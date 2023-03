Toque clássico

O protagonista-mirim Marcelino, vivido por Levi Asaf, sonha em conhecer sua mãe - Foto: Globo / Divulgação

Na televisão, existem fórmulas que atravessam os tempos. As novelas, inclusive, contam com uma estrutura amplamente conhecida pelo público. Marcado pelas tramas românticas e de época, o horário da seis volta a apostar no clássico amoroso folhetinesco ao longo do enredo de “Amor Perfeito”, que tem estreia prevista para 20 de março.

A nova produção apresenta uma história sobre o amor e suas diferentes manifestações. E que pretende ser contada de maneira leve, bem-humorada, cheia de reviravoltas e, sobretudo, muita emoção. “O público pode esperar uma novela onde o amor estará no centro da trama, através da história de uma mãe que sofre a dor da perda do filho e de um menino que sonha em encontrar sua mãe”, explica André Câmara, que faz sua estreia como diretor artístico.

A história assinada por Duca Rachid e Júlio Fischer apresenta o protagonista-mirim Marcelino, vivido por Levi Asaf. Doce, carinhoso, inteligente e destemido, o jovem sonha em conhecer sua mãe. Ele foi criado pelos religiosos da Irmandade dos Clérigos de São Jacinto, que deram a ele um lar e, mais que isso, lhe ensinaram o que significa amor em família. O enredo é livremente inspirado na obra “Marcelino Pão e Vinho”, do escritor espanhol José María Sánchez Silva.

A recente trajetória de vida de Marcelino é atravessada por uma injustiça, que acabou separando-o de sua mãe, a jovem Maria Elisa Rubião, a Marê, papel de Camila Queiroz. Moça rica e estudante de Administração e Finanças, Marê desafia a tudo e a todos para viver uma história de amor ao lado do médico Orlando, de Diogo Almeida. Noiva de Gaspar, interpretado por Thiago Lacerda, ela vai contrariar os desejos do pai, o empresário Leonel Rubião, de Paulo Gorgulho, para viver esse amor

O assassinato do pai, no entanto, causa uma reviravolta na vida de Marê, que é injustamente acusada do crime. O que ela não imaginava é que, naquela altura, já estava grávida de Orlando. Desiludido e enganado, o médico vai embora do país ao descobrir um segredo do passado que envolve as famílias dos jovens, certo de que Marê não se importa mais com ele. Mas o amor fala mais alto e o médico volta para reconquistar Marê.