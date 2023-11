Um charme a mais

Quando atores decidem apostar em mercados estrangeiros, é comum que o sotaque seja uma grande preocupação deles. Para Natalia Dal Molin, a paraguaia Graciara de “Terra e Paixão”, o pensamento pode ser exatamente o contrário. Aos 36 anos, a atriz argentina acredita que é justamente a maneira como fala que pode servir como diferencial para conquistar papéis na teledramaturgia e no cinema do Brasil. “Tenho esse sotaque argentino-paraguaio-uruguaio e gosto de projetos que têm vários sons na hora de conversar. Acho que somos cosmopolitas e é superlinda essa integração”, avalia.

Na novela das 21h da Globo, Graciara é uma mulher que vem do Paraguai, fugindo de problemas, e chega ao Mato Grosso do sul. “Ela não tem medo de enfrentar os homens, já passou por muita coisa. É uma sobrevivente”, descreve Natalia, cuja personagem é apontada na sinopse da novela como uma pessoa “amarga” e que “não espera muito da vida”. Mas a atriz promete reviravoltas nessa trajetória. “Tem vários segredos que, daqui a pouco, vão dar o que falar. Ainda está cedo para dar spoilers”, desconversa.

Para a construção de Graciara, Natalia recorreu às próprias experiências de vida. Com isso, situações como viagens e conversas que já teve com outras mulheres serviram como inspiração nesse processo. “Como mulher, sei o que é ser chamada pejorativamente e ser diminuída pelo mundo machista”, frisa ela, que completa: “Minha sorte é ter muitas amigas que fizeram transições, ter muitos amigues que vivem a vida com humor, mesmo sendo rejeitados por uma sociedade que exige um padrão conservador”.

De cara, Natalia se sentiu seduzida pelo ambiente no qual Graciara transita em “Terra e Paixão”. “Gostei da história e do núcleo do bar como espaço de representação, de diversidade e de humor”, entrega. Outro ponto que a deixou instigada foi a possibilidade de contracenar com Susana Vieira, que fez uma participação especial nos primeiros capítulos da novela, na pele da áspera e generosa Cândida. “Susana é maravilhosa, é radiante, muito divertida e fala espanhol perfeitamente. Temos uma grande conexão. As piadas são mais rápidas, a conversa flui e ela conhece as divas de meu país, então conversamos de tudo”, conta.

Nome: Natalia Dal Molin.

Nascimento: 24 de maio de 1987, em Buenos Aires, Argentina.

Atuação inesquecível: Como Mary, irmã de Maradona em “Maradona: Conquista de um Sonho”, série do Prime Video.

Interpretação memorável: Joaquin Phoenix como o personagem-título do filme “Coringa”, suspense de 2019, dirigido por Todd Phillips.

Momento marcante na carreira: Quando fez a série “Hard”, da HBO, no papel de Shana.

O que falta na televisão: “Diversidade de verdade”.

O que sobra na televisão: “Críticas e discriminação”.

Com quem gostaria de contracenar: Penélope Cruz.

Se não fosse atriz, seria: Diretora de arte.

Ator: Ricardo Darín.

Atriz: Emma Stone.

Novela: “Avenida Brasil”, escrita por João Emanuel Carneiro e exibida originalmente pela Globo em 2012.

Personagem mais difícil de compor: “Fazer teste pelo telefone (risos)”.

Filme: “A Viagem”, dirigido por Lana Wachowski, Tom Tykwer e Lilly Wachowski e lançado em 2013 no Brasil.

Autor: Xavier Dolan, ator e cineasta canadense.

Diretor: Pedro Almodóvar.

Mania: “De viajar mentalmente”.

Medo: “De sentir falta de amor”.

