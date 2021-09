Um playboy por acaso

Gravar durante a pandemia, para Edu, é uma experiência que ficará guardada por toda a vida - Foto: Divulgação

Graduado em capoeira e com ensino superior na área da Saúde, Edu Porto tinha tudo para não seguir a carreira artística. Um dia, porém, o dono da academia em que o ator e roteirista dava expediente fez um convite inusitado: participar de uma publicidade para divulgar a empresa. “Passei o dia gravando e ganhei uma grana. Dali, nunca mais parei. Ele acabou perdendo o funcionário”, conta o carioca, que já tem mais de 100 comerciais no currículo e em “Gênesis”, folhetim bíblico da Record, dá vida ao playboy épico Beno.

Na história, Beno é um homem ligado aos jogos de azar da época. “Ele é cheio de adrenalina e com muitos conflitos. Tem uma postura natural de virilidade e força bruta”, conta Edu. Para o personagem, ele participou de algumas leituras e de encontros virtuais com a equipe, além de algumas atividades presenciais. Também contou com o auxílio da preparadora de elenco Fernanda Guimarães. “E com a entrega mútua com minha parceira de cena, a Thaís Melchior”, valoriza, referindo-se à atriz que, na trama, dá vida à impulsiva Raquel.

Gravar durante a pandemia, para Edu, é uma experiência que ficará guardada por toda a vida. Não foram poucos os procedimentos que passaram a fazer parte da rotina dele nesse período. “São muitos testes de covid-19 e aferição de temperatura dentro do carro, além de não poder abraçar, de ensaiar cena de máscara e tirar só para gravar, de ir para a gravação externa com uma pessoa por carro e aquele acrílico, pra não ter contato com o motorista, e mais um monte de movimentos prudentes para que a mágica da tevê aconteça”, enumera ele, que traçou uma estratégia diferente para se distrair na pandemia. “Soltei muita pipa para aliviar a mente”, entrega.

Raio-X