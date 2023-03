Um novo olhar

O tempo é mesmo um agente transformador. Alexandre Nero, inclusive, tem apostado suas fichas no passar dos anos para compreender o retorno do personagem Stênio ao ar. O advogado criado por Gloria Perez fez sucesso na trama de “Salve Jorge”, que foi exibida entre 2012 e 2013, e voltou ao vídeo no enredo da novíssima “Travessia”. Apesar de encarar o mesmo papel novamente, o ator se apegou aos pequenos detalhes da última década para compor o personagem mais uma vez diante do vídeo. “Ninguém é igual após 10 anos. Então, não é exatamente o mesmo papel. Há pequenas mudanças que deixam esse papel mais crível para o público. Stênio é um homem sagaz, um advogado competente e sedutor, que agora vai transitar por diferentes cenários. Ainda assim, esse homem tem um outro lado. Ele era uma pessoa leve, mas agora tem a carga de dez anos a mais, chegam os dramas dos 45, 50 anos”, aponta.

Em “Travessia”, Stênio é o ex-marido de Helô, papel de Giovanna Antonelli. Enquanto ela defende inocentes, ele é quem, muitas vezes, advoga a favor dos culpados. Segue investindo em uma aproximação com a ex-mulher, com quem vive um jogo de gato e rato nos negócios e no amor. “Acho que foram mantidas características muito deles. Essa relação mostra de tudo um pouco. Tem humor, romance, drama, carinho e afeto. É uma relação muito divertida de acompanhar”, explica.

Após 10 anos de “Salve Jorge”, você voltou a interpretar o advogado Stênio. Como encarou esse reencontro com o papel?

Achei uma volta muito oportuna 10 anos depois. É muito bacana poder ver essa inevitável passagem de tempo. Basicamente, o personagem é o mesmo, mas, como qualquer pessoa, passou por mudanças nesse período. O Alexandre, por exemplo, não é o mesmo de 10 anos atrás. A Gloria não é, a Giovanna não é… Então, Helô e Stênio também não são. Gosto que essas pequenas mudanças vão aparecendo e o público vai vendo. Eles terminaram “Salve Jorge” casados, mas agora estão separados. É interessante porque final feliz não funciona em novela.

Por quê?

O final feliz funciona (risos). Na verdade, o que não funciona é felicidade o tempo inteiro. Para uma novela acontecer tem de ter conflitos, né… Isso em qualquer coisa, como filmes, séries ou livros. Acho que a Gloria foi bem inteligente em começar a trama com os dois já separados. A gente pôde resgatar esse jogo de gato e rato que é muito típico deles. Isso proporciona um humor muito interessante, mas também temos suas camadas de drama.

Apesar de ser o mesmo papel, o Stênio está inserido em um novo contexto em “Travessia”. Como se dará essa nova dinâmica do personagem dentro do enredo?

De alguma forma, é tudo novo. Em “Salve Jorge”, o Stênio era um personagem muito satélite, periférico… Aparecia algumas vezes e muito inserido nessa relação com a Helô. Agora, o Stênio está transitando também na trama central. No meio dessa guerra entre os dois ex-amigos. Ele não entende muito bem quem está certo ou errado. Acho que o lado advogado do Stênio está mais forte em “Travessia”.

O que chamou a sua atenção na chance de reviver o Stênio uma década depois de “Salve Jorge”?

O Stênio é um personagem gostoso de se interpretar. Além disso, acho que esses 10 anos tornaram o personagem ainda mais rico. A gente tem toda essa passagem de tempo para investigar. O Stênio é leve, mas a gente vê o peso de 10 anos na vida de uma pessoa. Quando vamos envelhecendo, a gente vê a vida ficar mais pesada. A vida fica mais complexa aos 50, 60 anos. Acho que esse tipo de personagem é mais rico, ganha mais participação na trama. Enriquece muito o nosso trabalho. Curioso para ver os caminhos do personagem pelas mãos da Gloria.

