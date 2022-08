Trabalho invisível

O horário das sete tem como tradição tramas despretensiosas e divertidas. Porém, Paolla Oliveira achou uma série de questões para refletir ao se deparar com o texto de “Cara e Coragem”, da Globo. Assim como boa parte da história escrita por Claudia Souto, a atriz também gosta de reforçar a coragem que tem em seu dia a dia para enfrentar diversos dilemas. “Acho que essa novela traz uma coisa da gente falar da coragem de começar uma novela, né? Isso é como renovar os votos com a nossa profissão. Nesse mundo que está uma meleca é cada vez mais difícil ser artista. Fico emocionada de começar mais um trabalho e ver a nossa coragem para ser artista no Brasil em tempos tão complexos”, orgulha-se Paolla, que vive a dublê de ação Pat.

Na trama, Paolla vive uma mulher racional, pé-no-chão, divertida e corajosa. Ao lado do amigo Moa, papel de Marcelo Serrado, ela aceita uma misteriosa missão proposta por Clarice, de Taís Araújo. Eles precisam resgatar de um lugar inóspito a pasta com a fórmula secreta à base de magnésio produzida no laboratório da Siderúrgica Gusmão, a SG. Ao retornarem da missão, eles descobrem que a empresária está morta e iniciam uma investigação por conta própria. “Acho que ‘Cara e Coragem’ engaveta qualquer pensamento que se tenha sobre novela das sete. Estamos trabalhando demais e estou animada para ver todo o desenrolar porque essa novela dá um trabalho”, brinca.

A trama de “Cara e Coragem” é sua primeira novela das sete desde sua estreia na tevê. Era um desejo seu explorar esse horário?

Sim, é um horário muito gostoso e habituado com a comédia. Acho que “Cara e Coragem” tem todos os elementos de um novelão, mas, ainda assim, tem detalhes que as pessoas não esperam no horário das sete. Os personagens são multifacetados. Então, claro que tem a comédia, mas a gente também passeia por alguns dramas. Tem essa emoção e adrenalina, que são um diferencial e tanto. Tudo muito bem-feito, com cuidado. É muito legal falar de coragem, né? A física sobre dublês, mas também a coragem de viver, ter peito para mudar de vida, ser arrojada. Isso é muito bom porque a tevê aberta ainda tem um papel fundamental no nosso país.

Como assim?

Acho que, mesmo com a crescente dos streamings e tudo mais, a tevê aberta ainda é o maior canal de comunicação que temos com boa parte do Brasil. Então, acho que estamos levando mensagens muito interessantes para todos os cantinhos desse Brasil. É uma maneira muito especial de contar uma história, com cenas de ação e humanidade. Temos os elementos de sempre, mas com uma roupagem e um toque especial.

A coragem é um tema que permeia a novela de diversas formas. Como se encaixa no enredo da Pat?

Acho que muito na relação dela com o Moa, né? Os personagens têm essa paixão escondida que está em lugar bacana e delicado dentro da história. A Pat é mãe de família e tem um casamento estruturado, mas ainda assim se encontra nesse empasse da falta de coragem para mudar a vida dela. Esse drama para tomar uma atitude e mudar de vida é muito interessante. Assumir o que a gente quer para o mundo.

Na história, a Pat é uma dublê de ação. Como foi sua preparação para viver esse tipo de personagem?

Sobre essa parte física, o bom é que eu sempre fui bastante ativa. Sempre tive essa disponibilidade corporal. Gosto muito de esporte e de malhar. Aprendemos algumas técnicas, como rolar escada, pular em caixa de papelão, fazer todo o cabeamento em cena. Aprendemos sobre efeitos especiais também porque é um trabalho muito casado. A gente tem de saber lidar quando explode uma bomba em cena, por exemplo. Tem uma equipe muito grande por trás da gente dando suporte. Fizemos workshop com a equipe de dublês da Globo. Alguns eu até conhecia. A grande novidade mesmo foi a dança aérea. Eu tive um pouco de dificuldade.

De que forma?

É uma atividade lindíssima, mas uma das mais difíceis que eu já fiz. Sem dúvidas. Foi um esforço totalmente diferente. Não sou expert, mas dou uma enganada. Acho que eu deveria fazer as aulas com mais frequência, mas, por conta dessa correria maluca e deliciosa, não consigo. Essa novela traz uma série de novidades, como a dança aérea e o parkour.

E como tem sido encarar essas sequências de ação?

A gente está se jogando, né? A primeira cena da novela já é cheia de aventura. Temos um trabalho bem-casado com a equipe de dublês da novela. Eu e o Marcelo estamos tentando fazer tudo que conseguimos e até onde a gente sente que tem segurança. Tem sido bacana essa força-tarefa em conjunto.

Os dublês sempre estiveram bastante presentes no seu dia a dia de trabalho, mas, ao viver uma dublê em cena, sua visão sobre a profissão mudou de alguma forma?

Estava pensando esses dias. Tem uma sequência que a Andrea Pratini (Maria Eduarda de Carvalho) dispensa a dublê, a minha personagem. Ela diz que não precisa e que não larga os personagens. Eu morri de rir porque eu já fiz isso também. Falei: “Eu faço, dublê para quê?”. Claro que a Andrea fala de um jeito não tão educado porque as nossas personagens têm uma série de questões. Mesmo ela não sendo vilã, ela é apaixonada pelo Moa e isso gera uma série de ciúmes. Eu, ao contrário, sempre falei na doçura e no respeito. Mas, realmente, depois de viver a Pat eu tenho ainda mais respeito pela profissão de dublê.

Por quê?

Difícil ter uma profissão que tem essa dimensão de se arriscar pelo outro. Um trabalho que tem tanta técnica, mas que é feito para não ser visto. Ganharam ainda mais meu respeito. Eles estão sempre a postos para não serem vistos. Por isso, agora eu faço questão de falar sempre mais ainda da tecnicalidade da profissão, falo sobre quais dublês existem, que lugares se encaixam. Vamos usar essa novela para ampliar essa voz.

Amor de Mãe

Aos 40 anos, recém-completos em abril, Paolla Oliveira ainda não viveu a maternidade em sua vida. Porém, em “Cara e Coragem”, ela tem a experiência de ser mãe dos pequenos Alice Camargo e Diogo Caruso, que interpretam Sossô e Gui. “Não sou mãe, mas não sabe como é delicioso encontrar aquele ser pequenino falando ‘oi, mãe’ nos corredores. Eles são uma graça e é uma delícia fazer cena com eles”, elogia.

Não à toa, Paolla gosta de valorizar toda a relação de sua personagem com a família. Além dos filhos, Pat também tem um carinho especial pelo marido Alfredo, de Carmo Dalla Vecchia. “A gente fala muito do Moa e da Pat, mas há uma família muito estruturada com o Alfredo, sabe? É uma família com cheiro de comida no ar. É muito gostoso fazer cenas em família”, explica.

Por baixo dos panos

Ao explorar o universo dos dublês, “Cara e Coragem” também abre as portas para os bastidores da televisão. Paolla está animada com a possibilidade de o público compreender melhor as engrenagens da tevê. “A gente brinca muito com os bastidores. O público adora isso, né? Tinha programa na grade da Globo só falando sobre bastidores de tevê”, relembra.

A atriz ainda ressalta o estado em que os dublês se encontram após gravarem sequências radicais e de ação. “No final, estou toda descabelada. Enquanto isso, os atores estão lindos, arrumados, com guarda-chuva para eles (risos). Acho bacana mostrar tudo isso”, aponta.