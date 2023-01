Tudo junto

Com trama musical, “Vai na Fé” estreia com foque em assuntos atuais com leveza e descontração

A realidade tem sido implacável e penosa nos últimos anos. Não à toa, Rosane Svartman, que assina o texto de “Vai na Fé”, quer usar este espaço na grade da Globo como uma espécie de fuga da realidade. A nova novela das sete, que estreia no próximo dia 16, preencherá o espaço na programação com fantasia e entretenimento através de sua história. Tudo isso, porém, com discussões relevantes sobre o dia a dia de cada brasileiro.

“O que eu espero quando assisto a uma novela é, em parte, entretenimento e um pouco de fantasia e escapismo, então, queremos divertir e emocionar. Mas uma novela também ajuda a gente a refletir sobre o dia a dia, a se informar e se atualizar sobre alguns temas, ter assunto para dialogar dentro e fora de casa, especialmente se for uma trama com assuntos atuais. Uma novela das sete, especialmente, tem como ingrediente muito importante a mistura de gêneros, pois temos um público muito diverso, com adultos, crianças e adolescentes na frente da televisão nesse horário”, explica a autora.

Com temas contemporâneos, conflitos, humor e romance, “Vai na Fé” é encabeçada pela batalhadora Sol, papel de Sheron Menezzes. Mesmo enfrentando dificuldades no dia a dia, a família de Sol se cerca de esperança, empatia e garra para encarar a vida. A casa dessa família em Piedade é como a de muitos brasileiros. Lá convivem três gerações: a mãe Marlene, de Elisa Lucinda, a filha Sol e o genro, Carlão, vivido por Che Moais, além das netas Jenifer, interpretada por Bella Campos, de 18 anos, e Duda, de Manu Estevão, de 12 anos. “É muito gostoso ver a Sol como uma mulher que tem seus problemas, mas levanta com sorriso no rosto, trabalha, cozinha, pega ônibus, faz show, faz tudo como muitas mulheres fazem no seu dia a dia. É muito importante as pessoas se identificarem de maneira positiva quando ligarem a televisão”, afirma Sheron.

Uma reviravolta na vida de Sol faz com que ela reencontre Benjamin, papel de Samuel de Assis, sua paixão na juventude, e Theo, de Emilio Dantas, de quem guarda más lembranças. Os dois são amigos de infância da Zona Sul carioca e conheceram Sol no baile funk. Os caminhos deles se cruzam novamente quando o sucesso das apresentações de Sol ganha notoriedade nas redes sociais ao integrar como backing vocal o grupo do cantor Lui Lorenzo, vivido por José Loreto.

“O Benjamin é um personagem muito complexo, de questões muito profundas. Tenho tentado dar uma leveza de alma para ele, para que seja o mais verdadeiro possível”, aponta Samuel.

Embora amigos de longa data, o tempo foi criando um abismo ético e moral entre Samuel e Theo. Empresário de sucesso, o vilão esconde negócios escusos. Na juventude, curtia sair das festas da elite carioca para frequentar bailes funk. Por essas andanças conheceu Orfeu, de Jonathan Haagensen, hoje seu sócio oculto na empresa de importação e exportação, que traz mercadorias sonegando impostos, mas ninguém sabe disso. Nem sua esposa, Clara, vivida por Regiane Alves.

“O Theo não ama ninguém. Ama apenas ele próprio. É um alpinista social. O negócio dele é viver na algazarra. Não participa da vida da esposa, nem do filho. Não tem amor por eles. Apenas administra essas relações”, ressalta Emílio Dantas.

“Vai na Fé” – Globo – Estreia dia 16 de janeiro.

Som na caixa

Renata Sorrah – Foto: Divulgação

Com um o universo musical representado pelo cantor Lui Lorenzo, papel de José Loreto, a trama de “Vai na Fé” abrirá espaço para nomes da música em seu elenco. A rapper Azzy fará sua estreia nas novelas, em que viverá a backing vocal Ivy na história de Rosane Svartman. “Quando eu vejo um teste, não quero ver o ator atuando bem. Eu vejo o personagem. A Azzy foi perfeita na personagem. Estou bem feliz com o elenco que reunimos”, valoriza a autora.

Na trama, Lui Lorenzo é um cantor que já viveu melhores momentos no showbiz. Longe do auge, foi-se o tempo em que enchia uma casa de shows. Ele tem a carreira administrada pela mãe e ex-atriz Wilma, de Renata Sorrah. Ela passou a cuidar da carreira do filho depois que os convites para atuar desapareceram. Da época de grande diva de teatro, cinema e televisão ficaram o ressentimento e as lembranças, pois com a idade, ninguém procura Wilma para novos trabalhos. “Temos muitas músicas inéditas do Lui Lorenzo. Quando gravo uma cena musical, a equipe fica fervilhando com as músicas. Tem muita música chiclete. Quando a novela acabar, vou sair em turnê (risos)”, brinca Loreto.

