Um mar de recordações

Carolina Dieckmann festeja entrada de “Tropicaliente” no catálogo do Globoplay e garante que Açucena foi um de seus papéis mais marcantes

Há papéis emblemáticos na trajetória de uma atriz. Para Carolina Dieckmann, na verdade, não faltam personagens marcantes em uma carreira que já soma quase 30 anos de televisão – sua estreia foi em 1993, como a aspirante a modelo Claudia de “Sex Appeal”, na Globo. Uma delas, porém, tem espaço especial em sua trajetória: a doce Açucena de “Tropicaliente”, que desde o dia 14 de fevereiro está disponível para os assinantes do Globoplay.

Afinal, foi a primeira novela em que a carioca, hoje com 43 anos, teve destaque similar ao de uma protagonista. “A novela fazia muito sucesso e a Açucena também. Até hoje, as pessoas falam muito comigo sobre ela. Dizem ‘eu era muito apaixonado pela Açucena’, ‘Açucena era meu crush da adolescência’”, lembra.

“Tropicaliente” foi a primeira novela em que Carolina, hoje com 43 anos, teve destaque similar ao de uma protagonista – Foto: Divulgação

Carolina conta que a identificação do público com Açucena era forte. Na época, chegou até a lançar moda, com seu visual praiano. “As meninas queriam fazer as tranças dela, usar as cores no cabelo… O colarzinho de osso que ela usava era um hit”, enumera. Além disso, como ainda dava seus primeiros passos na carreira, a atriz agradece o fato de ter estado cercada de profissionais que já tinham bastante experiência.

“A novela era tão linda, o elenco era tão querido, as lembranças que eu tenho são muito boas. Toda a equipe sempre cuidando de mim e se preocupando”, enaltece Carolina, que contracenava com nomes como Hérson Capri, Regina Dourado, Stênio Garcia, Carla Marins e Selton Mello.

Por outro lado, a própria inexperiência acabou sendo útil na construção da personagem. Principalmente porque, assim, foi mais natural para Carolina deixar que alguns traços pessoais ganhassem espaço nas cenas que gravava como Açucena. “A principal característica dela é a inocência. Naquela época, eu tinha isso de parecido, uma inocência e uma curiosidade sobre as coisas que eu acho que serviam muito à personagem”, reconhece.

Na história, Ramiro e Serena, papéis de Hérson Capri e Regina Dourado e pais de Açucena, lideravam uma aldeia de pescadores em Fortaleza, no Ceará. Já Letícia, vivida por Silvia Pfeifer, era uma milionária viúva e charmosa, mas com sérios problemas de relacionamento com os dois filhos e cuja grande paixão da juventude foi Ramiro, com quem se reencontra anos depois. Por uma coincidência do destino, o filho de Letícia, Vítor, interpretado por Selton Mello, que tinha sérios problemas psicológicos, começa a namorar justamente a filha de Ramiro, Açucena. “Ela, especialmente, é uma personagem que vou gostar muito de poder rever, para me rever de alguma maneira através dela”, entrega.

Assistir a trabalhos antigos, na verdade, é algo que Carolina curte. Ao contrário de muitos colegas, que têm receio da autocrítica, a atriz garante que lida bem com os momentos em que revisita seu próprio passado. “Eu adoro assistir aos meus trabalhos. Eu vejo como uma parte da minha vida, um pedaço da minha história que precisou ser exatamente do jeito que foi, para que eu chegasse até aqui e do jeito que eu cheguei. Vejo com muita naturalidade, pois era um momento da minha vida”, filosofa.