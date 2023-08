Turbilhão de eventos

A rotina de gravação de uma novela nunca é fácil. São dias intensos de trabalho e muitas horas em estúdio para a realização das mais diversas cenas. Tulanih, no entanto, encarou com tranquilidade o dia a dia puxado de gravações no set de “Vai na Fé”. A dificuldade, na verdade, estava no texto dramático para dar vida à manicure Janaína. A personagem chegou ao enredo de Rosane Svartman com uma importante missão: engrossar a lista de vítimas de abuso sexual do vilão Theo, papel de Emílio Dantas.

“Não é fácil interpretar uma personagem como a Janaína. Teve uma cena que eu chorei quando li e praticamente não dormi na noite anterior da filmagem. Interpretando a Janaína, me vieram tantas histórias lidas e ouvidas sobre casos de estupro. É algo muito duro. Gatilho para todas nós e ainda mais para mulheres negras, que representamos o maior índice de vítimas de crimes dessa natureza. Além disso, nós carregamos na história de nossos corpos abusos e violências sexuais desde que o Brasil escravizava pessoas”, explica.

Na história das sete, Jeniffer, de Bella Campos, quer provar que o empresário abusou de outras mulheres, além de sua mãe Sol, interpretada por Sheron Menezzes. Em um primeiro momento, Janaína se recusa a denunciar o vilão. Ela, porém, decide fazer a denúncia contra o crápula ao longo dos capítulos. “A personagem chega virando o rumo da história. Ela constrói uma linha dramática emocionante. Conheci algumas ‘Janaínas’ ao longo da vida e é de uma grandeza e responsabilidade imensa tocar no tema que a personagem aborda. Me sinto honrada em dar corpo e voz à Janaína”, afirma Tulanih, que já acompanhava a novela antes de integrar o elenco.

“Tenho amigos de longa data no elenco. Com o tempo, fui ficando encantada com tudo: o roteiro, o elenco, os personagens, a fotografia, a maneira como estava sendo dirigida… E quando descobri que ia participar dessa obra linda e aclamada, eu fiquei muito emocionada”, completa.

Para dar vida a uma personagem tão intensa em pouco tempo de preparação, Tulanih usou referências próximas de seu dia a dia. A atriz usou o próprio salão que frequenta na vida real para se inspirar nos trejeitos de Janaína em cena. “Fiquei observando a manicure que sempre me atende. Isso me ajudou nas cenas em que eu aparecia fazendo a unha da Jeniffer, mas acredito também ter emprestado um pouco da dor que eu e muitas outras mulheres carregamos por já ter sofrido alguma violência. Não necessariamente sexual, mas toda mulher tem algum relato de violência e/ou falta de respeito”, aponta.

Aos 34 anos, Tulanih tem encarado um ano de 2023 com bastante trabalho. A atriz, que também é formada em Teatro pela Unirio, esteve no elenco da série “Olhar Indiscreto”, da Netflix, em que interpretou a delegada Inês. Ela também está no especial “Falas Negras”, em que viveu uma manifestante. “Desde que me entendo por gente sou encantada por atuação. Muito novinha, em casa, eu já adorava imitar pessoas, criar cenários, reproduzir cenas de novelas e filmes…”, relembra.

