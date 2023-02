Testemunha ocular

Na televisão, Samuel de Assis quer ir além de presenciar a história. O ator de 39 anos também quer ser parte ativa desse movimento de representatividade que vem tomando a tevê nos últimos anos. E foi justamente esse espaço que ele encontrou em “Vai na Fé”. Na pele do protagonista Benjamin, ele encara um advogado bem-sucedido e com família estruturada. O cenário vai na contramão do espaço direcionado aos atores pretos nas últimas décadas da dramaturgia. “Essa novela tem 70% do elenco preto, mas não é uma trama de escravos. Estou feliz de estar vivo e sendo um agente dessa transformação na televisão brasileira. Temos pretos protagonistas, não marginalizados. Não sei mensurar a importância desse movimento. Infelizmente, ainda em 2023, precisamos provar e mostrar que vale a pena contar histórias de pessoas pretas, que merecemos estar na televisão. A gente dá audiência”, defende.

Na trama assinada por Rosane Svartman, Benjamin é um advogado pragmático, mas que, durante a juventude, foi um rapaz idealista. Tudo muda na vida de Ben quando o pai morre. Da noite para o dia, ele se viu responsável pela sua família e teve de assumir o escritório de advocacia deixado pelo pai. Ben não conseguiria isso sem a ajuda de Lumiar, papel de Carolina Dieckmann. Os dois construíram uma vida profissional bem-sucedida. Ele, porém, viveu uma paixão com Sol, de Sheron Menezzes, na juventude e fica mexido ao reencontrá-la. “O Ben não concordava com o víeis de defesa do pai. O sonho do Benjamin era ser defensor público e ajudar quem precisa de justiça. A vida, no entanto, dá uma rasteira nele, né? Anos depois, ele quer tirar um ano sabático, parar de defender bandido de colarinho branco. Tudo isso gera uma tensão no relacionamento com a Lumiar”, aponta.

Há poucas semanas no ar, Samuel já enumera algumas mudanças que o advogado Benjamin provocou em sua vida. Além da imensa repercussão da novela, o ator também tem buscado uma serenidade e tranquilidade do personagem em seu dia a dia. “A preparação me ajudou muito a compreender o Benjamin. O personagem tem me ensinado a ser mais sereno. Eu tenho um ritmo muito intenso”, explica Samuel, que também procurou conversar com advogados para mergulhar no universo do Direito. “Busquei alguns vídeos, falei com amigos. Queria falar todos os termos jurídicos de uma forma natural, que coubesse na boca”, completa.

Natural de Aracaju, capital de Sergipe, Samuel foi criado em Salvador, na Bahia, e aos 17 anos se mudou para São Paulo, onde entrou na Escola de Arte Dramática da USP. “Assim como o Ben, eu vivo em transformação. Tive várias mudanças de cidade, saí de casa com 17 anos”, relembra. Apesar de novato no posto de protagonista de uma novela, o ator carrega diversos trabalhos no vídeo e nos palcos ao longo de mais de duas décadas de carreira. “São 22 anos de carreira. Tenho 16 séries no currículo e nem sei mais quantas peças de teatro (risos). Muito feliz com essa nova oportunidade. Antes da estreia, eu estava sem dormir há três semanas. Emocionante começar esse momento nesse trabalho e com essas pessoas que admiro tanto”, vibra.

“Vai na Fé” – de segunda a sábado, às 19h30, na Globo.

Agenda cheia

A trama de “Vai na Fé” tem pouquíssimas semanas no ar. Samuel de Assis, inclusive, ainda tem longos meses de trabalho pela frente. Ele, no entanto, já tem planos para após o fim do folhetim das sete. O ator gravará as novas temporadas de “Rensga Hits”, original Globoplay, em que vive o segurança Kevin. “Vamos gravar a segunda e a terceira temporadas juntas. Vai ser logo depois da novela. Ou seja, férias para o Samuel, só em 2024”, celebra.

Na série que retrata o universo da música sertaneja, Kevin é um famoso guarda-costas contratado para cuidar de Deivid, papel de Alejandro Claveaux, e eles acabam se apaixonando. O segurança é bem resolvido com sua vida e sua sexualidade, ao contrário do sertanejo, que faz a linha pegador, mas esconde o fato de ser gay. “Não esperava que o Kevin fosse virar o que virou. Nunca imaginei a repercussão que teve. O público torcia muito pelo casal. Foi um projeto de muito sucesso e sou apaixonado por ‘Rensga Hits’. Viramos uma grande família”, revela.

Instantâneas

O ator estreou na tevê em “Ciranda de Pedra”, de 2008.

Samuel professa a religião do candomblé.

Para gravar a série “Rensga Hits”, o ator precisou passar um período em Goiânia.