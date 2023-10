Terceira temporada de ‘Unidade Básica’ estreia hoje

O canal fechado Universal sempre foi um habitat para dramas americanos, que mesclam mazelas sociais e emergências médicas, como “Chicago Med” ou “Law and Order SVU”. E desde 2016, passou a contar também com uma representante nacional à altura desses enlatados: “Unidade Básica”, cuja terceira temporada estreia hoje, 1º de outubro. Produzida pela Gullane e criada por Newton Cannito e as irmãs Helena e Ana Petta, a série é inspirada em fatos reais, onde a ficção acompanha a rotina de trabalho de profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros e agentes comunitários que atuam em uma Unidade Básica de Saúde, cujo objetivo é oferecer atendimento à população em áreas de grande vulnerabilidade social.

“Estamos muito felizes, mais uma vez, por essa parceria com o Universal TV. ‘Unidade Básica’ é uma série brasileira relevante e extremamente atual, porque mostra nossos grandes profissionais da saúde pública, em meio aos seus dramas, conquistas diárias e relações potentes e profundas que estabelecem com as comunidades nas quais atuam”, afirma o produtor Caio Gullane.

Nos novos episódios, a trama aborda o primeiro ano da pandemia de Covid-19 no Brasil, da descoberta do primeiro caso à vacinação da primeira brasileira, mantendo seu compromisso em retratar a realidade de forma crua e verossímil. Em cena, roteiro e direção trabalham para desconstruir o imaginário das séries médicas clássicas da televisão, que trazem médicos em hospitais de ponta descobrindo doenças raras e agindo como gênios incompreendidos, “Procuramos reproduzir nesta nova temporada como a crise sanitária afetou a atenção primária de saúde e impactou a vida dos profissionais e da população atendida pelo Sistema Único de Saúde. Mostramos o quão difícil foi o trabalho desses profissionais no começo da pandemia, como enfrentaram as adversidades como verdadeiros guerreiros para defender a população das comunidades”, explica Ana Petta, cocriadora da série e intérprete da médica Laura.

Em meio ao caos, quem está ao lado de Laura na lida diária é Paulo, papel de Caco Ciocler, um médico de família experiente e que, mesmo sem querer, acaba completamente envolvido nos casos e histórias de seus pacientes. De volta à fictícia Unidade Básica de Saúde Cecília Donnangelo, depois de uma licença forçada ao final do segundo ano da série, exibida em 2020, Dr. Paulo precisará encarar o contexto pandêmico ao mesmo tempo em que segue na tentativa de salvar seu conturbado relacionamento com Laura, que está ainda mais mergulhada no trabalho e não consegue qualquer conexão com a vida fora da profissão.

Com direção geral de Suzy Milstein, a terceira temporada de “Unidade Básica” é coproduzida pela NBC Universal International e foi gravada em diversas locações da cidade de São Paulo, entre novembro de 2022 e maio de 2023. Além de atuar, Caco também dirigiu dois dos oito episódios que integram a nova temporada.

O ator é só elogios, tanto para seus velhos parceiros de cena, casos de Carlota Joaquina e Vinicius de Oliveira – que interpretam a enfermeira Beth e o agente de saúde Malaquias -, como para as novas adesões da produção, que tem no elenco Marat Descartes, Rodrigo dos Santos e Fernanda Marques. “Na edição, consegui ver o potencial das cenas, coisas que a gente não vê quando está gravando. A série fala de pandemia com o caos já controlado. Então, a tragédia é revisitada com um certo distanciamento daquele momento crítico, entregando uma visão mais analítica de tudo o que aconteceu”, enfatiza Caco.