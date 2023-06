Tudo ao mesmo tempo

Fábio Ventura está com todo o gás. E não é para menos. No ar em “A Infância de Romeu e Julieta”, o ator celebra uma agenda recheada de projetos e dias intensos nos estúdios de gravação. Além da novela infantojuvenil do SBT, ele também aguarda a estreia das séries “Rio Connection”, novo original Globoplay, e de “Desejos S.A.”, que estará disponível no Star+. A atual rotina atribulada faz um enorme contraste com os famigerados meses de isolamento social em decorrência da Covid-19.

Criada, escrita e dirigida por Mauro Lima, “Rio Connection” vai apresentar a história de criminosos europeus que estabeleceram no Brasil um ponto estratégico no tráfico de heroína para os Estados Unidos. Na produção, Fábio vive o detetive Santos e mergulhou em filmes e séries ambientados na década de 1970 para se aproximar do universo da série. “É um trabalho de altíssima qualidade, com um elenco incrível. Tem muito suspense, aventura e intrigas. Já estreou em alguns países como Canadá e Holanda. Logo teremos nossa estreia no Brasil e em outros países”, valoriza.

Com cenas gravadas no Rio de Janeiro, São Paulo e Montevideo, “Rio Connection” foi realizada totalmente em língua inglesa. Além disso, a série conta com um elenco internacional. Entre os brasileiros estão Marina Ruy Barbosa, Maria Casadevall e Bruno Gissoni.

Enquanto seus trabalhos no streaming não ganham data de estreia, Fábio tem aproveitado toda a repercussão da novela “A Infância de Romeu e Julieta”. Na história assinada por Íris Abravanel, ele interpreta o gente-boa Bernardo, pai do protagonista Romeu, de Miguel Angelo. O personagem trabalha na Monter Construtora como arquiteto principal, mas tem vontade de realizar projetos autorais com propostas diferentes em relação ao que sua empresa realiza. “Fiquei encantado com o fato de ter papéis para artistas pretos em um lugar não estereotipado. É importante que a gente possa se ver em lugares de conquistas também”, explica