Torcida diferente

Além de ser um dos principais nomes da transmissão de Carnaval, recentemente, Escobar soltou a voz no “reality” “Popstar” e atuou na novela “Quanto Mais Vida, Melhor” - Foto: Divulgação

A experiência de Alex Escobar em Copas do Mundo é bem eclética. Na sua estreia no evento, em 2006, atuou como comentarista do canal pago SporTV. Em 2010, já na Globo, foi correspondente do “Bom Dia Brasil”. Na sequência, em 2014, se emocionou como narrador de partidas. Por fim, quatro anos atrás, ele viajou até a Rússia para apresentar a “dobradinha” “Globo Esporte” e “Jornal Hoje” ao lado de Sandra Annemberg.

Todas essas experiências serão de grande utilidade para Escobar em sua estreia como apresentador do “Central da Copa”, programa que mistura de humor e informação para manter o telespectador atualizado em tudo o que acontece no Catar entre os dias 20 de novembro e 18 de dezembro.

“Sempre trabalhei de formas bem diferentes na Copa. Desta vez, vou me divertir de outra forma. Não vou ao Catar, mas terei a missão de passar para o público o resumo diário do evento de forma leve e bem-humorada. O programa vai ao ar no fim de noite, então, esse ambiente mais tranquilo e divertido é fundamental e muito a minha praia”, defende.

Com uma agenda apertada, Escobar vem se preparando desde o mês de outubro para a empreitada. Na semana passada, ele deixou o posto de titular do “Globo Esporte” para se concentrar no novo programa, que será gravado no conforto dos Estúdios Globo, localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Aos domingos, ele ainda segue fazendo algumas incursões no dominical “Fantástico”, onde há exatamente um ano comanda o bloco esportivo.

“Minha rotina vai ser bem diferente ao longo do próximo mês. O programa tem um horário bem fluido e de acordo com os jogos. Vai estar todo mundo nervoso. Então, minha missão será investir na descontração. As duas primeiras rodadas são quatro jogos no dia, é muita emoção”, garante o jornalista, que já gravou uma série de pilotos e vem repassando as instruções com a equipe técnica do novo programa, onde deve aliar a dinâmica do estúdio, seus usuais improvisos à frente das câmeras e a comunicação com a equipe da emissora que estará “in loco”.

“O Lucas Gutierrez vai estar diretamente do Catar trazendo as curiosidades e conversando com as torcidas. Engraçado é que todo mundo pensa que ele é meu filho, mas não é não”, diverte-se.

Estúdio

No estúdio, Escobar terá a companhia fixa do ex-jogador do Fluminense e da Seleção Fred, do humorista Marcelo Adnet e da cantora e influenciadora Jojo Toddynho. Para o apresentador, o charme do programa surge a partir dessa inusitada mistura onde é possível reunir técnica, raciocínio rápido, boas piadas e a naturalidade do povo brasileiro.

“Quem conhece essas três pessoas sabe que tudo será possível dentro do estúdio. A dinâmica é incrível e todos estão muito animados para viver essa experiência”, avalia. O resultado, ele garante que vai animar o telespectador bem ao estilo do quadro “Cafezinho com Escobar”, um dos maiores sucessos do “Globo Esporte”. “Estaremos ao vivo e querendo interagir com o público. Valorizo muito essa proximidade que criei com o telespectador ao longo dos anos”, destaca.

Natural do Rio de Janeiro, Escobar trabalhava como comissário de bordo antes de enveredar pela carreira de radialista. O estilo bem-humorado mostrado no programa “Rock Bola”, da Rádio Cidade, chamou a atenção no canal pago SporTV, para onde migrou em 2003. Depois de passar por diversos programas da casa, foi convidado para ficar de vez na Globo, onde apresentou os principais programas esportivos da casa e ainda assumiu as editorias esportivas dos telejornais da programação.

Aos 48 anos, Escobar sabe que tem seu espaço no núcleo de esportes garantido na emissora. Porém, também se dá ao luxo de experimentar novas funções dentro da empresa. “Vou fazendo amigos a cada novo trabalho. Acho que é por isso que acabo sendo chamado para tantas coisas inusitadas”, explica, entre risos.