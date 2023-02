Tudo novo de novo

Renato Góes precisou ler poucas páginas do texto de “Mar do Sertão” para ser conquistado pelo enredo de Mário Teixeira. Recém-saído da primeira fase de “Pantanal”, em que viveu o protagonista Zé Leôncio jovem, o ator de 35 anos respirou aliviado ao ver que o mimado Tertulinho em nada lembrava o peão do horário nobre. O personagem, além de tudo, ainda trazia características almejadas por Renato há algum tempo diante do vídeo. “O Tertulinho me conquistou muito naturalmente. Logo de cara, sabe? É um personagem muito leve, sem qualquer preocupação ou tensão muito forte. Só me preocupo em me divertir em cena. Saio leve demais do trabalho”, valoriza.

Em “Mar do Sertão”, Tertulinho é filho do Coronel Tertúlio e de Deodora, interpretados por José de Abreu e Débora Bloch. Mulherengo, ele só quer saber de boa-vida às custas do pai. No início da história, volta para Canta Pedra após uma temporada na capital, supostamente estudando, e apaixona-se perdidamente por Candoca, papel de Isadora Cruz. A jovem sempre deixa claro que é fiel a Zé Paulino, de Sérgio Guizé, mas quando o vaqueiro é dado como morto Tertulinho vê a oportunidade de finalmente conquistá-la. Para isso, será capaz de qualquer coisa. “Tudo que o Tertulinho faz de bom é pela Candoca. Todos os erros dele e todas as transformações pelas quais ele vai passar são por ela”, defende.

Há poucos meses, você estava no ar como o protagonista Zé Leôncio na primeira fase de “Pantanal”. Como foi essa chegada ao enredo de “Mar do Sertão” em um curto espaço de tempo?

Foi muito bom pegar esses trabalhos em seguida. O Zé Leôncio e o Tertulinho são bem diferentes. Então, isso já ajuda muito. Foi, na verdade, uma sorte. Se eu tivesse de correr atrás de fazer diferente, seria bem mais complicado. Podia ser algo forçado demais no vídeo. O texto me ajudou bastante nessa construção. Faço o que o Mário escreve, tenho todos os recursos no texto. Não sinto vontade de cortar nada. Minha construção foi toda em cima da sinopse e do texto. Era exatamente disso que eu precisava, sabe?

Como assim?

Eu tinha muita preocupação por conta de “Pantanal”. Tinha medo de que o Zé Leôncio ainda aparecesse no vídeo. É um trabalho recente, a novela ainda está no ar. Parei de ver a novela. Tem uns dois meses que não acompanho nada. A gente fica muito tomado pelo personagem. Então, quando alguém falava Zé Leôncio, eu já atendia com o sotaque ou expressões da novela (risos). Era automático. Eu precisava desconectar por completo.

Na história, o Tertulinho é o vilão responsável por separar Candoca e Zé Paulino. Por ser uma novela das seis, você tentou humanizar o personagem e suas vilanias?

Então, sim. Dá para perceber que o que enche o coração do Tertulinho é a Candoca. Tudo o que ele faz de bom é pela Candoca. Tudo que ele melhora é visando apenas ela. Esse amor por Candoca faz ele cometer muito erros, mas gera muitas mudanças também. Porém, tudo vira uma bola de neve, né? Mas, ainda assim, acredito que é um amor à primeira vista, avassalador. Espero, inclusive, que o Tertulinho não desista desse amor. Mas o Zé Paulino ainda vai sofrer um pouco na mão do vilão (risos).

Mesmo ocupando o posto de vilão, o Tertulinho também carrega um pouco de humor na composição. Você estava em busca de trabalhos mais leves no vídeo?

Sim. Já fazia algum tempo que eu queria viver algo por essa linha. No dia a dia, o Tertulinho me conquistou demais. Foi algo natural. É um papel bem mais leve que meus últimos trabalhos. Chego leve nos estúdios e saio leve também. Me divirto com as cenas. É muito bom poder fazer algo mais tranquilo, sem tanta carga dramática também. É um personagem para saborear.

