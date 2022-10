Terreno arenoso

Com o universo das “fake news” como pano de fundo, a trama de “Travessia” estreia no horário nobre

A sociedade avança e se reestrutura a cada nova era. O crescimento tecnológico, por exemplo, redesenhou diversas relações humanas. Ainda assim, algumas questões atravessam os tempos e apenas ganham novas roupagens. Conhecida pelas tramas vanguardistas e temáticas contemporâneas, Gloria Perez retorna ao horário nobre para mostrar como as redes sociais e a internet deram novas formas a um dos aspectos mais antigos da humanidade: a fofoca.

Em “Travessia”, que estreia amanhã, dia 10, a disseminação de uma “fake news” irá alterar os rumos da protagonista logo no início da trama. “Fofocas e intrigas existem desde que o mundo é mundo. Mas, com as novas possibilidades da era digital, os fuxicos e disse-me-disse se tornaram ainda mais ferozes, velozes e sem qualquer limitação geográfica. Como em todos os meus trabalhos, gosto muito de olhar a sociedade. Hoje, com o avanço das tecnologias, cada ferramenta permite uma nova realidade. Com as redes é possível que todos se comuniquem, e isso torna o mundo menor. As relações humanas se reconfiguram a partir do avanço tecnológico”, defende Gloria.

A história tem o pontapé inicial a partir de Ari e Brisa, interpretados por Chay Suede e Lucy Alves. Namorados de longa data, os dois cresceram juntos no interior do Maranhão, na região dos Lençóis Maranhenses. Ari estudou, se formou em Arquitetura e, incentivado por Dante, papel de Marcos Caruso, seu professor desde menino e mentor, se dedica à defesa do patrimônio histórico maranhense. Já Brisa é uma jovem que cresceu órfã e tirou desta ausência forças para se tornar uma mulher determinada e batalhadora. “O Ari vai se despindo na frente do público enquanto vai se enxergando. É um personagem que tem muitas certezas e elas vão desafiando-o ao longo dessa história”, explica Chay.

O casamento dos dois, porém, é adiado após uma viagem de Ari para o Rio de Janeiro. Como o jovem demora tempo demais em terras fluminenses e passa a dar cada vez menos notícias, a maranhense estranha o comportamento e, preocupada, decide ir atrás do amado. Quando está na rodoviária de São Luís, prestes a embarcar, se vê em meio a uma grande confusão: as pessoas acusam Brisa de ser uma sequestradora de crianças. Trata-se de uma “deep fake”. Um vídeo foi editado de maneira despretensiosa e irresponsável, do outro lado do mundo, e o rosto da criminosa foi trocado pelo seu. O material viraliza nas redes sociais e, a partir deste momento, atravessa de maneira transformadora a vida da jovem.

“As protagonistas de Glória Perez costumam ser mulheres muito fortes e resilientes, nunca bobas. Estou descobrindo a Brisa ao longo dos capítulos. Mesmo sendo nordestina, eu ainda não tinha tido a oportunidade de conhecer a fundo a cultura maranhense, o misticismo, a culinária. É um lugar cheio de história”, afirma Lucy.

Com parte da trama ambientada no Maranhão, as gravações da novela das nove, no entanto, começaram em Portugal. Em julho, Vanessa Giácomo, Alexandre Nero, Rômulo Estrela, Rodrigo Lombardi e Guilherme Cabral desembarcaram em Lisboa. É na capital portuguesa que Moretti, papel de Lombardi, refaz sua vida após brigar com o amigo e sócio Guerra, de Humberto Martins.

“Portugal é, certamente, um dos lugares mais interessantes da Europa e que se desenvolveu lindamente. Filmamos nos espaços mais cheios e icônicos de Lisboa, como a Praça do Comércio, a Praça Luís de Camões, o Garrett, o Elevador de Santa Justa. Também fomos a Óbidos, um lugar lindíssimo, medieval, e estivemos na Quinta da Bacalhoa, uma vinícola num casario bastante antigo de Setúbal”, detalha o diretor artístico Mauro Mendonça Filho.

Logo após a passagem pela Europa, parte do elenco esteve no Maranhão para gravações por 20 dias. Ao todo, foram mais de 30 locações para os registros das cenas, que aconteceram não só pelas ruas de São Luís e no Centro Histórico da capital, mas também nos Lençóis Maranhenses e na Praia de Atins. “Sempre tive muita curiosidade pelo Maranhão. É um estado que tem uma cultura muito própria, muita personalidade, até pela sua própria formação: começa com uma ocupação francesa, depois vêm os holandeses e depois é que chegam os portugueses”, ressalta Glória.

“Travessia” – Globo – Estreia dia 10 de outubro.

Resgate de personagens

Nem todos os papéis serão inéditos em “Travessia”. Glória Perez reeditará uma parceria de sucesso na nova novela das nove. Helô e Stênio, vividos por Giovanna Antonelli e Alexandre Nero em “Salve Jorge”, estarão de volta no novo enredo. “Em ‘Salve Jorge’, eles ficavam muito restritos ao relacionamento deles, passeavam pouco por outras áreas. Agora, vamos ver mais a parte profissional dos dois. Eles vão circular por muitos núcleos”, explica Glória.

Após terminarem casados ao fim de “Salve Jorge”, Helô e Stênio começam a nova história separados. Além de estarem envoltos em idas e vindas, o casal tem envolvimento direto na trama de Brisa e na rivalidade entre Guerra e Moretti. A pedido de Creusa, papel de Luci Pereira, madrinha de Brisa, é a delegada Helô quem investiga a “deep fake” que transforma a maranhense em uma suposta criminosa. “Não somos mais as mesmas pessoas, mas a história que a Glória resolveu contar é deles, então temos de resgatá-los também. Helô ganha uma nova camada que é a investigação dos crimes digitais”, adianta Giovanna.

