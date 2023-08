Trabalho dobrado

Walcyr Carrasco conhece bem o gosto do sucesso. Afinal, ele já o provou diversas vezes a partir de projetos bem sucedidos como “Alma Gêmea”, “Verdades Secretas” e “O Outro Lado do Paraíso”, entre outros. Com texto popular e versátil, é o único novelista da atualidade que transita pelos diversos horários de teledramaturgia da grade da Globo e ainda dá expediente no Globoplay, plataforma de streaming do grupo. Todo esse potencial o fez também furar a fila da faixa das nove com “Terra e Paixão”.

Dirigida por Luiz Henrique Rios e feita na medida para o êxito, a produção foi a saída de mestre pensada pela emissora após a repercussão mediana de “Travessia”. Mesmo sem correr grandes riscos, recorrendo, inclusive, aos mais diversos clichês de outras tramas já desenvolvidas por Carrasco, a trama não engrenou. E é justamente por saber construir sucessos que o autor corre contra o tempo para salvar sua novela.

No ar desde maio, o fraco desempenho de “Terra e Paixão” pôde ser notado logo nas primeiras semanas de exibição. Com o sinal de alerta ligado, a Globo inicialmente resolveu mexer na edição, alterando a dinâmica de cenas e valorizando o potencial popular. Sem perceber grandes efeitos, o próprio Carrasco passou a intervir, caprichando em ganchos, antecipando viradas e modificando o perfil de diversos personagens.

Cinco meses depois da estreia, o que se vê no ar é uma novela completamente diferente do que estava na sinopse. O exemplo principal dessa guinada é o fato de Agatha – mãe do mocinho Caio e primeira mulher do vilão Antônio, papéis de Eliane Giardini, Cauã Reymond e Tony Ramos, respectivamente –, estar viva. No original, Agatha apareceu nos primeiros capítulos da trama, sendo interpretada por Bianca Bin, e sua morte logo depois do parto era o grande arco dramático que justificava a difícil relação entre Caio e Antônio.

A tática de criar uma outra novela no curso do folhetim já foi utilizada em outras flopadas passadas do currículo de Carrasco. Em “A Padroeira”, de 2001, mesmo trocando mocinhos e vilões, a trama acabou sem grande resposta da audiência. Porém, em “Morde e Assopra”, de 2011, ao abandonar a ideia original de misturar dinossauros e robôs – o que gerou uma das obras mais constrangedoras de sua carreira –, Carrasco conseguiu elevar os números de audiência ao apostar na triste história de Guilherme e Dulce, onde o filho mentia que era formado em Medicina para a mãe, papéis de Klebber Toledo e Cássia Kis.

Vivíssima e cheia de segredos, o retorno de Agatha a “Terra e Paixão”, como uma ex-presidiária pronta para acertar as contas com seus algozes, altera todo o esquema previsto para os 221 capítulos da longa produção. É certo que devem existir algumas outras viradas para a personagem ao longo da novela. A questão é se vai conseguir reverter a falta de fidelidade inicial do público, melhorar a audiência e manter o status de Salvador da Pátria dentro da Globo.

“Terra e Paixão” – Globo – de segunda a sábado, às 21h.