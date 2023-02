Tudo novo de novo

Depois de se destacar na quinta temporada da série “Reis”, na Record, Lina Mello se prepara para voltar ao ar como a astuta Mical. A emissora ainda não confirma uma data, mas já se esperam novos episódios da trama a partir de abril. As gravações já acontecem no complexo de estúdios Casablanca, no Rio de Janeiro. Na trama, Mical é uma das esposas de Davi, personagem interpretado por Cirillo Luna – na verdade, ela foi a primeira a se casar com ele. “Mical gosta de ser venerada, é sonhadora e estava apaixonada por Davi. Obstinada a se casar, não mediu esforços para conseguir o que queria”, valoriza Lina.

Na trama, Mical também era a filha mais nova do Rei Saul, vivido por Carlo Porto, e de Ainoã, papel de Francisca Queiroz. A parceria com a dupla, aliás, foi algo que encantou Lina, que é paulistana e tem 33 anos. “Carlo é pai de menina e já tinha crido uma relação de muito afeto com a atriz mirim que fez a Mical mais nova. Peguei o bonde andando, mas foi fácil, porque já estava bem estabelecida essa relação entre os personagens. A Chica é uma ótima atriz e foi muito legal contracenar com ela”, conta.

Antes de conquistar a oportunidade de dar vida a Mical em “Reis”, Lina integrou o elenco de outra produção bíblica da Record. Em “Gênesis”, ela chegou a atuar nos capítulos iniciais, mas ficou marcada mesmo por sua participação na sexta fase, quando deu vida à dedicada Zilpa – papel defendido por Kíria Malheiros na fase anterior e por Karina Barum na seguinte. “De cara, a oportunidade de viver em uma realidade totalmente diferente da minha e estudar historicamente a época chamou minha atenção”, admite.

Para interpretar Mical, Lina contou com a ajuda de Nara Martins e Fernanda Guimarães, preparadoras de elenco da própria Record. No entanto, a atriz decidiu que seria importante contar com um suporte extra ao assumir um papel com o peso que a – agora – rainha de Israel teria. “Para estudar e trabalhar mais um método da Ivana Chubbuck (coach americana que já treinou artistas como Halle Berry, Charlize Theron e Beyoncé), trabalhei com a preparadora Marina Rigueira (mentora oficial da Ivana Chubbuck no Brasil) por fora”, explica.

A experiência anterior com uma obra bíblica ajudou, Lina não nega. Porém, a atriz, que sonha participar de um musical, acredita que outro fator fez uma diferença maior ao atuar em “Reis”. “Estar mais situada no contexto facilita, sim. Mas o que mais ajuda é já conhecer a equipe e saber como a empresa funciona, e não o fato de ser uma trama bíblica ou não”, destaca. E Lina não tem dúvida de que tipos de papéis seriam os mais difíceis para ela interpretar. “Os que não têm uma curva dramática muito especifica. Ser comum é o mais difícil de fazer naturalmente. Ou, então, personagens com características marcantes e que, por isso, podem facilmente cair em um estereótipo”, atesta.

“Reis” – Record – Sexta temporada prevista para abril.