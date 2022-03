Um tom abaixo

Toda vez que entra em cena para viver a espevitada Arminda, de “Além da Ilusão”, Caroline Dallarosa para, respira profundamente e diminui seu ritmo. Com uma personalidade acelerada, a atriz de 24 anos confessa que tem tido dificuldades para encontrar o tom mais ameno exigido pela década de 1940, época em que se passa o folhetim das seis. Não à toa, ela tem sido ponderada na hora de criar a personagem da bucólica trama.

Caroline nutre uma série de expectativas para o novo trabalho – Foto: Camila Cardoso / Divulgação

“Novela de época traz um tempo diferente de agir e falar. Venho de ‘Malhação’, que tem um tempo muito mais acelerado, um linguajar mais jovem. Era mais fácil de fazer porque era próximo do meu dia a dia e realidade. Mas 1940 é outra história. É mais complicado falar, pensar e agir sem perder o ritmo. Devagar vamos construindo tudo. É tudo muito legal, mas difícil também”, explica.

Na história escrita por Alessandra Poggi, Arminda é filha de Constantino e Julinha, interpretados por Paulo Betti e Alexandra Ritcher. Ela é a melhor amiga e principal confidente de Isadora, papel de Larissa Manoela. Jovem fútil e divertida, ela é considerada uma cabeça de vento pelo pai.

“A Arminda é totalmente única, ela é inesperada e cheia de peripécias, inteligente, mas, ao mesmo tempo, ingênua. Você nunca sabe o que esperar da Arminda, ela é totalmente coração e o mundo dela é um conto de fadas”, defende Caroline, que ressalta a relação da personagem com os pais.

“A Arminda é a típica filha única, apesar de ela aprontar a torto e a direito, ela tem um amor incondicional pelos seus pais. Acredito que eles são o que ela sempre leu nos contos de fadas, então ela se inspira muito neles”, completa.

Envolvida com as gravações da novela desde o segundo semestre do ano passado, Caroline nutre uma série de expectativas para o novo trabalho. A atriz tem mergulhado no enredo romântico e inocente de Alessandra Poggi.

“Essa novela fala muito sobre amor, família e amizade. Isso são valores que nunca vão estar ultrapassados. Desde os egípcios até 500 anos para frente, a gente ainda vai falar sobre isso e todo mundo vai se identificar. Quando o Luiz (Henrique Rios, diretor) começou a preparação com a gente, ele falou sobre como era uma novela humana e como deveríamos sentir a novela. Isso ficou demais na minha cabeça”, aponta.

Em sua segunda novela, Caroline surgiu para o grande público diante do vídeo na última temporada inédita de “Malhação”, que foi ao ar entre os anos de 2019 e 2020. A boa repercussão da novela adolescente, inclusive, foi crucial para a atriz conquistar o papel em “Além da Ilusão”.

“A gente sempre se cobra e quer fazer um bom trabalho. Estou muito ansiosa com essa nova oportunidade. É bem diferente da Anjinha, mas ainda assim personagens cativantes. Vai ser interessante me jogar nesse projeto que acredito que seja um divisor de águas. Vou fazer algo bem oposto ao meu último trabalho e espero que o público goste”, torce.

Torto amor

Mais à frente nos capítulos de “Além da Ilusão”, Caroline Dallarosa verá o enredo de sua personagem ganhar mais independência. Os caminhos de Arminda irão cruzar com Inácio, papel de Ricky Tavares. A relação trará um choque entre duas realidades bem distantes: o mundo dos contos de fadas idealizado por Arminda e a realidade de um homem solitário com uma criança para cuidar.

“O Inácio é tudo o que a Arminda nunca quis. Por crescer achando que o mundo é encantado, ela sempre idealizou uma vida perfeita e o Inácio é um menino em uma fase complicada, com muitos problemas e responsabilidades, algo que a Arminda nunca teve que lidar”, explica.

Órfão de mãe e com o pai entre os soldados da Segunda Guerra, o matuto Inácio Cabral se vê obrigado a cuidar sozinho da pequena irmã Clarinha. Trabalhando como garçom, ele se apaixonará pela jovem filha de Constantino. “Eu acredito que ele realmente veio pra balançar esse coração. O amor é inusitado e eles são exatamente a definição dessa relação”, defende.