Todos os assuntos

Poliana Abritta vive uma vida de surpresas a cada domingo à frente do “Fantástico”. A jornalista de 47 anos aproveita o cardápio variado de assuntos da revista eletrônica para surfar nas mais diversas editorias. Há nove anos à frente da apresentação do programa, que recentemente completou cinco décadas no ar, Poliana passeia pelo entretenimento, caos político e longas e diversificadas entrevistas na produção dominical. “O ‘Fantástico’ me abre diversas portas. Tem dia que faço entrevista, tem dia que estou fantasiada de Malévola e tem dia que estou envolvida com grandes coberturas. Quero continuar usufruindo desse leque de opções. Sigo muito feliz assim. Vivo inteira e intensamente”, explica.

Nascida em Brasília, Poliana formou-se em Jornalismo pelo UniCEUB. Iniciou sua carreira na Globo, trabalhando no noticiário local “DFTV”. Em 2014, ela assumiu a apresentação do “Fantástico”, substituindo Renata Vasconcellos. “A gente sabe da responsabilidade e da honra de apresentar esse programa. Eu vivo cada gota de suor desse projeto. Sei que é uma responsabilidade muito grande”, afirma Poliana, que divide o comando da produção com Maju Coutinho.

Em novembro, você completa nove anos no comando do “Fantástico”. Qual o balanço que você faz da sua trajetória no programa até aqui?

Desde o primeiro dia, eu carrego um misto de alegria, honra e responsabilidade. Acho que temos uma produção incrível nas mãos. Acho que o “Fantástico” pode ser fantástico em várias situações. É incrível quando viajamos pelo mundo no quadro “Jornada da Vida”. Acho fantástico transformar a Maju em Pequena Sereia ou a Poliana virar a Malévola. Acho lúdico, mexe com a minha criança interior. Mas também acho o programa fantástico quando assume o compromisso com o jornalismo e transmite toda a repercussão dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Gosto do cardápio variado do “Fantástico”. Nunca me sinto no mesmo lugar.

Como assim?

Gosto de viver tudo por inteiro e intensamente. Eu amo o fato de o “Fantástico” abrir diversas portas em várias áreas. Estou na apresentação todo domingo? Sim, mas também faço, eventualmente, uma entrevista, apresento fantasiada de personagem, estou descobrindo mulheres fantásticas… Quero continuar usufruindo desse leque de portas de trabalho. Sou muito feliz. Quero que o “Fantástico” me surpreenda com portas que eu jamais imaginei. O evento de 8 de janeiro foi um momento completamente inimaginável para mim.

E como foi participar dessa cobertura política cobertura em tempo real?

Foi uma situação jornalística que jamais imaginei atravessar. Nunca tinha vivido nada parecido. Mas senti que me preparei a vida toda para vivenciar aquele momento. Naquele dia, eu vi o “Fantástico” assumir seu compromisso com o jornalismo da forma mais genuína. Tivemos o programa todo desmontado para colocar aquela cobertura ao vivo para todo o Brasil.

Ao longo desses 50 anos, o “Fantástico” passou por diversos momentos de altos e baixos e algumas polêmicas. Como vocês lidam com essas situações adversas?

Toda terça a gente faz uma reunião para avaliar o programa do último domingo. Leva umas duas horas e vamos vendo todas as críticas e elogios. É um olhar bem real para o programa. Essa reunião mostra nosso compromisso com cada pessoa que assiste ao programa. A gente sempre vai errar e acertar, mas temos de manter a confiança do público sempre renovada.

Desde sua chegada ao “Fantástico”, sua rotina aos fins de semana mudou muito?

Sim, mudou demais. Sabe aquele banzo que todo mundo tem de domingo? Isso não existe mais na vida. Domingo é o auge de trabalho da minha semana. Agora, a segunda que todo mundo odeia? Eu adoro porque estou de folga (risos). A gente se acostuma, né? Há uma gama de profissionais com rotinas diferentes da tradicional de segunda a sexta, como médicos ou garçons. Todo mundo me pergunta como é trabalhar no domingo, mas ninguém me pergunta como é folgar toda segunda (risos). Nas férias, eu fico até um pouco perdida aos domingos.

De que forma?

