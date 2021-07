Um personagem de muitos amores

Felipe Camargo gosta de estar na ativa. Há 35 anos na tevê, o ator de 60 anos viu seu ritmo de trabalho ser forçadamente interrompido em virtude da pandemia de Covid-19. As diversas restrições de distanciamento social, no entanto, não impediram Felipe de aproveitar seus projetos no vídeo.

O ator também pode ser visto na série “Xingu”, que é exibida pelo Canal Brasil – Foto: Globo / Divulgação

Após acompanhar a edição especial de “Novo Mundo”, ele foi surpreendido com a escolha da reprise de “Malhação – Sonhos”, em que viveu o pai de família Marcelo. “A Globo já reprisou dois trabalhos meus nessa pandemia. É muito bom visitar projetos tão especiais. Gosto de ter a chance de rever tudo com calma, sem uma autocrítica grande. Quando um trabalho está no ar e ainda estou gravando, sou muito exigente comigo mesmo”, defende.

Na história infantojuvenil, Marcelo é casado com Delma, papel de Patrícia França. Pai do protagonista Pedro, de Rafael Vitti, ele acaba se envolvendo com a professora Roberta, vivida por Danni Suzuki. Com isso, a vida do dono do Perfeitão sofre uma reviravolta. Ao descobrir o caso extraconjugal do pai, Pedro fica extremamente decepcionado e, a princípio, exige que ele conte a verdade para a esposa.

“É engraçado como essa trama movimenta o público até hoje. O público ainda comenta comigo sobre os desdobramentos da história. Foi um projeto muito interessante. Estou amando rever algumas cenas”, afirma.

A trama de “Malhação – Sonhos” foi ao ar em 2014 originalmente. Você ficou surpreso em rever esse trabalho após tão pouco tempo?

Sim, claro. Fiquei muito feliz com a notícia da reprise da novela. Eu não esperava rever esse trabalho tão cedo. Foi um projeto muito bacana. Estou tendo a chance de rever várias cenas que eu gostei muito, lembrar atores e colegas que estiveram comigo. É uma chance muito bacana poder reviver esse trabalho.

Em “Malhação”, o seu personagem se envolve em um caso extraconjugal com a Professora Roberta, vivida por Danni Suzuki. Como foi a recepção dessa trama na época da exibição original?

Era uma história muito comentada. O público teve uma reação muito legal e sempre falava comigo sobre a situação. Repercutiu muito. Agora, com a reprise, o assunto voltou a render. As pessoas também falam bastante. Escuto muito quando vou ao mercado, que, aliás, é o único lugar que tenho ido ultimamente com essa pandemia, não é? Só isso que dá para fazer. Mas, nas poucas saídas, tem sido gostoso ter esse retorno do público novamente.

Você tem o costume de rever seus projetos mais antigos?

Sim, tenho. Acho que, quando vejo uma reprise, me permito ser menos autocrítico. Quando vejo depois, consigo colocar um distanciamento, consigo curtir mais o projeto do que quando estava em exibição original. Na época das gravações, eu fico me analisando demais. Vejo cabelo em ovo, sabe? São coisas que, um tempo depois, eu vejo que foram legais e eu fui exigente demais comigo mesmo.

Além de “Malhação”, você também voltou ao ar, logo no começo da pandemia, na edição especial de “Novo Mundo”. Essa exposição é sinal de que você trabalhou bastante nos últimos anos?

Tive ótimos trabalhos ao longo dos últimos anos. Na pandemia, tive a sorte da Globo reprisar dois projetos comigo no elenco. “Novo Mundo” foi uma novela maravilhosa. Guardo uma saudade enorme de muitos colegas, como o Caio Castro e a Letícia Colin. Era uma nova linda e ganhará uma continuação em “Nos Tempos do Imperador”. Foi uma delícia rever esse projeto também.

Como era essa relação com o elenco de “Novo Mundo”?

A Letícia eu já conhecia. Fizemos o filme “Ponte Aérea” juntos, com a direção de Júlia Rezende, em que fiz uma participação. Tinha adorado trabalhar com ela, então foi um reencontro maravilhoso. Foi incrível a gente trabalhar junto de uma maneira diária, pois ela era do núcleo que eu participava. E foi um prazer também conhecer o Caio Castro. Foi muito legal. Essa novela foi muito especial para mim. Eu adorei. Temos um grupo no whatsapp até hoje e com a edição especial esse grupo tomou fôlego de novo.

Antes da pandemia, você finalizou sua participação na série “Todas as Mulheres do Mundo”, que está disponível no Globoplay e foi ao ar na Globo recentemente. Como foi ver um projeto inédito em meio a um período de reprises?

Foi ótimo. Esse trabalho foi feito em novembro de 2019 e lançado em meados de 2020 no Globoplay. Foi um projeto muito bacana de participar e achei ótimo quando chegou na tevê aberta. Pôde alcançar um público maior e divertir os telespectadores no meio dessa pandemia.

A pandemia tem perdurado por mais de um ano. Como você tem lidado com esse período de tantas restrições sociais?

Realmente tem sido um período muito difícil. Para driblar essa pandemia, só muita série, filme e futebol, que é algo que eu gosto muito. Ouvir música também tem sido muito bom. Tenho falado com amigos através de mensagens, telefone e vídeo chamadas. Mas sigo com saudades de poder abraças as pessoas sem medo. Quero dar muitos abraços quando tudo passar. Já recebi a primeira dose da vacina, mas sigo com todos os cuidados. Muito álcool gel, máscara e distanciamento. É difícil, mas temos de fazer um esforço. Espero que todos sejam vacinados o quanto antes para retornarmos com nossas vidas e nos livrarmos dessa pandemia.

Apesar das limitações da pandemia, você tem conseguido manter seus projetos profissionais?

É muito difícil seguir com os projetos. A gente tem um trabalho que é basicamente presencial. Mesmo com várias restrições, eu consegui fazer uma série. Estou no elenco da produção “De Voltas aos 15”, que vai ser disponibilizada na Netflix. Além disso, participei de um longa que também estará na Netflix. A direção e o roteiro são do Arthur Vinciprova. Foi bem legal conseguir participar de dois trabalhos em meio à pandemia. Nesse momento tão difícil, conseguir trabalhar já é uma grande vitória.