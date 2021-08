Trabalho na hora certa

As coisas acontecem na hora em que devem acontecer. Pelo menos é assim que Thaís Melchior pensa. A oportunidade para interpretar a judia Raquel em “Gênesis”, novela bíblica da Record, por exemplo, veio exatamente no momento certo. “Logo quando o meu contrato com o SBT acabou, no final do ano passado, surgiu esse convite”, recorda ela, que interpretou por quase dois anos a severa Luísa em “As Aventuras de Poliana”, na emissora de Silvio Santos.

Thaís também esteve em outra novela bíblica, no elenco de “A Terra Prometida”, na pele da corajosa Aruna – Foto: Divulgação

De cara, Thaís se encantou pela personagem bíblica. Primeiro, por se tratar de uma história que já é conhecida de boa parte dos telespectadores da trama – na minissérie “Lia”, exibida pela Record em 2018, a irmã da protagonista, Raquel, foi defendida por Graziella Schmitt. Também porque, segundo a atriz, trata-se de um registro completamente para ela. “É de uma complexidade instigante. Raquel veio e me revirou como artista. Me trouxe coragem”, garante.

Na história, Raquel era uma jovem com uma relação problemática com o pai, Labão, vivido por Heitor Martinez, e que não via a hora de se livrar da família. Para isso, planejava se casar com um homem rico e, assim, ter a vida que sempre sonhou. Mas Jacó, papel de Miguel Coelho, apareceu.

“Ele se apaixona por ela no primeiro momento. Como Lia (Michelle Batista) era a filha mais velha e teria de se casar primeiro, Labão armou, colocou papoula na bebida de Jacó e o casamento aconteceu entre ele e Lia”, explica Thaís, justificando a disputa que se instaura entre as irmãs.

Um acordo, porém, foi feito com Labão e Jacó, finalmente, conseguiu se casar com Raquel. É quando outro conflito surge. “A dificuldade dela para engravidar, em contraponto com Lia, que gera o primogênito e, em seguida, tem um filho atrás do outro. Até que Raquel consiga ser mãe, tem muita história”, avisa Thaís, que teve de fazer workshop de pastoreio para interpretar a personagem.

Para o trabalho de composição, a carioca contou com a ajuda da preparadora Fernanda Guimarães. “Fizemos um trabalho minucioso de corpo, voz e interpretação. Na parte de pesquisa, tivemos palestras com historiadores, além do estudo bíblico e inspirações em filmes e séries que nos ajudassem a entender os conflitos e posturas da época”, conta. Quanto à minissérie “Lia”, ela decidiu se manter distante. “Não assisti, preferi começar do zero. Gosto de explorar bastante o perfil da personagem e o que o texto me dá. Quis criar a minha Raquel”, defende.

Essa, no entanto, não é a primeira vez que Thaís explora o universo bíblico. Ela esteve no elenco de “A Terra Prometida”, na pele da corajosa Aruna. Uma experiência que, de alguma forma, já serviu como uma preparação para o momento atual. “Principalmente em relação à prosódia e à caracterização, com vestidões e cabelos alongados, por exemplo. Já consigo me sentir confortável nesse lugar”, diz. Quanto a gravar diante de protocolos de segurança em função da pandemia, apesar de ser uma readaptação, também é motivo de orgulho. “Estamos levando um entretenimento inédito para o público, no meio de tanta tristeza. Então, todo esforço vale a pena”, frisa.

Expectativa pela volta

Thaís já gravava algumas sequências de “Poliana Moça”, segunda fase de “As Aventuras de Poliana”, quando a pandemia do novo coronavírus paralisou os trabalhos de teledramaturgia em todas as emissoras do país. “Infelizmente, tivemos de dar uma pausa maior do que imaginávamos”, lamenta ela, deixando, no entanto, um rastro de esperança para os fãs da história. “Existe uma chance de retorno, vamos torcer”, pede.

Sua entrada no elenco da trama do SBT, aliás, aconteceu de supetão. A personagem já era vivida por Milena Toscano, que descobriu estar grávida e teve de deixar a produção com cenas gravadas até o capítulo 94. Sem poder abrir mão de Luísa na história, a equipe da novela, então, escalou Thaís, que passou a dar vida à personagem pelos outros 470 capítulos de duração da novela. Assim, ela estreitou os laços com os telespectadores mirins. “Tenho um público muito fiel, que me acompanha e me incentiva diariamente. Tento estar presente e trocar ao máximo com eles nas redes sociais”, valoriza.

Em tempos de pandemia, trabalhar tem sido o melhor conforto para a jovem, que tem 30 anos. “Sou apaixonada pela minha profissão e, na pandemia, pude perceber o quanto ela me preenche e me equilibra”, avalia. Durante o período em que permaneceu em isolamento, Thaís se esforçou para não ficar parada. “Criei uma rotina de exercícios físicos, fiz terapia online e busquei atividades que me acalmassem”, entrega.