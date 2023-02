Todas as frentes

À frente do “The Masked Singer Brasil”, Ivete Sangalo renova seus laços com a tevê

Ivete Sangalo é dona de uma personalidade intensa e expansiva. À frente da terceira temporada do “The Masked Singer Brasil”, a cantora encontrou no programa um espaço para extravasar sua persona artística em todas as formas. Não à toa, ela tem ficado cada vez mais envolvida e impressionada com toda estrutura que cerca o programa, baseado em um formato sul-coreano.

No programa, nomes conhecidos do público se enfrentam em um desafio musical que reúne performance, mistério e diversão. A competição conta com diversas personalidades já conhecidas pelo público, mas fantasiadas da cabeça aos pés, que tentam até o último momento manter suas verdadeiras identidades em segredo. “Todo mundo que passa pelo palco se transforma. O ‘The Masked Singer Brasil’ é sobre acreditar que é possível fazer as coisas”, explica.

O “The Masked Singer” está em sua terceira temporada. Na sua opinião, qual a razão para a produção seguir em alta na grade da emissora?

Essa é a terceira temporada, e esse programa é um sucesso. Tem muita potência artística e de entretenimento. As fantasias são maravilhosas, a dinâmica do reality é incrível, os jurados são sensacionais, tem a Priscila… Enfim, um grupo de pessoas ali engajadas na produção desse entretenimento, fazendo com que ele seja potencializado o todo tempo.

De que forma?

Ao longo desses últimos anos, a gente aprendeu muito com as temporadas passadas. E, partindo das experiências das temporadas anteriores, agora dinamizaram ainda mais. Temos outra dinâmica, como a aposta secreta, por exemplo. Na primeira apresentação de cada mascarado os jurados palpitam, e quem acertar o maior número de palpites ganha a temporada junto com o mascarado vencedor.

Após duas temporadas à frente da produção, o que ainda chama a sua atenção no formato?

Indiscutivelmente, as fantasias. Fico encantada vendo esse trabalho de figurino e caracterização. As músicas, os espetáculos e, claro, o momento de desmascarar o convidado. A fantasia chegando, contando um pouco do personagem e das características de cada um, isso é genial. A gente vai ficando envolvido e é muito legal.

A bancada de jurados foi renovada para a atual temporada. Como tem sido a interação com os novos colegas?

Alegria. Eu acho que o fato deles estarem chegando agora, trazendo muito das suas personalidades, dá um ritmo diferente para o programa, uma outra maneira de abordarmos outros caminhos que esse reality tem! A gente bateu uma bola de uma forma muito consistente, coerente e divertida. Impressionante a maneira como Sabrina chegou completamente inteirada do programa. A energia dela é ótima, ela é uma fantasia, uma alegria! Sabrina é uma pessoa que se comunica, ela tem um carisma absurdo. Mateus é um cara do teatro e da televisão, então ele trouxe muitas coisas novas.

Qual a principal característica que você busca nos mascarados ao longo da temporada?

Tem de acreditar na fantasia e tem de se divertir. Eu vi muita gente que saiu e falou: “a dança não era o meu forte, a música não era o meu forte, essa experiência não era o meu forte”. E acabou vivendo uma experiência muito linda, vitoriosa e com muitas descobertas. Então, eu acho que o “The Masked Singer Brasil” é sobre acreditar que é possível fazer as coisas.

Após o “Masked Singer”, você também comandou o “Pipoca da Ivete”. Sua presença na tevê, inclusive, tem sido cada vez mais forte. Foi um caminho natural para você ir dos palcos para as câmeras?

Se eu disser que cavei essas possibilidades, seria leviano da minha parte. Acho que são chamados das muitas possibilidades que existem na vida de um artista. Adoro comunicar e não acho que tenho de escolher uma coisa ou outra. Existe uma habilidade na condução da minha carreira que permite com que eu experimente uma série de coisas. Busco dentro de mim outras versões do que faço. Acho que é apenas mais uma oportunidade que a minha profissão me traz. E faço tudo com muita seriedade. O “Masked” também tem muito a ver com a minha personalidade.

Por quê?

É um programa que mistura música e apresentação. Eu canto, os colegas cantam, a gente se diverte com as performances… Toda essa interação entre a gente é uma delícia. Sempre tenho essa necessidade de me divertir. É como uma folia de Carnaval na Bahia. O programa tem muito essa ideia do Carnaval.

Instantâneas

O programa “Pipoca da Ivete” ganhará uma segunda temporada ainda este ano.

Em 2017, Ivete foi a homenageada ao ser enredo da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio no Carnaval carioca.

Por questões burocráticas, a HBO Max excluiu de seu catálogo a série documental “Onda Boa com Ivete”.

Ivete é casada com o nutricionista Daniel Cady.