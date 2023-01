Tom marcado

No processo de construção de um personagem, muitas são as maneiras que atores encontram para, enfim, se enxergarem na pele daquele papel. Amanda Mirásci, a colorida Cleide de “Cara e Coragem”, por exemplo, assume que só depois de decidido o figurino e a caracterização que usaria nas cenas é que, enfim, concretizou-se a composição da Cleide. “Eu já vinha buscando referências em clássicos da comédia, como ‘Friends’, e da própria televisão, como ‘Avenida Brasil’. Mas foi quando me olhei no espelho com aquelas roupas e maquiagem tão coloridas e extravagantes que a Cleide se formou”, admite a carioca, que tem 39 anos.

Na trama, Cleide se mostra uma mulher decidida e forte, além de corajosa. No decorrer dos capítulos, comprou a agência de dublês que era do ex-marido, Armandinho, vivido por Rodrigo Fagundes. “Ela foi descredibilizada por todos. Então, precisou chegar de maneira enérgica naquele ambiente masculino e que ela não dominava”, defende Amanda. Nesse caminho, acabou se unindo a Dalva e Margareth, papéis de Carol Portes e Ariane Souza, as outras duas ex-mulheres de Armandinho, que se tornaram suas parceiras e amigas. “Elas se uniram na potência feminina para dar uma lição no ‘boy’ e arrasaram na vingança, fingindo que estavam grávidas ao mesmo tempo”, pontua Amanda.

Além disso, Cleide também é dona da cantina da companhia de dança vertical de Olívia, vivida por Paula Braun. E foi ali que a personagem conquistou mais destaque. “Ela divide suas angústias com as alunas e professores, marca seu ponto de vista sobre Renan e chama atenção das meninas vítimas do abuso dele. Ela é alegre, faz o que ama e é uma grande amiga para todos”, descreve a atriz, que conquistou o papel a partir de testes realizados de maneira online. “Estava no meio da pandemia. Foi um longo processo de espera, tanto do resultado quanto do início das gravações, por conta das incertezas”, lembra.

De cara, assim que faturou a vaga no elenco de “Cara e Coragem”, Amanda se sentiu animada com a possibilidade de revisitar o humor em sua carreira. “Eu não trabalhava nesse registro há muito tempo. O humor da novela é leve e lúdico. Uma delícia de fazer e de assistir”, diz. Mesmo assim, ela reconhece que o texto de Claudia Souto tem outras camadas capazes de sensibilizar o público. “O protagonismo preto me emociona. Sem falar na importância de trazer à tona questões tão importantes, como o relacionamento abusivo, a naturalização do amor entre dois homens e o abandono paterno, mas com a leveza de uma novela das sete”, analisa.

Com 25 anos de carreira, Amanda assume que sempre teve vontade de estreitar laços com o audiovisual. Porém, assume: foi no teatro que conseguiu mais oportunidades de atuação. “Fiz um filme chamado ‘Todo Clichê do Amor’ e também a série ‘Ringue’, ambos do canal Brasil. Me sinto cada vez mais à vontade com a câmera. E também preparada e instigada para viver os novos desafios que estão por vir”, garante ela, que estreou em novelas na pele da secretária Vanessa de “A Lei do Amor”, escrita por Maria Adelaide Amaral e Vincent Villari e exibida originalmente pela Globo entre 2016 e 2017. Na época, suas cenas eram principalmente com José Mayer. Agora, com o fim de “Cara e Coragem”, Amanda se prepara para retornar aos palcos. “É um monólogo infantil que visa desmistificar a figura da bruxa, tão deturpada e marginalizada socialmente e historicamente”, avisa.

“Cara e Coragem” – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 19h. Reprise de terça a domingo, na faixa das 2h. Último capítulo dia 13 de janeiro.