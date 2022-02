Trabalho fraterno e em dose dupla

Os dois iniciaram juntos no teatro aos 8 anos de idade. E agora, quase 15 anos depois, eles debutam juntos no universo das novelas - Foto: Divulgação

A união de irmãos gêmeos é algo mítico e que já foi retratada inúmeras vezes na dramaturgia pelo mundo afora. Aos 22 anos, André e Carlos Silberg, que vivem os irmãos Leco e Neco, respectivamente, em “Quanto Mais Vida, Melhor!”, estão acostumados a conviverem com laços intensos em alguns momentos da vida. Os dois iniciaram juntos no teatro aos 8 anos de idade. E agora, quase 15 anos depois, eles também debutam juntos no universo das novelas. “Achamos que era a oportunidade perfeita, o papel perfeito e a melhor vitrine possível para entrar no mercado, e logo de cara em uma novela das 19h, da Globo”, vibra André.

Apesar de terem iniciado juntos na trajetória artística. Os irmãos colecionam algumas particularidades ao longo do caminho. Em 2018, Carlos ganhou uma bolsa de estudos e mudou-se para os Estados Unidos para cursar faculdade de Sports Management. Enquanto isso, em São Paulo, André começou a estudar atuação, se formando na Academia Internacional de Cinema em 2019, em um curso técnico de atuação para Cinema e TV.

No mesmo ano, Carlos voltou para o Brasil e ingressou no mesmo curso. André e Carlos já se preparam, inclusive, para a possibilidade de trabalharem separados no futuro diante das câmeras. “Sabemos que iremos disputar todos os mesmos papéis por termos o mesmo perfil, estamos nos acostumando com a ideia dessa competição saudável, para um incentivar o outro e cada um seguir sua carreira separadamente”, valoriza Carlos.

Na trama de Mauro Wilson, Leco e Neco são irmãos da vilã Cora, papel de Valentina Bandeira. Os gêmeos fazem a segurança da boate Pulp Fiction, e ficam responsáveis por enquadrar Flávia, de Valentina Herszage, enquanto a irmã estiver na cadeia.

“Apesar de eles serem muito parecidos, falarem juntos, completarem a frase um do outro, terem movimentos similares, eles têm uma personalidade um pouco diferente. Vemos o Neco com um pouco mais de prazer em fazer o mal, e se divertir com isso, e o Leco é mais malandro e vai na onda junto”, explica André, que, assim como o irmão, platinou os cabelos para a novela.

“Já tínhamos platinado os cabelos antes. Inclusive, a ideia surgiu porque o diretor viu uma foto antiga nossa no Instagram com esse visual. Testamos alguns tipos de cabelo antes de chegar no resultado final. O diretor artístico chegou à conclusão que preferia o cabelo platinado, porém não tão ‘bem-feito’, pois era como se eles mesmos tivessem feito”, completa.

Se na arte do crime os gêmeos da trama de “Quanto Mais Vida, Melhor!” metem os pés pelas mãos, eles chamam a atenção mesmo quando o assunto são as sequências de dança de rua. Na vida real, André e Carlos já tinham contato com a dança. Desde os nove anos, os dois praticam hip hop. “Tivemos uma preparação um pouco limitada nos Estúdios Globo em virtude da pandemia. Foram alguns dias de preparação apenas para ficar mais próximo do elenco do nosso núcleo. Sobre a dança, nós dançamos hip hop desde os nove anos de idade, participamos de festivais e campeonatos dentro e fora do Brasil”, afirma Carlos.