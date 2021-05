Trabalhando em ritmo leve

Os últimos dois anos foram de reavaliação de prioridades para Cris Dias. Acostumada a uma rotina frenética na Editoria de Esportes da Globo, em março de 2019, a jornalista saiu da emissora disposta a equilibrar mais seu tempo dedicado ao trabalho. Meses depois, assinou com a CNN por acreditar no projeto de implementação da marca internacional no Brasil e também com a promessa de sair das notícias diárias e trabalhar com “soft news”. A pandemia, entretanto, “azedou” a relação entre a jornalista e o canal fechado de notícias.

Em março, um convite vindo da Band acabou por se afinar perfeitamente com as aspirações profissionais de Cris que, depois de duas semanas de negociações, surgiu renovada à frente do “Band Esporte Clube”, um clássico da emissora.

“O programa é uma revista semanal de todas as modalidades e trata o esporte com o destaque que ele merece. O projeto dessa retomada é incrível e não tive dúvidas em aceitar. Depois de tantos anos no ‘hard news’, minha prioridade agora é trabalhar em um ritmo mais tranquilo e em um ambiente leve”, explica.

Em 2004, Cris teve sua primeira experiência televisiva no esportivo “Stadium”, da antiga TVE, hoje TV Brasil – Foto: Divulgação

Fora do ar desde meados de 2020, Cris encara a volta ao vídeo cheia de vigor. Sem a pressão diária, ela consegue pensar sobre quais pautas gostaria de desenvolver no programa e se diverte com a boa interação das reuniões remotas feitas com a equipe ao longo da semana.

“A pandemia acabou forçando todo mundo a buscar novas formas de se trabalhar de forma coletiva. Só é necessário ter uma boa com a conexão internet”, avalia. Grande parte desses encontros virtuais é feito a partir da estrada, onde Cris resolveu morar e que está em total sintonia com a postura mais leve da apresentadora.

Na companhia do namorado, o ator Caio Paduan, depois de pular entre hotéis, casas alugadas por temporadas e pousadas à beira-mar, ela decidiu residir em um motorhome – veículo recreativo equipado com espaço de convivência e facilidades encontradas em uma residência, como cozinha, banheiro e acomodações de repouso. “Saímos da nossa casa, doamos e vendemos tudo. A ideia era consumir menos e ter mais liberdade”, conta Cris, que chama o veículo carinhosamente de “Vanda”.

Nos dias em que Cris precisa estar na Band, o motorhome acaba virando a grande sensação do estacionamento da emissora. A curiosidade em torno deste tipo de moradia acabou fazendo com que Cris e Caio captassem as boas experiências e os inevitáveis perrengues para lançar um registro dessa vivência na tevê ou em livro.

“Temos algumas ideias nesse sentido. Mas é tudo muito embrionário. O importante é estar nessa rotina inusitada e divertida”, valoriza. Apesar do otimismo, o casal já passou por diversos contratempos, seja por esquecer de travar a porta da geladeira ou por estourar o alternador do veículo. Para Cris, entretanto, nada se compara ao processo de descarregar os detritos diários.

“Deixo esse trabalho ‘sujo’ para o Caio, que consegue abrir o dispositivo para liberar a água que usamos, o “número 1” e o “número 2” (risos). Entre as contrapartidas desses perrengues, há a descoberta de diversas praias lindas e desertas, além da facilidade que é deixar a ‘casa’ limpa”, compara.

EM BUSCA DO SONHO

Gaúcha de Porto Alegre, aos 18 anos, Cris se mudou para o Rio de Janeiro em busca do sonho de se tornar jornalista. Com a faculdade concluída, em 2004, teve sua primeira experiência televisiva no esportivo “Stadium”, da antiga TVE, hoje TV Brasil.

Na Globo entre 2006 e 2019, passou por produções clássicas da casa, como o “Globo Esporte” e o “Esporte Espetacular”, além da cobertura de Olimpíadas e diversos campeonatos. Agora, feliz em fazer parte da renovação do jornalismo esportivo da Band, a apresentadora se empolga com o crescimento de audiência das primeiras edições do “Band Esporte Clube”. “O público estava com saudade do programa e tivemos a sorte de estrear no mesmo fim de semana da Fórmula 1. O investimento da emissora na área é sério e crescente. Muitas coisas ainda vão acontecer”, ressalta.