poder ter a chance de continuar a contar essa história foi uma alegria sem fim.

A trama de “Salve-se Quem Puder” é protagonizada por três mulheres. Isso chamou sua atenção de alguma forma?

Com certeza. Não consigo colocar em palavras o quanto nós, mulheres, lutamos por bons papéis na tevê. No cinema, eu ainda sinto que há melhores personagens masculinos do que femininos. É muito bom ver mais de uma mulher protagonizando. Toda a equipe de câmeras era operada por mulheres. Quando o Fred (Mayrink, diretor) me chamou, ele disse que organizou essa força-tarefa para ter uma equipe de “camerawoman”. É legal ver que, quando há um esforço, o universo conspira que esse momento seja ainda maior.

A novela ainda está no ar, mas você já consegue fazer um balanço dessa experiência?

Acho que sim. Uma coisa já dá para ter certeza. Novela é trabalho em conjunto. Isso foi muito importante em “Salve-se Quem Puder”. O elenco se gostava muito. A nossa energia era sempre lá no alto, todo mundo junto querendo finalizar aquele projeto da melhor forma possível. Voltamos com muita energia ao “set”. A nossa união foi crucial para o sucesso dessa produção.