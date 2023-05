União faz a força

Em “Cine Holliúdy”, Heloísa Périssé valoriza força feminina diante do vídeo

Heloísa Périssé conhece cada detalhe que cerca um projeto para televisão. Há quase 30 anos diante das câmeras, a atriz sabe que um esforço conjunto é primordial para o sucesso de um produto. Na segunda temporada de “Cine Holliúdy”, em 2022, ela, que vive a forte Socorro, viu o entrosamento da equipe e do elenco ser fundamental para manter o pique e a sintonia de todos após uma longa espera pela retomada das gravações em virtude da pandemia. “Sei a opinião de todo mundo do elenco sobre esse projeto porque chegamos a morar juntos por três meses durante a primeira temporada. A gente levou esse frescor para a segunda temporada para tratar de assuntos sérios com muito humor. Então, se eu tivesse que definir ‘Cine Holliúdy’ em uma palavra, seria ‘equipe”, defende Heloísa, que está na terceira leva de episódios. “Espero que tenha quarta, quinta…décima (risos)”, completa.

A trama de “Cine Holliúdy” marcou seu retorno à tevê após finalizar um tratamento contra o câncer. Como foi voltar aos estúdios depois desse período?

Foi incrível. Fiquei muito feliz de voltar em um projeto tão gostoso e tranquilo. “Cine Holliúdy” é um trabalho que carrego com muito carinho. Se eu pudesse definir em uma palavra, seria equipe. Temos uma conjunção maravilhosa de talentos, de amizades, de humildade e de amores. É uma satisfação participar dessa série porque é leve e bem-humorada, mas muito inteligente. Já fiz alguns trabalhos na tevê, né? O tempo já diz isso (risos).

Como assim?

Tenho muitos trabalhos na tevê e sei quando temos um bom projeto em mãos. Eu já estou na fase de escutar frases, como: “sou sua fã desde pequena” ou “minha mãe te adora” (risos).

Essa passagem do tempo a incomoda de alguma forma?

Não, de jeito nenhum. Não fico chateada de forma alguma. Ouço muito isso na rua e adoro demais. Podem sempre falar (risos). Fico feliz porque é reconhecimento de uma boa trajetória.

Na segunda temporada, a Socorro assumiu a prefeitura da fictícia Pitombas. De que forma essa nova função impactou na vida dela?

Na primeira temporada, a Socorro chega em Pitombas como uma forasteira de São Paulo, casada com o Olegário. Ela buscava uma vida melhor para ela e para a filha. Mas, ao longo dos episódios, ela foi percebendo que o Olegário era meio “bad guy” e isso a incomodava. Afinal, ela era uma mulher que veio do povo. Termina a primeira temporada com ela assumindo a prefeitura. Quando começou a nova leva de episódios, ela já chegou tendo de enfrentar aquele monte de machos na prefeitura. Estamos falando da década de 1970 e o machismo era pulsante naquela época.

Mesmo sendo ambientada na década de 1970, você acredita que “Cine Holliúdy” consegue dialogar com assuntos contemporâneos?

Sim, com certeza. Estamos em 2022 e nos deparamos com situações machistas inacreditáveis. Gosto de como a série joga luz nessas questões. Isso faz a gente pensar e tomar providencias. É possível ver um paralelo entre 1970 e 2022. A gente trata de assuntos sérios com muito amor. O humor, como dizia Chico Anysio, dá a liberdade de entrar em muitos lugares. Lugares que ninguém entra com tanta propriedade como o humor. Acho que a terceira temporada vai seguir por essa linha também, vai ser uma loucura (risos).

Durante a primeira temporada, vocês chegaram a ficar três meses gravando em Areias, interior de São Paulo. Esse período de convivência reverbera de alguma forma até hoje no entrosamento de vocês em cena?

Foram três meses muito intensos, a gente se mudou para Areias e Areias virou a nossa Pitombas. Toda a população da cidade viveu com a gente essa fantasia, acompanhando e participando das gravações. Foram momentos especiais. A gente precisou fazer essa roda da engrenagem funcionar de forma fluida. A nossa plateia começa nos bastidores. A gente se ama demais e é fã um do outro. Olha, eu achava que era uma pessoa engraçada até contracenar com esse elenco (risos).

“Cine Holliúdy” – Globo – Terça, às 22h30.

Instantâneas

Natural do Rio de Janeiro, Heloísa viveu dos 11 aos 18 anos em Salvador.

Desde 2002, a atriz é casada com o diretor Mauro Farias.

Entre os anos de 2001 e 2011, ela esteve em cartaz com o espetáculo “Cócegas”, ao lado de Ingrid Guimarães.