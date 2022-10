Tripla exposição

No elenco de “Ilha de Ferro”, Mariana Ximenes volta ao passado com duas reprises em exibição

Atualmente, Mariana Ximenes tem tido a chance de revisitar diversos momentos da carreira ao longo de um dia. Logo no início da tarde, ela acompanha a edição especial de “Chocolate com Pimenta”, em que viveu a protagonista Ana Francisca. Pouco depois, ela relembra as dúvidas e incertezas da jovem Lara de “A Favorita”, que voltou ao ar no “Vale a Pena Ver de Novo”. Já nas noites de quinta, ela tem a oportunidade de conferir um de seus trabalhos mais recentes, a série “Ilha de Ferro”, em que interpreta a psiquiatra Olívia. Até pouco tempo atrás, no entanto, essa frequência de projetos no ar teria sido um dilema para a atriz de 41 anos.

“Estou gostando cada vez mais de revisitar as personagens antigas. Eu costumava ser bem autocrítica, mas hoje tento aproveitar mais ao rever os trabalhos. Isso traz uma nostalgia muito boa”, reflete.

Ainda inédita na tevê aberta, a segunda temporada de “Ilha de Ferro”, que foi disponibilizada inicialmente para os assinantes da plataforma Globoplay, tem a indústria petrolífera como pano de fundo. Olívia chega ao enredo para auxiliar Dante, papel de Cauã Reymond, em sua parte psicológica. Médica e paciente, no entanto, acabam se envolvendo amorosamente. Enquanto vive um romance novo na plataforma de petróleo, Olívia também precisa encarar o conturbado noivado com Diogo, papel de Eriberto Leão.

“Olívia é uma mulher densa. Acho que se tem uma palavra com a qual poderia defini-la é sobrevivente. Olívia é uma sobrevivente. Ela tem alguns traumas com os quais precisa lidar, mas não consegue se resolver bem com isso tudo quando a série começa. Como se não bastasse, ela vai viver em uma plataforma, longe das pessoas com quem ela costumava lidar, fazendo o atendimento psiquiátrico dos trabalhadores. É assim que ela e Dante se encontram. Viver essa realidade tão restritiva mexe com ela de muitas maneiras, desperta muitos sentimentos”, defende Mariana, que está animada com o maior alcance da série na tevê aberta. “Sinto que o público brasileiro está cada vez mais aberto às séries. Prova disso é o sucesso da longeva e ótima ‘Sob Pressão’. O público gosta de boas histórias, a verdade é essa. E gosta também de se surpreender com novos formatos”, completa.

Para se aproximar do universo da psiquiatria, Mariana foi em busca de referências sobre como funciona a postura ética de uma psiquiatra que trabalha dentro de uma empresa. Além disso, ela contou com o auxílio da preparadora Kátia Achcar, que, inclusive, é psicanalista. “Pedi muita orientação a ela. Conseguimos construir um perfil que fosse coerente com as descrições da Olívia e que estivesse em sintonia com essa postura profissional que é esperada. Também fiz um trabalho com o Cauã e com o Eriberto para delinearmos bem essas relações que vão sendo forjadas ao longo dos episódios”, relembra.

Além dos trabalhos na tevê aberta, Mariana também tem preenchido sua agenda com projetos no streaming. Recentemente, ela integrou o elenco de “Turma da Mônica – A série”, que já está disponível no Globoplay. Na história baseada nos clássicos quadrinhos de Mauricio de Sousa, a atriz vive Madame Frufru, a mãe superprotetora de Carmem Frufru, interpretada por Luiza Gattai. “Adorei poder participar por vários motivos: como leitora, participar da série seria como um delicioso passeio pela memória. Na minha infância, eu era fanática pela Turma da Mônica. Aos domingos, meu avô presenteava a mim e ao meu irmão com gibis”, ressalta. Mariana, que esteve em Poços de Caldas, Minas Gerais, para as gravações, se aproximou bastante do elenco infantil da série. “Eles me ensinaram várias coreográficas, todos uns amores! Todos são muito responsáveis e concentrados na hora de filmar! Bonito de presenciar o trabalho dessa garotada talentosa”, elogia.

“Ilha de Ferro” – Quinta, às 22h30, na Globo.

“Chocolate com Pimenta” – de segunda a sexta, às 14h40, na Globo.

“A Favorita” – de segunda a sexta, às 17h05, na Globo.

“Turma da Mônica – A Série” – Primeira temporada disponível no Globoplay.

Farra nos bastidores

Protagonista de “Chocolate com Pimenta”, Mariana Ximenes enfrentava horas e horas de gravações. Mas, por mais puxada que fosse sua carga de trabalho, a atriz também tinha alguns momentos de alívio e diversão durante a trama de Walcyr Carrasco. “Eu adorava as cenas com comida porque a gente gravava e depois se esbaldava (risos). No sítio onde eu fazia muitas cenas tinha plantação de milho, mandioca, acabava a gravação a gente sempre dava um jeito de aproveitar. Eu, como boa taurina que sou, adoro comer. Também era muito divertido as cenas de bolo na cara. Todo mundo virava meio criança sabe? Era uma farra”, lembra.

Enquanto revê o folhetim, Mariana aguarda a cena em que Ana Francisca é humilhada diante de toda cidade ao tomar um banho de tinta verde. O momento marca uma das principais viradas da personagem na história. “Ali ela entendeu que nem todo mundo é gentil e afável, que há pessoas que só querem rir dos outros. Isso mudou completamente a visão de mundo dela e impactou diretamente nas atitudes de Ana Francisca dali em diante”, explica.

Instantâneas

Em “Ilha de Ferro”, Mariana Ximenes passava um bom tempo na cadeira de maquiagem por conta das cicatrizes da personagem pelo corpo. “Era um trabalho delicado, mas ficava tão real que as pessoas pensavam que eram de verdade”, afirma.

Em 2022, Mariana estreou no posto de apresentadora à frente do programa “Happy Hour com Mariana Ximenes”, do GNT.

A atriz está cotada para o elenco de “Terra Vermelha”, próxima novela de Walcyr Carrasco.

Mariana estreou na tevê na novela “Fascinação”, do SBT.