Quem é quem

Núcleo família Sol

Bella Campos – Foto: Divulgação

Solange, mais conhecida como Sol, é uma mulher guerreira, moradora de Piedade, subúrbio do Rio de Janeiro, que vende quentinhas no Centro. Casada com Carlão (Che Moais) e mãe de Jenifer (Bella Campos), de 18 anos, e Duda (Manu Estevão), de 12 anos, ela trabalha com a amiga de infância Bruna (Carla Cristina Cardoso). Sol é filha de Marlene (Elisa Lucinda), uma grande referência da família, uma mulher que não se deixou abater quando o marido morreu. Marlene reagiu, se refez e continuou cozinhado todos os dias, investindo no negócio das quentinhas. Na juventude, Sol já cantava no coral da igreja e gostava de ir, aos finais de semana, ao baile funk, sem o conhecimento dos pais. Ela era conhecida com a princesa do baile, a gata das gatas. No passado, conheceu Benjamin (Samuel de Assis) e viveu um romance na juventude.

Núcleo Lumiar e Benjamin

Carolina Dieckmann – Foto: Divulgação

Lumiar (Carolina Dieckmann) é uma advogada respeitada. Ela conheceu o marido Benjamin (Samuel de Assis) na faculdade de Direito e juntos conquistaram o sucesso na profissão como advogados criminalistas. É feliz em seu casamento com Ben e se sente completa com a relação que tem com o marido, o trabalho no escritório e as aulas que ministra na universidade. Antítese de seus pais, Dora (Claudia Ohana) e Fábio (Zé Carlos Machado), um casal neo-hippie, Lumiar é controladora, pragmática e metódica. O casamento dos sonhos com Ben, no entanto, começa a sair dos trilhos. Não ter filhos é uma decisão de Lumiar que Ben consentiu (por ora!), pois preferem viajar pelo mundo. O desejo mesmo de Ben é tirar um ano sabático, mas esse dia nunca chega. Viveu uma paixão com Sol na juventude e ficará mexido ao reencontrá-la.

Núcleo Theo

Emilio Dantas – Foto: Divulgação

Theo (Emilio Dantas) se porta socialmente como um homem respeitável e um pai de família exemplar, mas passa longe disso. É casado com Clara (Regiane Alves) e pai de Rafa (Caio Manhente). Theo enxerga no amigo Benjamin a dicotomia de tudo o que gostaria de ser e tudo o que mais despreza. Conheceu Ben e Lumiar na faculdade, mas nunca se formou. Com o amigo, saía das baladas da Zona Sul para os bailes funk da Zona Norte. Nos bailes, ele conheceu Orfeu (Jonathan Haagensen), que se torna seu sócio oculto em uma empresa de importação e exportação, que traz mercadorias lícitas pagando menos imposto. Mas ninguém sabe disso, principalmente Clara. Mulher da alta sociedade carioca, ela é insegura e leva uma vida cercada de futilidades, passando os dias mergulhada em perfis de fofoca, lendo sobre dietas milagrosas ou vendo séries românticas. O casamento com Théo está longe de ser uma relação bonita e saudável, e ela não percebe os danos que ele lhe causa.

Núcleo Lui Lorenzo

José Loreto – Foto: Divulgação

Cantor pop, Lui Lorenzo (José Loreto) cresceu à sombra de uma mãe intensa e exuberante, sem a presença do pai, Fábio (Zé Carlos Machado). A postura ressentida da mãe, Wilma (Renata Sorrah), foi afastando cada vez mais pai e filho. A fama veio após a participação em um programa de calouros, levado pela babá. Lui é um artista de gosto duvidoso e passou a ser empresariado pela mãe depois que os convites para trabalhar como atriz desapareceram. O menino carente se tornou um homem hedonista e edipiano ao extremo. Bonito e sedutor, é infalível em suas conquistas, desconhece o que é o amor pulando de caso em caso. Isso até encontrar Sol.

Núcleo universidade

É na universidade que se pode encontrar Simas (Marcos Veras). Amigo desde a juventude de Ben e Theo, ele está preso à sua vida de 20 e poucos anos, quando era o rei das rodinhas de violão. Artista frustrado, ex-DJ, trabalhou fazendo jingles para algumas agências publicitárias. Com o trabalho escasso, investiu suas economias num barzinho perto da faculdade, um clássico point da universidade. Namora Bia (Flora Camolese), uma das alunas. Ainda na faculdade, há Guilhermina, a Guiga (Mel Maia). A jovem estudante de Direito é arrogante, esperta, fútil, fashionista e influencer nas redes sociais. Ganha um bom dinheiro com seus perfis online. Não sente o menor constrangimento em fazer publiposts disfarçados ou recomendar produtos de procedência duvidosa. Na universidade, ela fará de tudo para atormentar Yuri (Jean Paulo Campos). Apesar de ser extrovertido e excelente orador, é tímido nas questões do coração, hesitando se aproximar de Jenifer (Bella Campos), seu interesse amoroso. Vai vivenciar dilemas morais na sua vivência política estudantil.