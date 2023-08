Tempo de desconstrução

A malemolência carioca é uma das marcas registradas de Jonathan Azevedo. O ator, no entanto, precisou encontrar um novo registro corporal para encarnar o ciumento Odilon de “Terra e Paixão”, da Globo. E foi através de ensinamentos e técnicas do krav magá que Jonathan achou o caminho certo para compor seu personagem diante das câmeras. “Como o Odilon é professor de krav magá, essa postura do esporte já me coloca em outro local de fala. Trabalho muito com a composição corporal. Essa conexão corpo e referências são sempre muito importantes. Está sendo um prazer participar dessa novela. É um papel bem diferente dentro da minha trajetória”, explica.

Na história assinada por Walcyr Carrasco, Odilon é namorado de Annely, papel de Tatá Werneck. Já sonhou em ser um grande campeão, mas hoje contenta-se com a academia de krav magá que possui em Nova Primavera, com uma boa clientela. “O krav magá é uma experiência muito nova para mim, praticar esse tipo de arte marcial que é legitimamente autodefesa foi uma preparação muito prazerosa”, afirma.

Lidar com o treinamento de krav magá foi uma tarefa fácil para Jonathan. O ator encontrou dificuldades mesmo para encarar o lado ciumento de Odilon. Na trama, o atleta não imagina que a namorada trabalha em um site de entretenimento adulto. Ele está sempre vigiando os passos da amada e com uma série de desconfianças, mas é constantemente enrolado pela irmã de Lucinda, de Débora Falabella.

“A complexidade está no machismo do Odilon, eu sou uma pessoa muito aberta e antenada, sou muito conectado com as mulheres da minha família, então para mim é muito complexo trazer esse tema e usar meu corpo e minha arte para falar sobre isso”, aponta.

Nascido e criado no conjunto habitacional Cruzada São Sebastião, que fica na Zona Sul do Rio de Janeiro, Jonathan participou do grupo teatral Nós do Morro. Após uma série de pequenas participações em novelas e séries, ele ganhou repercussão nacional ao viver o traficante Sabiá em “A Força do Querer”.

“A trama de ‘A Força do Querer’ é um registro muito forte do meu trabalho. Queria mostrar outras formas de falar e viver por esse Brasil. Quero construir novos personagens. Por isso, fiquei bem preocupado com o sotaque em ‘Terra e Paixão’. Quis tirar um pouco desse jeito meio cantado de falar do carioca e essa malemolência”, ressalta.

“Terra e Paixão” – De segunda a sábado, às 21h30, na Globo.