É muito diferente. Quando se aproxima da hora do programa, eu sinto uma necessidade de falar com as pessoas. Não costumo postar muito sobre minha vida pessoal nas redes sociais. Mas eu deixo para postar uma foto das férias sempre perto da hora do programa. Me dá uma sensação de dever cumprindo. Como se eu estivesse dando um oi para o público. São nove anos entrando na casa das pessoas aos domingos. É um vínculo muito forte.

Com todo o crescimento da internet, redes sociais e do streaming, como você enxerga o papel de relevância “Fantástico” atualmente?

A gente sabe da força do “Fantástico”. É um marco de transformação em muitos momentos. A gente fica muito feliz de ver todas as repercussões do programa. As pessoas me param na fila, em restaurante, na banca de jornal… Algumas vezes falam comigo sobre os cavalinhos (risos). Eu nem faço os cavalinhos, mas sempre repasso as mensagens. Também somos cobrados. Várias vezes já ouvi coisas, como: “quero ver como o ‘Fantástico’ vai falar de tal coisa”. Nossa responsabilidade é renovada todo domingo.

Como você lida com toda a repercussão e holofotes da tevê sobre sua vida privada?

Muita coisa mudou nesses últimos anos. Mas eu tento viver a vida da forma que sempre vivi. Se eu tivesse de abrir mão, eu não seria feliz. Acho que as pessoas nem me reconhecem muito nas ruas porque estou sempre descabelada ou sem maquiagem. Uma vez a moça disse que me reconheceu pela voz e me achou com uma carinha de cansada. Bem, era minha cara sem maquiagem mesmo (risos). Vivo e faço minhas coisas solta por aí.

“Fantástico” – Globo – Domingo, às 20h30.

Mulheres fortes

A partir de setembro, Poliana Abritta volta ao comando do quadro “Mulheres Fantásticas”, que estreou em 2019 e é o quadro mais longevo do programa atualmente. Em quatro episódios, a produção apresenta personagens inspiradoras que entraram para a história, e também heroínas do dia a dia, mulheres anônimas que transformam o mundo ao seu redor. “Vamos trazer mulheres como Chiquinha Gonzaga, narrada por Maria Bethânia; Niède Guidon, narrada por Dira Paes; Renée Richards, uma tenista trans, narrada por Valéria Barcellos; e Glória Maria, por Sheron Menezes. Junto com essas mulheres todas, vamos contar histórias de heroínas do dia a dia que são inspiradoras”, adianta.

O quadro é um dos xodós de Poliana. Ela, inclusive, ficou surpresa ao descobrir que a produção estava sendo utilizada como material didático. “Sou apaixonada por esse quadro. Tenho trocas muito ricas. Escolas públicas e particulares começaram a usar os episódios espontaneamente nas salas de aula. Eles exibem e discutem as temáticas”, valoriza.

Amizade e união

Desde 2021, Poliana ganhou a companhia de Maju Coutinho na apresentação do “Fantástico”. A jornalista chegou após a saída de Tadeu Schmidt para o comando do “Big Brother Brasil”. Pela primeira vez, o programa é apresentado por duas mulheres. Poliana exalta bastante sua companheira de vídeo. “O ‘Fantástico’ sempre foi um programa de vanguarda e à frente do tempo. Nada mais simbólico do que duas mulheres apresentando. A Maju era minha parceira dos sonhos. Demos certo rapidamente”, explica.

Poliana afasta qualquer rivalidade entre as duas. As jornalistas, que são grandes amigas, valorizam a boa parceria profissional. “A gente se entende muito bem. Sempre sabemos mais ou menos o que uma ou outra quer fazer. Se há dúvidas, a gente se pergunta. Por exemplo, a entrevista com a Janja (atual primeira-dama brasileira) nos duas queríamos fazer. Então, fizemos a entrevista em dupla”, relembra.

Instantâneas

Além do “Fantástico”, o quadro “Mulheres Fantásticas” também irá ao ar no “Saia Justa”, do GNT. “Vai ao ar uma versão diferente. As meninas do ‘Saia’ vão discutir o episódio”, afirma.

Aos 47 anos, Poliana tem lembranças bem antigas do “Fantástico”. “Lembro muito da zebrinha. Eu era bem criança, mas ficou marcado”, aponta.

Poliana é mãe dos trigêmeos Manuela, Guido e José.