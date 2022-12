Trilha desconhecida

Gabriel Godoy aproveita entrada inesperada em “Mar do Sertão” para se reaproximar das novelas na pele do advogado prepotente Marcio

Na televisão, é comum atores ingressarem em produções já em andamento, com elenco e direção já bem alinhados. Nessas horas, cada profissional traça a estratégia que imagina ser a mais indicada para se adaptar. Gabriel Godoy, o advogado prepotente Marcio de “Mar do Sertão”, passou por isso na atual novela da faixa das 18h da Globo. E tratou de se inteirar sobre o que estava rolando na trama de Mario Teixeira. “Eu não estava acompanhando. Quando soube que entraria na história, comecei a maratonar os capítulos e fui me apaixonando”, derrete-se.

De certa forma, essa situação faz com que Gabriel entenda melhor algumas sensações de Marcio. “Acho que o que acontece com ele, que chega ao sertão vindo de uma cidade grande, é um pouco o que aconteceu comigo, entrando em uma novela na qual as pessoas já estão se relacionando e já têm um clima de trabalho”, compara. O mais difícil, porém, passa longe da falta de interação anterior com boa parte da equipe. “Como desafio, tem o fato de não ter tido o tempo da preparação. Mas não nego que essa aventura é um exercício de prontidão enorme e eu estou gostando bastante dela”, entrega.

Na história, Marcio trabalha para a JM/Chaddad, empresa que era comandada por José Paulino, papel de Sergio Guizé. Aliada a Tertulinho, vivido por Renato Góes, Laura, interpretada por Eli Ferreira, traiu a confiança do chefe para se tornar a nova CEO da empresa. Mas, para alcançar esse objetivo, a ex-diretora financeira teve a ajuda de Marcio. “Ele já conhecia a Laura e o José, tinha uma relação com eles antes de chegar a Canta Pedra, cidade que considera não estar à altura dele. O personagem tem uma arrogância grande, chega subestimando a região. Porém, é surpreendido”, explica Gabriel.

Em “Mar do Sertão”, Gabriel reencontrou alguns colegas de trabalho. Com Guizé, contracenou em “Alto Astral”, entre 2014 e 2015; Isadora Cruz, a mocinha Candoca da trama das seis, também estava no elenco de “Haja Coração”, em 2016, junto com Godoy; e Giovana Cordeiro, que dá vida à espevitada Xaviera, atuou com ele em “Verão 90”, em 2019. Desde esta última, aliás, o ator não participava de nenhuma novela. “Eu estava com muita saudade de voltar a fazer novelas. Me sinto muito agradecido por mais essa oportunidade”, valoriza.

Trabalho, no entanto, não faltou para Gabriel nos últimos anos. Junto com “Mar do Sertão”, ele roda o filme “O Sequestro do Voo 375”, sobre uma história real e que aconteceu no Brasil. Além disso, aguarda a estreia de outros longas que já terminou de filmar, previstos para estrearem no ano que vem: “Fervo”, com direção de Felipe Joffily; “Cedo Demais”, de pelo José Lavigne; “Arcanos”, de Diego Freitas – que tem Lilia Cabral no elenco –; “Doce Família”, de Carolina Durão – protagonizado por Mariana Xavier –; e “Fluxo”, de André Pellenz. Há ainda outros projetos na tevê.

“De séries, terminei de gravar a terceira temporada de ‘A Divisão’, do Globoplay; a quarta temporada de ‘Impuros’, do Star+; e estou em ‘Rota 66’, também Globoplay”, avisa Gabriel, que tem uma produtora de desenvolvimento de conteúdo com o ator Pablo Sanábio e o diretor e roteirista Vinicius Vasconcelos. “Esse é um lado no qual estou investindo bastante, de criação e desenvolvimento de roteiros de filmes e séries”, conta.

“Mar do Sertão” – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 18h.