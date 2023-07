Trupe artística

“Viajando com os Gil”, celebra os 80 anos de Gilberto Gil em uma turnê pela Europa com a família

A ação de colocar uma turnê internacional na estrada é uma tarefa árdua e complexa. Referência histórica da música brasileira, Gilberto Gil tem uma larga experiência nessa área. O cantor, que foi um dos criadores da Tropicália nos anos 1960, já fez uma série de longa viagens levando sua música para os diversos cantos do país e do mundo desde os anos 1970. No entanto, meio século depois de ter morado em Londres, exilado por conta do regime militar, o artista promove agora uma turnê completamente familiar. Com estreia marcada para 30 de junho no Amazon Prime Vídeo, a série “Viajando com os Gil” acompanha a turnê internacional da família Gil que passou por 10 países da Europa e África em 36 dias de viagem. “Foi uma experiência boa, mas bem mais complicada do que das outras vezes. A logística foi mais complexa porque só da família tínhamos mais de 25 pessoas. Ainda tinha o grupo da Amazon e da Conspiração (produtora). O Andrucha (Waddington, diretor) e sua equipe. O público vai poder ver todo esse extracampo da turnê”, explica Gilberto Gil.

Com seis episódios, o reality foi gravado de forma documental e celebra os 80 anos de Gil tentando fazer o público se sentir participante de turnê internacional “Nós, a Gente”, que traz o cantor, Flora, Bela, Preta, Flor, Nara, João, Francisco, Bem, José, Marília, Maria, Bento, Pedro, Lucas, Gabriel e outros integrantes da gigantesca maior família musical. Ao todo são quase 40 familiares viajando juntos, incluindo 7 filhos, 12 netos e 1 bisneta do cantor. “O Andrucha é cheio de ideia (risos). Toda hora ele tinha uma ideia e nada com o Andrucha é simples. Sempre tem uma aventura. A turnê foi muito legal. A ideia foi boa, mas foi complicada. Quem vê cara, não vê radiografia (risos)”, aponta Flora.

A família fez 15 apresentações em 10 países como França, Alemanha, Itália, Dinamarca e Inglaterra, entre outros. Além das performances no palco, o público também acompanha momentos de afeto, puxões de orelha, comentários espontâneos e carinhosos e os desafios de uma turnê internacional em família.

“O público poderá ver a diversidade da nossa família. Somos seres diferentes, mas com similaridades. Ver a essência do nosso patriarca e o nosso amor pela arte e pela música”, afirma Preta, que foi a idealizadora da turnê em família. “É uma aula viajar com meu pai. Ele tem muita disciplina e resiliência. Essa turnê foi uma homenagem que fizemos ao nosso pai em vida”, completa.

Durante as viagens da turnê, Preta já apresentava alguns sintomas do câncer no intestino que vem enfrentando há alguns meses. Ela e a família, no entanto, ainda não sabiam da doença da artista. Preta, inclusive, chegou a ser internada em Berlim, mas foi erroneamente diagnosticada com uma infecção alimentar.

“A gente não sabia que a Preta estava doente, apesar de ela estar se sentindo mal em duas ou três cidades. Ela foi muito forte em disfarçar aquela dor. Ela só dizia que estava fraca, com dor-de-cabeça e intestino preso. Dava sinais de alguma coisa não estava bem, mas não sabíamos exatamente o que era. Ela foi muito cascuda e foi até o fim da turnê”, ressalta Flora Gil, empresária e esposa de Gilberto Gil.

“Viajando com os Gil” – Estreia no próximo dia 30, no Amazon Prime Vídeo.