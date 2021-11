Ticiane Pinheiro se emociona na volta de ‘Canta Comigo Teen’

Ticiane Pinheiro é uma chorona assumida. E, nos últimos tempos, a repórter do “Canta Comigo Teen” acredita que está um pouco mais sensível. Tudo por conta da segunda temporada do “reality” musical. Com apresentação de Rodrigo Faro, o programa é uma versão infantojuvenil do “Canta Comigo”, onde crianças entre 9 e 16 anos se apresentam para uma bancada de 100 jurados. Quanto mais jurados em pé, mais pontos o competidor consegue acumular.

A estreia de Ticiane na tevê foi aos nove anos de idade, no infantil “TV Criança”, exibido pela Band entre 1985 e 1991 – Foto: Divulgação

“A segunda temporada está incrível e acho que poderia se chamar ‘Chora Comigo’, pois reúne crianças de todos os cantos do País, cada um com uma história mais emocionante que a outra. Eu não me aguento: choro, torço e vibro junto com elas e seus familiares”, entrega Ticiane que, passado o nervosismo da temporada passada, se sente mais leve à frente dos bastidores da produção. “Fiquei tão feliz de ser chamada novamente para esse posto. A equipe permanece a mesma e está muito mais afinada”, garante a também apresentadora titular do matinal “Hoje em Dia”.

Mãe de Rafaela e Manuela, Ticiane afirma que entende bastante de criança. Por isso, muito além de um apoio emocional à frente das câmeras e nos intervalos, ela também faz questão de se misturar aos participantes. Em uma dessas aventuras junto aos pequenos, a repórter se diverte com o tombo que levou andando de skate durante uma gravação recente. O “mico”, é claro, deve ser exibido ao longo da nova temporada. “Sou muito aventureira e quero fazer tudo que as crianças fazem. Disse que andava bem de skate, mas meu desempenho não foi tão bom. Tenho certeza que caí por conta do piso do estúdio”, brinca, às gargalhadas.

Além de afetiva, a interação com Rodrigo Faro é de longa data. Ambos são aspirantes a artista desde a infância, Ticiane conheceu o apresentador nas inúmeras filas de testes para tevê e publicidade feitos por ela no início da carreira. “Eu e Rodrigo já estivemos nesse lugar de ser avaliado, de ter essa pressão de se apresentar. A gente sabe bem como essas crianças se sentem”, analisa.

O jeito de quem sabe o que quer sempre acompanhou Ticiane. Filha do engenheiro Fernando das Dores com a musa da Bossa Nova Helô Pinheiro, ela cresceu acompanhando a mãe em diversos programas de tevê e, desde cedo, concentrou suas atenções nos estúdios e nas câmeras. A estreia foi aos nove anos de idade, no infantil “TV Criança”, exibido pela Band entre 1985 e 1991.

“Adorava aparecer. Não fui obrigada por ninguém a trabalhar muito cedo. Estava ali realizando um sonho e foi uma experiência incrível”, relembra. Na juventude, buscou estudar e aprimorar sua porção apresentadora. E, além de cursar Jornalismo e Cinema, também trabalhou como atriz em novelas como “Prova de Amor” e “Cidadão Brasileiro”. “Gosto de atuar, não descarto voltar a trabalhar em teledramaturgia. Mas sei que meu lugar é olhando para a câmera”, afirma.

A volta aos programas de tevê aconteceu por linhas tortas. Em 2007, mesmo avessa à imagem de “patricinha”, Ticiane topou participar da versão nacional de “The Simple Life”, onde duas dondocas teriam de enfrentar as agruras da vida no campo. Ao lado de Karina Bacchi, ela chamou a atenção dos diretores da Record por sua desenvoltura à frente das câmeras.

“Passamos muito ‘perrengue’. Fomos morar por 40 dias no interior, sem dinheiro e tendo de trabalhar nas mais variadas funções”, relembra. O fim do “reality” se revelou lucrativo para a apresentadora, que esteve à frente de produções como “Top Model – O Reality” e “Programa da Tarde”, além do feminino “Ser Mulher”, exibido pelo canal pago Bem Simples. Feliz com sua trajetória, aos 45 anos, Ticiane se sente valorizada dentro da Record e, embora seja difícil se dividir entre as duas produções, ela garante que a entrega vale a pena. “A rotina é puxada, mas tenho tido muito apoio da emissora e da minha família para dar conta de tudo”, destaca.