Um recomeço providencial

Verdade seja dita: a julgar pela primeira temporada de “Salve-se Quem Puder”, Gabi, papel de Nina Frosi, parecia menos legal do que acreditava sua amiga Luna, a mocinha vivida por Juliana Paiva.

Mas, com as dezenas de capítulos reescritos pelo autor Daniel Ortiz, em função da pandemia do novo coronavírus e, posteriormente, da saída de José Condessa do elenco, a ex-camareira tomou um rumo diferente na trama.

Nina Frosi vira aliada das mocinhas em nova temporada – Foto: Divulgação

Se antes tudo levava a crer que ela disputaria o coração do técnico de TI com a antiga colega de trabalho, agora está claro que ela é mais uma peça de apoio para a jovem mexicana. “Até quem tinha ranço da Gabi, achando que ela era talarica, está dando o braço a torcer e vendo que só quer ajudar Luna e é boa pessoa. Leio sempre os comentários e me divirto”, garante a carioca, que tem 36 anos.

A novela das 19h da Globo tem uma característica que chama a atenção de Nina. “São protagonistas mulheres”, entrega, valorizando o fato de interpretar justamente a melhor amiga de uma das mocinhas. “Gabi é alegre e extrovertida, isso tudo me motivou”, conta. Gabi também terá um papel importante nos desenlaces amoroso de Luna. “Ela dá força para o Alejandro assumir sua paixão e lutar pelo amor dela”, defende, referindo-se ao músico interpretado por Rodrigo Simas na trama.

O interesse pelas artes cênicas veio ainda na infância, aos 9 anos. Na época, falou para o pai que queria ser atriz. Ele, então, tratou de incentivá-la. “Ele falou que íamos achar um curso de teatro. Minha primeira professora foi a Natália Grimberg, que vai dirigir a novela ‘Cara & Coragem’, na Globo”, lembra.

Com suas cenas de “Salve-se Quem Puder” todas gravadas, Nina se prepara agora para rodar, a partir deste mês, o filme “Eulália”. “Farei a protagonista. No elenco está a Zezé Motta, a Babi Xavier, o Luciano Szafir, a Regiana Antonini e outras pessoas”, avisa.

Raio X de Nina Frosi

Nascimento: 8 de novembro de 1984, no Rio de Janeiro.

Atuação inesquecível: “Todos os personagens que fazia na peça ‘Mansa’. Era somente eu e outra atriz em cena e interpretávamos vários papéis masculinos, ao longo do espetáculo. Só mudávamos postura e voz, sem adereços. Foi um desafio maravilhoso, do qual tenho muito orgulho”.

Interpretação memorável: “Alguns, mas o último que me chamou atenção foi Anthony Hopkins no filme em ‘Meu Pai’”.

Momento marcante na carreira: “Produzir e atuar no teatro e, agora, fazendo a Gabi”.

O que falta na televisão: “Mais cultura”.

O que sobra na televisão: “Notícias sobre violência”.

Com quem gostaria de contracenar: Tony Ramos, Vera Holtz e Gloria Pires.

Se não fosse atriz, seria: “Não faço ideia”.

Ator: Tony Ramos e Eddie Redmayne.

Atriz: Vera Holtz e Natalie Portman.

Novela: “Vamp”, exibida pela Globo entre 1991 e 1992, e “Avenida Brasil”, exibida pela Globo em 2012.

Vilão marcante: Carminha, papel de Adriana Esteves em “Avenida Brasil”.

Personagem mais difícil de compor: “O corretor e o paleontólogo em ‘Mansa’, no teatro”.

Que novela gostaria que fosse reprisada: “Reprisaram já ‘Avenida Brasil’ e gostaria de ver ‘Que Rei Sou Eu?’”.

Que papel gostaria de representar: Nina, do filme “Cisne Negro”.

Filme: “O Menino do Pijama Listrado”, de Mark Herman, e “Bastardos Inglórios”, de Quentin Tarantino.

Autor: “Não tenho um predileto”.

Diretor: Quentin Tarantino.

Vexame: “Perguntar se a pessoa estava grávida e ela não estava”.

Medo: “De morrer”.

Projeto: Fazer o filme “Eulália”.