Como foi o período de gravações em Alagoas e Pernambuco?

Foi incrível. A equipe de cenografia, arte e efeitos reproduziu tudo de forma magistral nos Estúdios Globo, mas nada melhor do que começar um trabalho nas locações reais. Poder pisar naquele solo mesmo. Você não precisa imaginar nada. A gente sabe como é o calor, o peso das roupas. Foi um bônus muito bom começar pelas gravações no Nordeste. Foi fundamental.

De que forma?

A viagem foi rápida, mas fundamental e intensa. Não serviu apenas para a gente ter uma noção de tudo que estávamos falando. Não era só uma questão de imagem, mas de construção de personagem mesmo. Entender o bioma que estamos retratando. A gente voltou para os estúdios com muito mais bagagem, sabendo de fato sobre o nosso ambiente e detalhes da produção. Em “Pantanal”, por exemplo, também foi importantíssima aquela vivência. Foi fundamental para entender toda a grandiosidade da obra.

Apesar de ter participado apenas da primeira fase, qual a importância de “Pantanal” na sua trajetória?

Foi um baita desafio, né? Algo muito gostoso de participar. Lembro que me tremi da cabeça aos pés quando o Papinha (Rogério Gomes, diretor) me ligou convidando. Sabia que seria um trabalho de responsabilidade grande. Tinha uma certa pressão também no início porque nossa preparação foi toda remota. Fiquei com medo de como ficaria no ar. Mas foi tudo muito bom e conseguimos trocar e absorver. O Zé Leôncio é um personagem que me instigou muito.

Por quê?

Eu gosto muito do personagem herói quando ele tem traços anti-herói. Quando ele consegue não ser mocinho, nem vilão, mas transcender isso tudo. Esse é o tipo do personagem que me motiva, me empolga, que me dá prazer mesmo.

“Mar do Sertão” – Globo – Segunda a sábado, às 18h30.

Coxia boa

A televisão tem ocupado boa parte da rotina de Renato Góes. Porém, o início de sua caminhada artística foi nos palcos. Por isso, ele faz questão de reproduzir o clima das coxias para os bastidores da novela. “É um projeto com encontros incríveis. Tenho Débora Bloch e José de Abreu como meus pais. Está sendo incrível contracenar ao lado deles. Gosto de ficar só observando os dois porque aprendo demais. É um luxo essa parceria”, elogia.

Se Zé Paulino e Tertulinho são inimigos mortais na trama das seis, Renato não pode falar a mesma coisa de sua relação com Sergio Guizé. “Ele é demais. Um irmão mesmo. A gente se dá muito bem. Até brinco que se Candoca vacilar, é capaz de Tertulinho e Zé Paulino ficarem juntos no final (risos)”, brinca.

De lá para cá

Nos últimos meses, Renato Góes tem voado com enorme frequência. Antes do período gravando em Pernambuco e Alagoas, o ator esteve no Pantanal para as primeiras sequências do “remake” do horário nobre. “É um privilégio poder começar trabalhos em locações e com viagens. A passagem pelo Pantanal, por exemplo, foi muito legal. Eu vivi um outro Pantanal, peguei 12 graus lá. No dia mais quentinho desse período estava 18, 19 graus”, relembra.

Durante a viagem ao Pantanal, Renato também teve a chance de ficar cara a cara com animais selvagens. “Eu vi uma onça pela primeira vez e ela estava tomando banho no rio em que eu estava. É o momento que elas vão sair mesmo. No calor, elas vão procurar uma água para se banhar, então imagino que seja mais fácil de ver. Assim como deve ser com outros bichos”, conta.

Instantâneas

Desde 2019, ele é casado com a atriz Thaila Ayala. Eles são pais do pequeno Francisco, que nasceu em dezembro do ano passado.

Renato é natural de Recife, em Pernambuco.

Ao lado da esposa, ele protagonizou o filme “Inverno”, que contou com cenas gravadas na casa do casal durante a pandemia. O longa está disponível no Globoplay.