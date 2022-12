Tempo de sobreviver

O tédio passou longe da televisão no ano de 2022. Isso, inclusive, já era esperado em um ano de eleições tensas e uma Copa do Mundo atípica em novembro e dezembro. Com o velho normal imperando novamente, a televisão focou em sua nova batalha de coexistir com as diversas redes sociais, mas principalmente com o boom das plataformas de streaming. A crescente onda dos serviços on demand também gerou novas relações de trabalho no audiovisual.

Com um elenco cada vez mais enxuto, a Globo começou a se despedir de um por um de seus medalhões, como Camila Pitanga, Lázaro Ramos, Fernanda Lima, Juliana Paes, Letícia Sabatella, Jayme Matarazzo, Ingrid Guimarães e, recentemente, Fernanda Montenegro. O esquema de contrato por obra irá imperar em suas próximas produções. Ainda tentando se encontrar após um período de trevas, Band, RedeTV!, Record e SBT correm para atualizar suas grades de programação. Em 2022, Dramaturgia, Jornalismo e Linha de Shows viram que a tevê ainda tem sua força diante do público, mas o streaming está roubando uma boa fatia.

Dramaturgia

A dramaturgia deu adeus ao distanciamento, máscaras e testes de Covid-19 ao longo de 2022. Com a vacinação estruturada, as novelas voltaram ao esquema normal de gravações. Apesar de investir em novos autores, foi um antigo sucesso que movimentou a grade da Globo. O retorno de “Pantanal” voltou a colocar as novelas entre os assuntos mais comentados nas redes sociais e nas mesas de bar. Com elenco estelar, o folhetim foi o último trabalho de Rogério Gomes na Globo. O diretor deixou a emissora logo após a conclusão da primeira fase da trama.

A novela revelou nomes como Isabel Teixeira, que viveu Maria Bruaca, e consagrou definitivamente o talento de Murilo Benício, que interpretou o asqueroso Tenório. Enquanto a Globo colhia os frutos do sucesso de “Pantanal”, a Record seguiu na falida tecla das novelas bíblicas. Com apenas duas produções inéditas, a emissora levou ao ar a minissérie “Reis” e a infantojuvenil “Todas as Garotas em Mim”. Com temporadas a perder de vista, “Reis” volta à programação no próximo ano. Já a popularmente conhecida como “Malhação Bíblica”, “Todas as Garotas em Mim” não teve a mesma sorte e foi cancelada.

Jornalismo

O jornalismo brasileiro se preparava para 2022 desde o dia 1º de janeiro de 2019. Afinal, a corrida eleitoral entrou em vigor assim que Jair Bolsonaro assumiu o Palácio da Alvorada. Em meio a uma eleição bélica, o jornalismo tentou levar análises e fugir do ambiente tóxico das redes sociais. A guerra contra as fake news ganhou mais um capítulo, fortalecendo os serviços de agência de checagem de fatos. Enquanto o destino político do Brasil era decidido nas urnas, a equipe de esportes aguardava ansiosamente pelos meses de novembro e dezembro. Recém-finalizada, a Copa do Catar ganhou um longo esquenta durante 2022. Ainda impactada pela pandemia e com desvalorização do real diante do dólar, a Globo precisou se adaptar a uma cobertura mais enxuta, frustrando muitos profissionais de cobrirem a Copa in loco.

Shows

A Linha de Show foi em busca de se estabilizar em 2022. Após uma surpreendente dança das cadeiras no ano passado, os apresentadores queriam conquistar e fidelizar seus públicos em novos horários. Luciano Huck parece finalmente ter encontrado o caminho das pedras para o “Domingão”. Enquanto Mion começa a demonstrar sinais de desgaste após seu primeiro ano na Globo.

Quem também não foi feliz em sua troca foi Fausto Silva. Na Band, o lendário apresentador está confirmado na grade de 2023, mas sem a mesma relevância, audiência e prestígio que encontrava na Globo. Apesar do primeiro ano tímido, a Band está satisfeita com os resultados do faturamento do programa, que responde por mais da metade das receitas da Band, e ainda projeta crescimento para 2023. Em meio a novas tecnologias e relações de trabalho, a tevê aberta segue defendendo sua importância em um país com 215 milhões de habitantes.