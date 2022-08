Velhos amigos

A trama de “A Turma da Mônica – A Série”, do Globoplay, foi um projeto de redescoberta para Gabriel Moreira. O ator de 14 anos foi reapresentado ao personagem Cascão durante as gravações do projeto dirigido por Daniel Rezende. Após participar de dois longas “live action” baseado nos quadrinhos clássicos criados por Mauricio de Sousa, Gabriel se deparou com algumas mudanças no papel na produção voltada para o “streaming”. “O Cascão está com um papel diferente nessa série, que vem com um teor diferente dos filmes. A série explora bem mais o personagem e tive de trazer bem mais os laços de amizade do Cebolinha (Kevin Vechiatto) com o Cascão”, explica.

Em oito episódios, Mônica, interpretada por Giulia Benite, e sua trupe marcam presença na festa descolada de Carminha Frufru, papel de Luiza Gattatai, que acaba de se mudar para uma mansão no bairro. Quando um balde de lama vira na cabeça de Carminha no meio do evento, Mônica é apontada como a principal suspeita. A festa se torna palco de uma investigação, conduzida pela maior fofoqueira do bairro, Denise, vivida por Becca Guerra. Agora, Cascão, Mônica e seus amigos precisam provar que são inocentes, mas nenhum deles sabe exatamente o quanto de responsabilidade cada um tem sobre o ocorrido. “Eu nunca imaginei essa longevidade toda do projeto, mas eu amei muito. Foi delicioso gravar todos os filmes e a série. E todos foram me emocionando cada vez mais”, valoriza.

Ainda entrando na adolescência, Gabriel já coleciona alguns projetos em seu currículo. Além da série da “Turma da Mônica”, ele também pode ser visto em “A Divisão”, disponível no Globoplay, e participou da novela bíblica “Jesus”, da Record. Toda sua trajetória artística, no entanto, começou pela dança. “Eu ia para muitos festivais de hip hop. Então, em um dos festivais, eu consegui uma bolsa de um mês de teatro, e um book de fotos. Daí acabou que eu fui selecionado para fazer a primeira etapa da ‘Turma da Mônica’. Fui fazendo os testes, e fui passando nessas primeiras etapas e acabou que rolou”, relembra.

Em paralelo ao trabalho na série da “Turma da Mônica”, Gabriel acaba de lançar sua primeira música, “Gelo”, como cantor e compositor. A canção surgiu na escola junto com outros colegas de classe. “Sempre escutamos muito ‘trap’. E a gente gostava de cantar o show musical. Até que um dia a gente teve a ideia de cantar pelo celular, gravar uma música. Então, nós mostramos para os nossos pais. Eles gostaram e deram a ideia de a gente gravar no estúdio”, explica.

“Turma da Mônica – A Série” – Primeira temporada disponível para os assinantes do Globoplay.