Como assim?

Se eu tenho um talento, é de falar bobagens sobre os personagens (risos). A Gloria pode me corrigir a qualquer momento. Porque tudo que a gente busca analisar e pensar sobre os personagens é uma invenção da nossa cabeça. Quem sabe mesmos os caminhos é o autor, né? A gente fica imaginando e elucubrando os caminhos para construir algo mais sólido para trabalhar.

Como foi seu trabalho para recompor o Stênio?

A Helô fez alguns cursos de arma pesada, de tiro… Eu acho que o Stênio é mais tranquilo (risos). Ele é um homem inteligente, sagaz, um advogado competente. O personagem tem uma leveza, é bem-humorado, brincalhão e sedutor. E, quando digo sedutor, não quero dizer sedutor de mulheres.

De que forma?

Essa palavra está sempre muito ligada entre homem e mulher. E não é bem assim nesse caso. Acho o Stênio um sedutor do mundo, do universo. Ele seduz homens, mulheres, cachorros… É um cara sorridente, que leva todo mundo na conversa, na simpatia. Um advogado, né? Tem de ter repertório para seduzir o juiz, por exemplo.

Essa oportunidade de reviver um personagem em cena, despertou em você o desejo de revisitar outros papéis?

Nossa, eu tenho vontade de fazer vários personagens novamente. Vários. Mas também tenho alguns que eu não voltaria. O Comendador, por exemplo, eu não faria novamente. Me perguntam muito dele. Não precisa, né? Todo mundo fala nele o tempo inteiro. O Geraldo Bulhosa, da série “Filhos da Pátria”, eu tenho muita vontade de fazer novamente. O bom é que a série ela não obedecia a uma cronologia. Fica mais interessante reviver algo tão livre assim.

“Travessia” – Globo – Segunda a sábado, às 21h30.

Mil e uma ideias

Ao reencontrar a trama de Stênio e Helô, Alexandre Nero começou a confabular sobre o passado dos personagens criados por Gloria Perez. “Eu acho que foi a Helô que pediu o divórcio porque o Stênio está sempre correndo atrás dela. Dá para ver que é um personagem solitário. Ele está sempre acompanhado, mas tem uma certa solidão com ele. Isso é muito bom porque a gente transita entre a comédia e o humor”, explica.

Nero também se diverte com as diferenças do casal em cena. Enquanto Helô defende o ex-marido de um assalto, Stênio é um sujeito mais pacífico. “O Stênio tem pavor de arma. É o oposto da Helô, que é o homem da relação. Ele não quer briga, não quer violência. Resolve tudo na palavra e na oratória. É o grande barato desses dois”, aponta.

Espaço de reencontros

De volta ao ar no horário nobre, Nero não ficou muito tempo longe do vídeo. Antes de “Travessia”, o ator pode ser visto como o vilão Tonico de “Nos Tempos do Imperador”, que sofreu uma série de atrasos e adiamentos em virtude da pandemia de Covid-19. “Fiquei quase dois anos envolvido nesse personagem. Foi uma experiência nova também. Quando a novela foi ao ar, a gente não podia alterar nada porque estava tudo gravado”, relembram.

A novela também marcou um importante reencontro para Nero. Na produção, ele contracenou com Daphne Bozaski. Os dois estiveram juntos em 2004, quando ela atuou em sua primeira peça, que teve a parte musical produzida pelo ator. “Isso é muito rico dentro da dramaturgia. Ela tinha uns 8 ou 9 anos quando contracenamos. Hoje a Daphne é mãe e uma atriz altamente profissional. Tem uma trajetória muito bonita”, elogia.

Instantâneas

Ao lado de parte do elenco de “Travessia”, Alexandre Nero esteve em Portugal para as primeiras gravações da novela das nove.

Nero e Giovanna também contracenaram em “A Regra do Jogo”, em que viveram o casal Romero e Atena.

O ator é casado com a atriz e consultora Karen Brusttolin.