Já Stênio é o advogado que representa Moretti no Brasil na disputa envolvendo a licitação do casarão que a construtora Guerra pretende ganhar. “A felicidade não funciona o tempo inteiro em novela, precisa de conflito. Por isso a escolha de trazer esses personagens em um outro momento foi muito inteligente. A semente é a mesma, tem a relação de gato e rato, humor e drama, afeto e carinho…”, aponta Nero.

Quem é quem?

Núcleo Maranhão

Núbia (Drica Moraes) é uma comerciante local que destinou todas as economias para dar ao filho condições de galgar um futuro melhor – Foto: Divulgação

Brisa (Lucy Alves) é uma mulher forte, batalhadora e justa. Namora há anos com Ari (Chay Suede), mas não tem a simpatia da sogra Núbia (Drica Moraes). Núbia é uma comerciante local que destinou todas as economias para dar ao menino condições de galgar um futuro melhor. Após uma estranha viagem de Ari para o Rio de Janeiro, Brisa decide ir atrás do noivo, mas se envolve em uma confusão ainda na rodoviária. É nesse momento que o destino de Brisa cruza com o de Oto (Rômulo Estrela), um hacker, sem endereço fixo, meio nômade, que está em uma missão secreta em São Luís. Sua estada na cidade deve ser a mais invisível possível, por isso ele se assusta ao se deparar com o tumulto envolvendo Brisa. Oto precisa sair dali rápido e sem chamar atenção. Ele consegue escapar, mas não tem ideia da surpresa que está levando consigo, no porta-malas do seu carro: Brisa. Em terras cariocas, Ari faz amizades e, através delas, conhece Chiara (Jade Picon). Seus horizontes se ampliam e um mundo novo se descortina para ele. Tem sentimentos por Brisa, mas também quer viver as possibilidades que estão aparecendo à sua frente.

Núcleo construtora

Guerra (Humberto Martins) e Lídia (Bel Kutner) – Foto: Divulgação

No passado, quando o pai de Guerra (Humberto Martins) deixou como herança para o filho a construtora que leva o sobrenome da família, foi junto com Moretti (Rodrigo Lombardi), seu melhor amigo e sócio, o herdeiro conseguiu dar ao empreendimento ares de um grande negócio. Os dois formavam uma dupla e tanto e pareciam ter à frente apenas o sucesso. Mas, a chegada de mais um elemento nessa relação de parceria estremece a cumplicidade de anos. O imponente Guerra conhece Débora (Grazi Massafera), uma mulher exuberante, que arrebata seu coração. Débora é consciente do próprio charme e não se importa de usá-lo a seu favor, mas comete um erro crucial: escolhe se envolver com Moretti. Débora sofre um grave acidente de carro nas últimas semanas de gestação e morre logo depois de conseguir dar à luz Chiara (Jade Picon). Quem é chamado na maternidade quando tudo acontece é Guerra, que não resiste aos encantos da bebê indefesa e resolve registrá-la, mesmo sabendo que não é sua filha. Quem acompanha esse embate de perto é Cidália (Cássia Kis). Assessora e pessoa de confiança de Guerra, ela sonha em se tornar sócia da empresa na qual trabalha desde que foi fundada.

Núcleo Portugal

As irmãs Guida (Alessandra Negrini) e Leonor (Vanessa Giácomo)

Rodrigo Lombardi será um cafajeste e sem muitos escrúpulos

As irmãs Guida (Alessandra Negrini) e Leonor (Vanessa Giácomo) cresceram unidas como unha e carne, ainda que tenham personalidades bem diferentes. Guida é uma mulher vibrante e espontânea. Sempre foi a mais sociável das duas e passou a adolescência engatando e desengatando namoros. Não foi diferente com os casamentos e, no último deles, teve o filho Rudá (Guilherme Cabral). Guida está morando em Portugal e de casamento marcado com Moretti (Rodrigo Lombardi). Eles se reencontraram há pouco tempo, mas são velhos conhecidos: anos atrás, o empresário foi namorado de Leonor. Ela, por sua vez, está a caminho do país especialmente para participar da cerimônia, depois de uma temporada no Canadá. Mas o reencontro das irmãs não é tão especial quanto elas esperam. De personalidade brincalhona, Guida faz suspense sobre quem é seu noivo.

Núcleo delegacia

Helô (Giovanna Antonelli) é uma delegada especializada em crimes digitais e está pronta para atuar nos novos casos da área ao lado da investigadora Yone (Yohama Eshima) – Foto: Divulgação

A delegada Helô (Giovanna Antonelli) fez uma especialização em crimes digitais e está pronta para atuar nos novos casos da área ao lado da investigadora Yone (Yohama Eshima). E um deles é o de Brisa (Lucy Alves). Quem faz a ponte para este encontro é Creusa (Luci Pereira), madrinha da jovem maranhense. A funcionária está no Maranhão quando recebe o convite para voltar a trabalhar com Helô. Stenio também segue atuando em seu escritório de advocacia, e agora tem como pessoa de confiança a competente Laís (Indira Nascimento). Ao contrário de Helô, ele não tem tanto critério na escolha dos casos em que atua. Para o advogado, qualquer cliente é cliente, então, muitas vezes, joga no lado contrário da delegada: enquanto ela defende uns, ele é quem advoga a favor do lado oposto. Cabe a Laís tentar manter tudo em ordem no escritório enquanto o parceiro de trabalho se mete em furadas. Casada com o professor de História Monteiro (Ailton Graça), com quem tem Theo (Ricardo Silva) e Isa (Duda Santos), ela não tem tanto tempo para acompanhar de perto o dia a dia dos filhos.